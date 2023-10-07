Rời nhà đài sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, MC Bạch Dương đình đám một thời của VTV hiện tại sống ra sao?

Sau khi rời VTV, cuộc sống của MC Bạch Dương hiện tại thu hút sự chú ý của dư luận.

MC Bạch Dương tên đầy đủ là Đỗ Thị Bạch Dương, sinh năm 1975 tại Hà Nội. Cô là một trong những gương mặt MC nổi tiếng của Đài truyền hình VTV giai đoạn 1990 - 2000 cùng với Tùng Chi, Lưu Minh Vũ, Anh Tuấn, Diễm Quỳnh… Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, giọng nói ấm áp, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi rạng rỡ, và lối dẫn chương trình gần gũi, dí dỏm, thông thái đã giúp cô được nhiều người yêu mến. MC Bạch Dương tên đầy đủ là Đỗ Thị Bạch Dương, sinh năm 1975 tại Hà Nội. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào, giọng nói ấm áp, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi rạng rỡ. Hai chương trình đã ghi dấu ấn sâu đậm của MC Bạch Dương là "Vườn cổ tích" và "Hành trình Văn hóa". Sau này, Bạch Dương chuyển công tác từ VTV3 sang VTV6, thế nhưng cô cũng không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh do công việc chính của nữ MC là biên tập và tổ chức sản xuất các chương trình dành cho giới trẻ.

Năm 2017, MC Bạch Dương bất ngờ rời VTV sau 20 năm gắn bó đã gây nhiều tiếc nuối. Dù không còn công tác ở đài nhưng tên tuổi của MC Bạch Dương vẫn còn để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Năm 2017, MC Bạch Dương bất ngờ rời VTV sau 20 năm gắn bó đã gây nhiều tiếc nuối. Nữ MC đình đám từng tiết lộ rời VTV với lí do là do cô không còn đủ sức khỏe để làm truyền hình khi mất ngủ và stress liên miên, nhiều tháng liền cô đi làm từ sáng đến đêm, không có ngày nghỉ. Hai lần mang thai đầu, Bạch Dương đều làm việc đến tận ngày gần sinh mới nghỉ. Đến lần thứ ba, cô stress kéo dài, liên tục thăm khám và được bác sĩ kê đơn cho thuốc an thần, từ lúc mang thai cho đến khi sinh con.

Nữ MC đình đám từng tiết lộ rời VTV với lí do là do cô không còn đủ sức khỏe để làm truyền hình khi mất ngủ và stress liên miên. Ngoài ra, cô còn cảm thấy bản thân không phải là một người vợ, một người mẹ tốt khi 70% thời gian mỗi ngày đã dành cho công việc. Sau khi nghỉ việc, Bạch Dương mất rất nhiều thời gian để làm quen với việc không còn bận rộn, vội vã mỗi ngày. Cô tìm cách lấy lại năng lượng, sức khoẻ và sắp xếp cuộc sống gia đình. Thời gian còn lại, nữ MC còn phát triển kênh YouTube dạy tiếng Anh cho trẻ và dẫn dắt một số chương trình truyền hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội. Được biết, hiện tại gia đình Bạch Dương và ông xã Tuấn Minh đang hạnh phúc bên 3 nhóc tì đáng yêu (2 trai 1 gái). Ở tuổi 48, nữ MC vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Cô cũng dành nhiều thời gian đi du lịch để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và chia sẻ những khoảnh khắc của mình lên trang cá nhân. Hiện tại gia đình Bạch Dương và ông xã Tuấn Minh đang hạnh phúc bên 3 nhóc tì đáng yêu. Ở tuổi 48, nữ MC vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Cô cũng dành nhiều thời gian đi du lịch để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và chia sẻ những khoảnh khắc của mình lên trang cá nhân. Không những thế, cô còn quyết định lên sân khấu để hát. Bạch Dương từng tâm sự cô không dám nhận mình là ca sĩ vì không đủ trình độ và cũng không được đào tạo bài bản. Hiện tại, Bạch Dương vẫn tiếp tục duy trì chuyên môn truyền hình khi làm giảng viên tại Học viện Ngoại giao. Ngoài ra, cô làm cố vấn, tham gia hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội liên quan tới lĩnh vực: Giáo dục, môi trường… Không những thế, cô quyết định lên sân khấu để hát. Cô thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội liên quan tới lĩnh vực: Giáo dục, môi trường…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/roi-nha-dai-sau-hon-2-thap-ky-gan-bo-mc-bach-duong-dinh-dam-mot-thoi-cua-vtv-hien-tai-song-ra-sao-622180.html