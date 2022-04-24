Vừa đòi ly dị chồng đại gia, Lan Khuê lại tiếp tục hé lộ chuyện vợ chồng 'lục đục' khiến cư dân mạng xôn xao

Mới đây, Lan Khuê tiếp tục có bài đăng về ông xã doanh nhân khiến dân tình xôn xao.
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Vừa qua, Lan Khuê đột nhiên đòi "ly dị" chồng trên trang cá nhân. Nguyên nhân là bởi khi Lan Khuê cập nhật hình ảnh sang chảnh của hội chị em Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà thì ông xã John Tuấn Nguyễn lại chỉ chú ý đến bộ trang phục cô đang mặc và cho rằng nó rất giống nhân vật phản diện Riddler của phim Batman. Màn tương tác của hai vợ chồng khiến dân tình không khỏi bật cười.
Mới đây, hoa khôi áo dài lại tiếp tục than thở về ông xã nhưng lần này là bởi về "tài nghệ" chụp ảnh của anh. Theo đó, Lan Khuê đăng 3 bức ảnh được ông xã chụp cho tại Phú Quốc cùng dòng chú thích: "Ông mập chụp. Chụp xong cái nội bộ lủng củng liền", kèm theo đó là biểu tượng mặt tức giận.
Bài viết nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều netizen hài hước bày tỏ sự đồng cảm với ông xã doanh nhân cũng như cho rằng những bức ảnh này cũng rất đẹp, dù bị chê nhưng vẫn được Lan Khuê cho "lên post" là thành công rồi.
Lan Khuê kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Siêu mẫu - Hoa khôi Áo dài Việt Nam có một cuộc sống nhiều cô gái mơ ước khi nhà chồng cô là gia đình hào môn giàu có và quyền lực, bản thân Lan Khuê cũng có sự nghiệp riêng thành công, lại được chồng cưng chiều và có một cậu con trai kháu khỉnh. Mặc dù không thường thể hiện tình cảm theo kiểu "ngọt như đường" nhưng cách vợ chồng Lan Khuê trêu chọc nhau, quan tâm nhau theo cách hài hước khiến nhiều người ngưỡng mộ.