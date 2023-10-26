Quý tử nhà Chi Bảo biểu cảm cực đáng yêu khi bị mẹ tiết lộ 'tật xấu', diện mạo càng lớn càng chuẩn 'soái ca nhí'

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Thùy Chang gây chú ý khi đăng tải video đoạn clip cho con trai uống sữa. Đáng chú ý, Gia Khang đã có thể nghe hiểu và trả lời những câu hỏi đơn giản của mẹ. Bên cạnh đó, bà xã Chi Bảo chia sẻ thêm về thực đơn dinh dưỡng của nhóc tì. Cô cho biết con trai ăn khỏe, có thể uống hơn 1 lít sữa/ngày.

Đầu năm 2022, diễn viên Chi Bảo hạnh phúc đón con đầu lòng cùng vợ trẻ Lý Thùy Chang sau vài tháng đăng kí kết hôn. Nhóc tì được bố mẹ đặt tên là Gia Khang (tên thân mật Zorba). Từ khi chào đời, cậu nhóc luôn được bố mẹ chăm chút ngoại hình đậm chất soái ca nhí. Đến nay gần 2 tuổi, bé Gia Khang càng rõ nét điển trai thừa hưởng nét đẹp từ bố lẫn mẹ.

Đoạn clip ngay khi đăng tải đã thu hút lượng lớn yêu thích. Nhiều người xuýt xoa trước dáng vẻ đáng yêu của con trai diễn viên Chi Bảo. Nhóc tì sở hữu đôi mắt to tròn, 2 má phính cùng làn da trắng hồng trông vô cùng đáng yêu.

Cụ thể, Lý Thùy Chang cho biết: "Nhiều cô luôn hỏi Chang về thực đơn ăn cho bé mỗi ngày, thì đây là câu trả lời của mẹ cháu đây. Mặc dù mới ăn cơm xong, vẫn nốc sữa được liền luôn. Cả ngày cháu chơi cả lít nữa đó ạ. Tốn kém lắm các cô ơi".

Ngay từ lúc nhỏ, Gia Khang đã được mẹ trang bị tủ đồ khổng lồ, hiếm khi mặc trùng lặp quần áo

Ngay từ lúc nhỏ, Gia Khang đã được mẹ trang bị tủ đồ khổng lồ, hiếm khi mặc trùng lặp quần áo. Nhóc tì được bố mẹ cho phủ kín hàng hiệu từ những thương hiệu cao cấp trên thế giới. Dù ở nhà hay đi chơi, đi dự tiệc cùng bố mẹ, cậu bé luôn được mẹ diện cho những trang phục hợp mốt, tôn vẻ dễ thương.



Nhóc tì được bố mẹ cho phủ kín hàng hiệu từ những thương hiệu cao cấp trên thế giới

Lý Thùy Chang từng cho biết, con trai rất ngoan nên vợ chồng cô thường xuyên mang theo trong các chuyến công tác. Quý tử được bố mẹ cực kỳ cưng chiều, đưa đi chơi khắp mọi nơi ngay từ khi mới vài tháng tuổi. Đây cũng là một trong những quan điểm nuôi con hiện đại của cặp vợ chồng diễn viên. Thay vì bao bọc, Chi Bảo và vợ cho con được tiếp xúc với các phương tiện hiện đại, thiên nhiên cũng như môi trường mới liên tục. Nhờ đó mà Gia Khang cũng dạn dĩ, khỏe mạnh hơn.

"Bé ngoan lắm, đi máy bay không khóc nhè còn mỗi lần được bố mẹ cho đi chơi là ngó nghiêng ngắm nghía mọi thứ, không khóc cả lúc mệt nhất. Chúng tôi thích cho con đi du lịch để bé phát triển các giác quan, linh hoạt và thông minh hơn" - Lý Thùy Chang chia sẻ.

Lý Thùy Chang từng cho biết, con trai rất ngoan nên vợ chồng cô thường xuyên mang theo trong các chuyến công tác

Vợ của Chi Bảo dù không hoạt động nghệ thuật nhưng nhan sắc lẫn vóc dáng không thua một mỹ nhân Vbiz nào. Cô là nữ doanh nhân điều hành chuỗi spa làm đẹp ở TP.HCM lẫn Hà Nội. Từ trước đến nay, Chi Bảo vốn kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng kể từ ngày yêu vợ trẻ, anh cởi mở hơn và thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc của mình.



Vợ của Chi Bảo dù không hoạt động nghệ thuật nhưng nhan sắc lẫn vóc dáng không thua một mỹ nhân Vbiz nào. Cô là nữ doanh nhân điều hành chuỗi spa làm đẹp ở TP.HCM lẫn Hà Nội

Trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên, Chi Bảo thẳng thắn cho biết: "Tuy kém tôi 16 tuổi nhưng Chang cũng là người từng trải. Cô ấy làm kinh doanh từ năm 19 tuổi. Chúng tôi cùng quan điểm muốn giữ mối quan hệ bền vững thì phải tôn trọng, bao dung với nhau. Vì hơn Chang nhiều tuổi nên tôi cảm thấy trong mối quan hệ này tôi không chỉ là người yêu mà còn là người bạn, người anh sẵn sàng nhường nhịn, chở che cho cô ấy”.