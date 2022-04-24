Vừa đòi ly dị chồng đại gia, Lan Khuê lại tiếp tục hé lộ chuyện vợ chồng 'lục đục' khiến cư dân mạng xôn xao

Vừa qua, Lan Khuê đột nhiên đòi "ly dị" chồng trên trang cá nhân. Nguyên nhân là bởi khi Lan Khuê cập nhật hình ảnh sang chảnh của hội chị em Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà thì ông xã John Tuấn Nguyễn lại chỉ chú ý đến bộ trang phục cô đang mặc và cho rằng nó rất giống nhân vật phản diện Riddler của phim Batman. Màn tương tác của hai vợ chồng khiến dân tình không khỏi bật cười.

Lan Khuê chụp ảnh cùng hội chị em và phản ứng của ôn xã - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, hoa khôi áo dài lại tiếp tục than thở về ông xã nhưng lần này là bởi về "tài nghệ" chụp ảnh của anh. Theo đó, Lan Khuê đăng 3 bức ảnh được ông xã chụp cho tại Phú Quốc cùng dòng chú thích: "Ông mập chụp. Chụp xong cái nội bộ lủng củng liền", kèm theo đó là biểu tượng mặt tức giận.