Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao?

Hậu trường 07/10/2023 06:48

Sau khi rời VTV, cuộc sống của MC Bạch Dương hiện tại thu hút sự chú ý của dư luận.

MC Bạch Dương tên đầy đủ là Đỗ Thị Bạch Dương, sinh năm 1975 tại Hà Nội. Cô là một trong những gương mặt MC nổi tiếng của Đài truyền hình VTV giai đoạn 1990 - 2000 cùng với Tùng Chi, Lưu Minh Vũ, Anh Tuấn, Diễm Quỳnh… Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, giọng nói ấm áp, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi rạng rỡ, và lối dẫn chương trình gần gũi, dí dỏm, thông thái đã giúp cô được nhiều người yêu mến.

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 1
MC Bạch Dương tên đầy đủ là Đỗ Thị Bạch Dương, sinh năm 1975 tại Hà Nội.
Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 2
Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào, giọng nói ấm áp, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi rạng rỡ.

Hai chương trình đã ghi dấu ấn sâu đậm của MC Bạch Dương là "Vườn cổ tích""Hành trình Văn hóa". Sau này, Bạch Dương chuyển công tác từ VTV3 sang VTV6, thế nhưng cô cũng không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh do công việc chính của nữ MC là biên tập và tổ chức sản xuất các chương trình dành cho giới trẻ.

Năm 2017, MC Bạch Dương bất ngờ rời VTV sau 20 năm gắn bó đã gây nhiều tiếc nuối. Dù không còn công tác ở đài nhưng tên tuổi của MC Bạch Dương vẫn còn để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. 

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 3
Năm 2017, MC Bạch Dương bất ngờ rời VTV sau 20 năm gắn bó đã gây nhiều tiếc nuối.

Nữ MC đình đám từng tiết lộ rời VTV với lí do là do cô không còn đủ sức khỏe để làm truyền hình khi mất ngủ và stress liên miên, nhiều tháng liền cô đi làm từ sáng đến đêm, không có ngày nghỉ. Hai lần mang thai đầu, Bạch Dương đều làm việc đến tận ngày gần sinh mới nghỉ. Đến lần thứ ba, cô stress kéo dài, liên tục thăm khám và được bác sĩ kê đơn cho thuốc an thần, từ lúc mang thai cho đến khi sinh con.

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 4
Nữ MC đình đám từng tiết lộ rời VTV với lí do là do cô không còn đủ sức khỏe để làm truyền hình khi mất ngủ và stress liên miên.

Ngoài ra, cô còn cảm thấy bản thân không phải là một người vợ, một người mẹ tốt khi 70% thời gian mỗi ngày đã dành cho công việc. Sau khi nghỉ việc, Bạch Dương mất rất nhiều thời gian để làm quen với việc không còn bận rộn, vội vã mỗi ngày. Cô tìm cách lấy lại năng lượng, sức khoẻ và sắp xếp cuộc sống gia đình. Thời gian còn lại, nữ MC còn phát triển kênh YouTube dạy tiếng Anh cho trẻ và dẫn dắt một số chương trình truyền hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội.

Được biết, hiện tại gia đình Bạch Dương và ông xã Tuấn Minh đang hạnh phúc bên 3 nhóc tì đáng yêu (2 trai 1 gái). Ở tuổi 48, nữ MC vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Cô cũng dành nhiều thời gian đi du lịch để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và chia sẻ những khoảnh khắc của mình lên trang cá nhân.

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 5
Hiện tại gia đình Bạch Dương và ông xã Tuấn Minh đang hạnh phúc bên 3 nhóc tì đáng yêu.

 Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 6

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 7

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 8

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 9

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 10

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 11
Ở tuổi 48, nữ MC vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.

 Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 12

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 13

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 14

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 15

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 16

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 17
Cô cũng dành nhiều thời gian đi du lịch để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và chia sẻ những khoảnh khắc của mình lên trang cá nhân.

Không những thế, cô còn quyết định lên sân khấu để hát. Bạch Dương từng tâm sự cô không dám nhận mình là ca sĩ vì không đủ trình độ và cũng không được đào tạo bài bản. Hiện tại, Bạch Dương vẫn tiếp tục duy trì chuyên môn truyền hình khi làm giảng viên tại Học viện Ngoại giao. Ngoài ra, cô làm cố vấn, tham gia hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội liên quan tới lĩnh vực: Giáo dục, môi trường…

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 18
Không những thế, cô quyết định lên sân khấu để hát.

 Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 19

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 20

Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao? - Ảnh 21
Cô thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội liên quan tới lĩnh vực: Giáo dục, môi trường…

 

Từng 'dậy sóng' cộng đồng mạng, MC VTV được cầu hôn rùm beng trên máy bay lộ 'ảnh nóng'

Từng 'dậy sóng' cộng đồng mạng, MC VTV được cầu hôn rùm beng trên máy bay lộ 'ảnh nóng'

Nữ MC VTV đã có màn lộ ảnh sexy cực hot và nhận nhiều sự chú ý từ MXH.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường MC VTV MC Bạch Dương

TIN MỚI NHẤT

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 13 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'