Quyết định 'trùng tu nhan sắc' ở độ tuổi U40, sao nam này giờ có cuộc sống thay đổi ngoạn mục

Sau khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, nam ca sĩ này đã có nhiều thay đổi về ngoại hình lẫn cuộc sống.

Với những khán giả thuộc thế hệ 8x, 9x, Akira Phan là một cái tên khá quen thuộc. Anh là chủ nhân của nhiều bản hit từng "làm mưa làm gió" làng nhạc Việt thời điểm hơn 10 năm về trước như Mùa Đông Không Lạnh, Điều Ước Giản Đơn, Lời Nguyền,... Dẫu vậy, nam ca sĩ cũng không thể giữ được lửa của mình khi trải qua thời gian dài với nhiều biến cố, sự nghiệp cũng vì vậy mà dậm chân tại chỗ.

Akira Phan thời chưa trùng tu nhan sắc - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ tự công khai ảnh phẫu thuật thẩm mỹ của mình - Ảnh: FBNV

Vào năm 2019, Akira Phan từng là chủ đề bàn tán khi anh không ngần ngại tung ra loạt ảnh phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Theo đó, với hy vọng sẽ lấy lại vóc dáng và nâng tầm nhan sắc, nam ca sĩ đã chi ra một khoản tiền khá lớn để tiến hành loạt phẫu thuật như hút mỡ toàn thân, cắt mí, độn cằm, tạo cơ bụng 6 múi...

Sau quyết định trùng tu nhan sắc ở tuổi 34, có thể dễ dàng nhận thấy nhan sắc của Akira Phan đã có những thay đổi rõ rệt. Các đường nét trên khuôn mặt anh rõ nét hơn hẳn và vóc dáng cũng thon gọn, săn chắc hơn nhiều nhiều. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng đầu tư vào phong cách thời trang và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ công chúng.

Hiện tại, Akira Phan rất tự tin với diện mạo mới của mình và tận hưởng nhiều niềm vui trong cuộc sống. Anh không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz nữa nhưng vẫn nhận show diễn đều đặn và cho phát hành các sản phẩm âm nhạc dành tặng cho người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyet-dinh-trung-tu-nhan-sac-o-do-tuoi-u40-sao-nam-nay-gio-co-cuoc-song-thay-doi-ngoan-muc-513654.html