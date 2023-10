Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao?

Hai chương trình đã ghi dấu ấn sâu đậm của MC Bạch Dương là "Vườn cổ tích" và "Hành trình Văn hóa". Sau này, Bạch Dương chuyển công tác từ VTV3 sang VTV6, thế nhưng cô cũng không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh do công việc chính của nữ MC là biên tập và tổ chức sản xuất các chương trình dành cho giới trẻ.

Năm 2017, MC Bạch Dương bất ngờ rời VTV sau 20 năm gắn bó đã gây nhiều tiếc nuối. Dù không còn công tác ở đài nhưng tên tuổi của MC Bạch Dương vẫn còn để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Nữ MC đình đám từng tiết lộ rời VTV với lí do là do cô không còn đủ sức khỏe để làm truyền hình khi mất ngủ và stress liên miên, nhiều tháng liền cô đi làm từ sáng đến đêm, không có ngày nghỉ. Hai lần mang thai đầu, Bạch Dương đều làm việc đến tận ngày gần sinh mới nghỉ. Đến lần thứ ba, cô stress kéo dài, liên tục thăm khám và được bác sĩ kê đơn cho thuốc an thần, từ lúc mang thai cho đến khi sinh con.