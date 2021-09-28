Rò rỉ ảnh nghi Thủy Tiên và Công Vinh ngồi tại đồn công an, thực hư thế nào?

Khán giả đang đổ dồn sự chú ý về tấm ảnh này của Công Vinh và Thủy Tiên.

Theo đúng như lịch hẹn, trước đó vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên cùng luật sư đã tới văn phòng của ngân hàng để tiến hành livestream sao kê tiền từ thiện tới các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ miền Trung lũ lụt năm ngoái. Những hình ảnh này cũng nhanh chóng gây sốt MXH và khán giả bắt đầu đổ dồn niềm tin vào cặp vợ chồng nổi tiếng. Tuy nhiên đang yên đang lành thì tối ngày 27/9, các diễn đàn bàn chuyện showbiz đồng loạt đăng tải bức ảnh được cho là vợ chồng Công Vinh và Thuỷ Tiên lên bị mời lên công an làm việc. Dù ảnh chụp mờ và phía sau bóng lưng tuy nhiên ai cũng nhận ra chính là Công Vinh và Thủy Tiên. Trong lúc mọi thứ còn đang ồn ào thì tấm ảnh nhanh chóng khiến fan chú ý và mang ra bàn tán.

Bức ảnh gây xôn xao MXH Thế nhưng các bạn đừng lo nhé, trên thực tế, bức ảnh này từng bị lan truyền vào tháng 11/2020, lúc cặp đôi gặp một chút biến nhỏ với antifan. Thời điểm đó, theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, đại diện của Công Vinh và Thuỷ Tiên phủ nhận chuyện vợ chồng nữ ca sĩ đến trình diện công an vào hôm 13/11/2020. Quản lý Thủy Tiên lúc đó khẳng định trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị rằng: "Hình ảnh được lan truyền có thể do dân mạng bịa ra". Thủy Tiên và Công Vinh tung sao kê trước đó Trước đó vào ngày 15/9, vợ chồng Thủy Tiên lần lượt chia sẻ việc dời buổi livestream sang 14h chiều ngày 17/9. Nữ ca sĩ cho biết sẽ sao kê tài khoản ngân hàng từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng. Mục đích của việc công khai sao kê qua livestream nhằm xác nhận về tổng số tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt năm ngoái có đúng như con số công bố hay không. Qua đó sẽ là minh chứng đối với tin đồn về việc Thủy Tiên kêu gọi được 320 tỷ hay 700 tỷ như một số thông tin đồn thổi trên mạng xã hội.

Cặp vợ chồng đình đám được khán giả tin tưởng sau khi tung sao kê Ngoài ra, phía vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên cũng công bố bảng tổng hợp các khoản chi tại các điểm đến ở các tỉnh miền Trung, có giấy đính kèm xác nhận của địa phương bằng dấu mộc đỏ. Theo đó, tổng số tiền cặp vợ chồng nổi tiếng đã sử dụng để hỗ trợ người dân khó khăn là hơn 181,2 tỉ đồng, nhiều hơn 3 tỷ so với số tiền quyên góp được. Ảnh: Tổng hợp

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