Rò rỉ ảnh nghi Thủy Tiên và Công Vinh ngồi tại đồn công an, thực hư thế nào?

Hậu trường 28/09/2021 12:39

Khán giả đang đổ dồn sự chú ý về tấm ảnh này của Công Vinh và Thủy Tiên.

Theo đúng như lịch hẹn, trước đó vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên cùng luật sư đã tới văn phòng của ngân hàng để tiến hành livestream sao kê tiền từ thiện tới các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ miền Trung lũ lụt năm ngoái. Những hình ảnh này cũng nhanh chóng gây sốt MXH và khán giả bắt đầu đổ dồn niềm tin vào cặp vợ chồng nổi tiếng.

Tuy nhiên đang yên đang lành thì tối ngày 27/9, các diễn đàn bàn chuyện showbiz đồng loạt đăng tải bức ảnh được cho là vợ chồng Công Vinh và Thuỷ Tiên lên bị mời lên công an làm việc. Dù ảnh chụp mờ và phía sau bóng lưng tuy nhiên ai cũng nhận ra chính là Công Vinh và Thủy Tiên. Trong lúc mọi thứ còn đang ồn ào thì tấm ảnh nhanh chóng khiến fan chú ý và mang ra bàn tán.

Thuy Tien
Bức ảnh gây xôn xao MXH

Thế nhưng các bạn đừng lo nhé, trên thực tế, bức ảnh này từng bị lan truyền vào tháng 11/2020, lúc cặp đôi gặp một chút biến nhỏ với antifan. Thời điểm đó, theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, đại diện của Công Vinh và Thuỷ Tiên phủ nhận chuyện vợ chồng nữ ca sĩ đến trình diện công an vào hôm 13/11/2020. Quản lý Thủy Tiên lúc đó khẳng định trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị rằng: "Hình ảnh được lan truyền có thể do dân mạng bịa ra".

Thuy Tien 2
Thủy Tiên và Công Vinh tung sao kê trước đó

Trước đó vào ngày 15/9, vợ chồng Thủy Tiên lần lượt chia sẻ việc dời buổi livestream sang 14h chiều ngày 17/9. Nữ ca sĩ cho biết sẽ sao kê tài khoản ngân hàng từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng. Mục đích của việc công khai sao kê qua livestream nhằm xác nhận về tổng số tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt năm ngoái có đúng như con số công bố hay không. Qua đó sẽ là minh chứng đối với tin đồn về việc Thủy Tiên kêu gọi được 320 tỷ hay 700 tỷ như một số thông tin đồn thổi trên mạng xã hội.

Thuy Tien 3
Cặp vợ chồng đình đám được khán giả tin tưởng sau khi tung sao kê

Ngoài ra, phía vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên cũng công bố bảng tổng hợp các khoản chi tại các điểm đến ở các tỉnh miền Trung, có giấy đính kèm xác nhận của địa phương bằng dấu mộc đỏ. Theo đó, tổng số tiền cặp vợ chồng nổi tiếng đã sử dụng để hỗ trợ người dân khó khăn là hơn 181,2 tỉ đồng, nhiều hơn 3 tỷ so với số tiền quyên góp được.

Ảnh: Tổng hợp

Từ khóa:   Thủy Tiên sao kê sao kê từ thiện công an

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 45 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36