Quý tử hào môn của 'mợ Tư Thì' Lan Khuê lần đầu hiếm hoi lộ diện: Gây ngỡ ngàng với ngoại hình phổng phao, còn bé đã đam mê môn thể thao 'quý tộc' này

Hậu trường 16/05/2022 11:27

Đã lâu không xuất hiện, quý tử nhà siêu mẫu Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn gây ngỡ ngàng với ngoại hình lớn phổng phao.

Từ hồi về làm dâu hào môn, Lan Khuê có cuộc sống sang chảnh và vương giả bên trong ngôi biệt thự dát vàng ở khu nhà giàu. Bé Connor - quý tử của nữ siêu mẫu và chồng đại gia được bố mẹ chăm từ A-Z, tận hưởng mọi thú vui chuẩn rich kid từ lúc mới ra đời.

Suốt 3 năm làm mẹ, Lan Khuê chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc của bản thân trong cung điện dát vàng nhưng hạn chế đang ảnh con lên mạng xã hội vì sợ sự soi mói của người đời. Chính vì ít khi xuất hiện, nên mỗi khi được mẹ đăng hình thì cậu bé đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Quý tử hào môn của 'mợ Tư Thì' Lan Khuê lần đầu hiếm hoi lộ diện: Gây ngỡ ngàng với ngoại hình phổng phao, còn bé đã đam mê môn thể thao 'quý tộc' này - Ảnh 1
Bé Connor sinh ra đã hưởng trọn những đặc ân mà bố mẹ dành cho. Ảnh: FBNV

Mới đây, trên story Instagram cá nhân, Lan Khuê cũng khiến dân tình không khỏi thích thú khi bất ngờ cho nhóc tì nhà mình lên sóng. Bé Connor trông lớn phổng phao, cậu nhóc có vẻ đang phát triển mạnh về chiều cao nên cũng không còn mũm mĩm nhiều so với thời gian trước. Dẫu vậy nhóc tì vẫn nhận được nhiều lời khen vì vẻ ngoài đáng yêu đặc biệt là cặp má phúng phính, làn da trắng hồng.

Lan Khuê cũng tiết lộ chỉ mới hơn 3 tuổi nhưng cậu bé có niềm đam mê chơi thể thao, đánh cầu lông đến đi đạp xe quanh khuôn viên nhà. Nhìn những khung hình của "cậu cả" nhà nữ siêu mẫu khiến dân tình không khỏi "lụi tim".

Quý tử hào môn của 'mợ Tư Thì' Lan Khuê lần đầu hiếm hoi lộ diện: Gây ngỡ ngàng với ngoại hình phổng phao, còn bé đã đam mê môn thể thao 'quý tộc' này - Ảnh 2
Quý tử hào môn của 'mợ Tư Thì' Lan Khuê lần đầu hiếm hoi lộ diện: Gây ngỡ ngàng với ngoại hình phổng phao, còn bé đã đam mê môn thể thao 'quý tộc' này - Ảnh 3
Mới 3 tuổi, quý tử nhà Lan Khuê đã cao lớn phổng phao và rất năng động. Ảnh: Chụp màn hình 

Rất nhanh chóng, hàng loạt khoảnh khắc siêu cưng của con trai của Lan Khuê đã thu hút nhiều sự chú ý từ mọi người. Có thể thấy, dù khá hạn chế việc cho nhóc tì xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội, thế nhưng độ hot của quý tử nhà Lan Khuê vẫn là điều không thể bàn cãi.

Quý tử hào môn của 'mợ Tư Thì' Lan Khuê lần đầu hiếm hoi lộ diện: Gây ngỡ ngàng với ngoại hình phổng phao, còn bé đã đam mê môn thể thao 'quý tộc' này - Ảnh 4

Lan Khuê hạn chế tham gia nghệ thuật để dành nhiều thời gian bên con. Ảnh: FBNV

Connor là con đầu lòng của Hoa khôi Áo dài Lan Khuê và ông xã doanh nhân John Tuấn Nguyễn. Cậu nhóc chào đời vào cuối tháng 11/2019, hiện tại đã 3 tuổi, đang sinh sống cùng bố mẹ trong cung điện dát vàng giàu có bậc nhất Sài thành.

Bé cũng chính là quý tử "sinh ra ngậm thìa vàng" khi bố có gia thế giàu có, bề thế. Chính vì thế, Lan Khuê rất cẩn trọng trong việc nuôi dạy và chăm sóc con trai.

Hoa khôi Áo dài cũng chăm chút thực đơn ăn uống trong ngày cho bé Connor rất cẩn thận, tỉ mỉ. Cô lên thực đơn theo tuần để đảm bảo đa dạng chất dinh dưỡng và bé không bị ngán thực phẩm nào. Ngoài cháo, cơm làm bữa chính, thay đổi thường xuyên thành mì, miến... bà mẹ còn khéo léo bổ sung cho con các bữa ăn phụ như súp, trái cây, các loại bánh mẹ tự làm.

Nhờ được mẹ chăm sóc cẩn thận mà con trai Lan Khuê có những bước phát triển vượt chuẩn về chiều cao, cân nặng. Ngày bé được 17 tháng tuổi, siêu mẫu 9X tự hào khoe bé cao 86cm (trung bình các bé khác khoảng 82,3cm). Điều này cho thấy bé thừa hưởng gen cao từ bố mẹ và có chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng.

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Từ khóa:   Lan Khuê Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn con trai Lan Khuê

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