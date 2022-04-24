Vừa đòi ly dị chồng đại gia, Lan Khuê lại tiếp tục hé lộ chuyện vợ chồng 'lục đục' khiến cư dân mạng xôn xao

Hậu trường 24/04/2022 13:14

Mới đây, Lan Khuê tiếp tục có bài đăng về ông xã doanh nhân khiến dân tình xôn xao.

Vừa qua, Lan Khuê đột nhiên đòi "ly dị" chồng trên trang cá nhân. Nguyên nhân là bởi khi Lan Khuê cập nhật hình ảnh sang chảnh của hội chị em Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà thì ông xã  John Tuấn Nguyễn lại chỉ chú ý đến bộ trang phục cô đang mặc và cho rằng nó rất giống nhân vật phản diện Riddler của phim Batman. Màn tương tác của hai vợ chồng khiến dân tình không khỏi bật cười.

Vừa đòi ly dị chồng đại gia, Lan Khuê lại tiếp tục hé lộ chuyện vợ chồng 'lục đục' khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh 1
Lan Khuê chụp ảnh cùng hội chị em và phản ứng của ôn xã - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, hoa khôi áo dài lại tiếp tục than thở về ông xã nhưng lần này là bởi về "tài nghệ" chụp ảnh của anh. Theo đó, Lan Khuê đăng 3 bức ảnh được ông xã chụp cho tại Phú Quốc cùng dòng chú thích: "Ông mập chụp. Chụp xong cái nội bộ lủng củng liền", kèm theo đó là biểu tượng mặt tức giận.

Vừa đòi ly dị chồng đại gia, Lan Khuê lại tiếp tục hé lộ chuyện vợ chồng 'lục đục' khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh 2
Bài đăng mới nhất của Lan Khuê - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều netizen hài hước bày tỏ sự đồng cảm với ông xã doanh nhân cũng như cho rằng những bức ảnh này cũng rất đẹp, dù bị chê nhưng vẫn được Lan Khuê cho "lên post" là thành công rồi.

Vừa đòi ly dị chồng đại gia, Lan Khuê lại tiếp tục hé lộ chuyện vợ chồng 'lục đục' khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh 3
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Lan Khuê kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Siêu mẫu - Hoa khôi Áo dài Việt Nam có một cuộc sống nhiều cô gái mơ ước khi nhà chồng cô là gia đình hào môn giàu có và quyền lực, bản thân Lan Khuê cũng có sự nghiệp riêng thành công, lại được chồng cưng chiều và có một cậu con trai kháu khỉnh. Mặc dù không thường thể hiện tình cảm theo kiểu "ngọt như đường" nhưng cách vợ chồng Lan Khuê trêu chọc nhau, quan tâm nhau theo cách hài hước khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện gì đây: Đang 'cơm lành canh ngọt', Lan Khuê bất ngờ có tuyên bố lạ về hôn nhân với ông xã đại gia?

Chuyện gì đây: Đang 'cơm lành canh ngọt', Lan Khuê bất ngờ có tuyên bố lạ về hôn nhân với ông xã đại gia?

Hôn nhân hạnh phúc của Lan Khuê và chồng doanh nhân đại gia khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa khôi Lan Khuê Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn chồng Lan Khuê

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?