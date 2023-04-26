Quế Vân tiết lộ con trai đầu bị tự kỉ, trải lòng chuyện bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội về quê sống

Tháng 7/2021, Quế Vân hạ sinh con trai thứ 3. Cậu bé là trái ngọt tình yêu của nữ ca sĩ và người bạn trai gần 3 năm. Tuy nhiên, Quế Vân đã thông báo chia tay nhân tình sau thời gian dài hẹn hò. Không chỉ vậy, chân dài 8X còn gay gắt tố người đàn ông này phụ bạc, ngoại tình, không nhận con, khiến cô vô cùng cay đắng.

Khi sự nghiệp nghệ thuật đang trên đà phát triển, người mẫu và ca sĩ Quế Vân quyết định lấy chồng và sinh con. Dẫu vậy, cuộc hôn nhân này không mang đến cho cô hạnh phúc. Kết thúc cuộc hôn nhân đầu, Quế Vân và chồng cũ có với nhau 2 con trai.

Cách đây vài tháng, nữ ca sĩ quyết định bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội để về quê nhà Bắc Giang sinh sống. Quyết định từ bỏ phố thị để về quê của Quế Vân khiến ai nấy cũng bất ngờ, ngạc nhiên. Trên trang cá nhân mới đây, nữ ca sĩ có tâm sự dài chia sẻ về những thăng trầm trong cuộc sống cũng như tiết lộ lý do quyết định về quê nương náu.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Điều chưa từng tậm sự với ai. Một cô gái ở ngưỡng tuổi này không hẳn quá trẻ, cũng chả phải đã quá già, để có thể từ bỏ nơi đô thị, phồn hoa. Về quê nương náu. Lí do đơn giản lắm các bạn à. Là vì mình đã ra đi từ độ 12 tuổi. Sống tại Sài Gòn, nơi phồn hoa rực rỡ. Dấn thân vào showbiz năm 18 tuổi. Đến năm 23 tuổi, mình đã có chút tên tuổi qua một ca khúc, hổi đó sống theo bản năng. Chả tính toán gì cho tương lai, năm 27 tuổi lại theo trai ra Hà Nội và kết hôn từ đó, cuộc sống hôn nhân không như mình mong đợi, sinh được 2 bé trai rồi lại li hôn.

Lúc ấy, mình lại trở về Sài Gòn, muốn quay trở lại ca hát. Nhưng đã quá muộn, bởi không theo kip các đàn em quá ư là tài giỏi. Rồi mình vẫn ảo showbiz. Vẫn thích ánh hào quang, bởi mình nhớ lại hồi còn trẻ. Mình đang được bay bổng trên con đường nghệ thuật, vì điều ấy mà mình làm đủ mọi cách dấn thân. Nhấn mãi chả thấy nổi. Mà nó cứ chìm theo những scandal không đáng có, để rồi một ngày mệt mỏi, mình chợt tỉnh mộng. Nơi đây không phù hợp cho mình nữa. Showbiz mọi chiêu trò cuối cùng cũng chỉ để người ta nhìn thấy mình trên mọi truyền thông".

Quế Vân để các con có tuổi thơ đúng nghĩa - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Quế Vân cho biết cảm giác của mình sau khi nghe tin con trai đầu - bé Nhật Minh mắc chứng tự kỷ. Nữ ca sĩ bộc bạch thêm: "Mình chính thức từ bỏ nghệ thuật. Tưởng đâu là yên... Mình có 3 người con. Nhưng bé Nhật Minh, con trai lớn mình sống bên nhà nội. Cháu là một đứa trẻ rất đáng thương. Cháu bị “tự kỷ", hồi đó khi nghe tin con mình bị vậy, mình khóc hết nước mắt 3 tháng. Chỉ xin ông trời, tại sao không vào mình để mình gánh cho con. Không muốn thấy em bé của mình bị như vậy. Sau rồi thời gian cũng nguôi ngoai, cho đến tận sau này, mình mới chấp nhận sự thật...."

Quế Vân chọn về quê sinh sống là mong muốn được bình yên, làm những điều mình thích - Ảnh: FBNV

Sau đó, nữ ca sĩ bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội đề về quê sinh sống: "Mình chọn về quê hương, nơi mình sinh ra để sống cuộc sống bình yên. Không ai biết. Chả ai hay. Mình được mặc những bộ quần áo ở nhà. Không trang điểm. Đi xe đạp. Chở con đi khắp nơi, cho con khám phá, cho con hưởng một tuổi thơ mà chưa từng có được, nấu nhũng món ngon, là để các con thưởng thức. Cuộc sống từ bỏ, buông bỏ. Là có lí do, cả cuộc đời không được như mơ, và mình đã tỉnh mộng các bạn ạ! Nếu để nói về chữ ”khổ”, ai khổ bằng mình"

Hiện, chia sẻ của Quế Vân nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn bè và dân mạng. Nhiều người đã lên tiếng động viên và gửi lời chúc tới bà mẹ 3 con:.