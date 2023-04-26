Quế Vân tiết lộ con trai đầu bị tự kỉ, trải lòng chuyện bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội về quê sống

Hậu trường 26/04/2023 11:03

Những ngày vừa qua, Quế Vân gây tranh cãi khi đăng tải hình ảnh chia sẻ cách giáo dục con trẻ. Đáng chú ý, cô còn đính kèm thêm hình ảnh chụp phần mông của em bé bị ửng đỏ dấu tay nghi vấn bị tác động vật lý.

Khi sự nghiệp nghệ thuật đang trên đà phát triển, người mẫu và ca sĩ Quế Vân quyết định lấy chồng và sinh con. Dẫu vậy, cuộc hôn nhân này không mang đến cho cô hạnh phúc. Kết thúc cuộc hôn nhân đầu, Quế Vân và chồng cũ có với nhau 2 con trai.

Tháng 7/2021, Quế Vân hạ sinh con trai thứ 3. Cậu bé là trái ngọt tình yêu của nữ ca sĩ và người bạn trai gần 3 năm. Tuy nhiên, Quế Vân đã thông báo chia tay nhân tình sau thời gian dài hẹn hò. Không chỉ vậy, chân dài 8X còn gay gắt tố người đàn ông này phụ bạc, ngoại tình, không nhận con, khiến cô vô cùng cay đắng.

Quế Vân tiết lộ con trai đầu bị tự kỉ, trải lòng chuyện bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội về quê sống - Ảnh 1
Quế Vân và 3 cậu con trai - Ảnh: FBNV
Quế Vân tiết lộ con trai đầu bị tự kỉ, trải lòng chuyện bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội về quê sống - Ảnh 2
Nữ ca sĩ lần đầu bộc bạch đời tư trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Cách đây vài tháng, nữ ca sĩ quyết định bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội để về quê nhà Bắc Giang sinh sống. Quyết định từ bỏ phố thị để về quê của Quế Vân khiến ai nấy cũng bất ngờ, ngạc nhiên. Trên trang cá nhân mới đây, nữ ca sĩ có tâm sự dài chia sẻ về những thăng trầm trong cuộc sống cũng như tiết lộ lý do quyết định về quê nương náu.

 

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Điều chưa từng tậm sự với ai. Một cô gái ở ngưỡng tuổi này không hẳn quá trẻ, cũng chả phải đã quá già, để có thể từ bỏ nơi đô thị, phồn hoa. Về quê nương náu. Lí do đơn giản lắm các bạn à. Là vì mình đã ra đi từ độ 12 tuổi. Sống tại Sài Gòn, nơi phồn hoa rực rỡ. Dấn thân vào showbiz năm 18 tuổi. Đến năm 23 tuổi, mình đã có chút tên tuổi qua một ca khúc, hổi đó sống theo bản năng. Chả tính toán gì cho tương lai, năm 27 tuổi lại theo trai ra Hà Nội và kết hôn từ đó, cuộc sống hôn nhân không như mình mong đợi, sinh được 2 bé trai rồi lại li hôn.

Lúc ấy, mình lại trở về Sài Gòn, muốn quay trở lại ca hát. Nhưng đã quá muộn, bởi không theo kip các đàn em quá ư là tài giỏi. Rồi mình vẫn ảo showbiz. Vẫn thích ánh hào quang, bởi mình nhớ lại hồi còn trẻ. Mình đang được bay bổng trên con đường nghệ thuật, vì điều ấy mà mình làm đủ mọi cách dấn thân. Nhấn mãi chả thấy nổi. Mà nó cứ chìm theo những scandal không đáng có, để rồi một ngày mệt mỏi, mình chợt tỉnh mộng. Nơi đây không phù hợp cho mình nữa. Showbiz mọi chiêu trò cuối cùng cũng chỉ để người ta nhìn thấy mình trên mọi truyền thông"

 

Quế Vân tiết lộ con trai đầu bị tự kỉ, trải lòng chuyện bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội về quê sống - Ảnh 3
Quế Vân để các con có tuổi thơ đúng nghĩa - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Quế Vân cho biết cảm giác của mình sau khi nghe tin con trai đầu - bé Nhật Minh mắc chứng tự kỷ. Nữ ca sĩ bộc bạch thêm: "Mình chính thức từ bỏ nghệ thuật. Tưởng đâu là yên... Mình có 3 người con. Nhưng bé Nhật Minh, con trai lớn mình sống bên nhà nội. Cháu là một đứa trẻ rất đáng thương. Cháu bị “tự kỷ", hồi đó khi nghe tin con mình bị vậy, mình khóc hết nước mắt 3 tháng. Chỉ xin ông trời, tại sao không vào mình để mình gánh cho con. Không muốn thấy em bé của mình bị như vậy. Sau rồi thời gian cũng nguôi ngoai, cho đến tận sau này, mình mới chấp nhận sự thật...."

Quế Vân tiết lộ con trai đầu bị tự kỉ, trải lòng chuyện bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội về quê sống - Ảnh 4
Quế Vân chọn về quê sinh sống là mong muốn được bình yên, làm những điều mình thích - Ảnh: FBNV

Sau đó, nữ ca sĩ bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội đề về quê sinh sống: "Mình chọn về quê hương, nơi mình sinh ra để sống cuộc sống bình yên. Không ai biết. Chả ai hay. Mình được mặc những bộ quần áo ở nhà. Không trang điểm. Đi xe đạp. Chở con đi khắp nơi, cho con khám phá, cho con hưởng một tuổi thơ mà chưa từng có được, nấu nhũng món ngon, là để các con thưởng thức. Cuộc sống từ bỏ, buông bỏ. Là có lí do, cả cuộc đời không được như mơ, và mình đã tỉnh mộng các bạn ạ! Nếu để nói về chữ ”khổ”, ai khổ bằng mình"

 

Hiện, chia sẻ của Quế Vân nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn bè và dân mạng. Nhiều người đã lên tiếng động viên và gửi lời chúc tới bà mẹ 3 con:.

Từ khóa:   Quế Vân con trai Quế Vân sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 35 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 36 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 44 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'