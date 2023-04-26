Soi cận sắc vóc bà xã Bình Minh ở tuổi U50, netizen không ngớt lời khen 'đẹp bất chấp tuổi tác, lão hóa ngược'

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mặn mà, bà xã Bình Minh còn có gu ăn mặc cực sang chảnh và sành điệu.

Trên trang cá nhân, bà xã Bình Minh xả kho loạt khoảnh khắc vi vu bên Úc cùng chồng. Cô hào hứng viết: 'Sydney sau những ngày mưa cũng đã ửng nắng cho một ngày đi dạo thật vu'. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Bình Minh cùng bà xã vi vu trời Úc - Ảnh: FBNV Sắc vóc của "nóc nhà" nam diễn viên khiến dân tình hết lời khen ngợi - Ảnh: FBNV Đáng chú ý hơn, sắc vóc của "nóc nhà" nam diễn viên khiến dân tình hết lời khen ngợi. Làn da căng mịn không tì vết là thứ "vũ khí" khiến Anh Thơ trông trẻ trung hơn. Bà xã lớn hơn Bình Minh 4 tuổi và từng bị nhận xét không tương xứng ngoại hình của anh.

Bà xã Bình Minh tỏa sáng với nhan sắc mặn mà, làn da không tì vết ở tuổi U50 - Ảnh: FBNV Ở hiện tại, Anh Thơ đã phá bỏ được quan điểm lệch lạc đó, lên hương cả nhan sắc lẫn tri thức. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, bà xã Bình Minh có gu ăn mặc cực sang chảnh. Phía dưới bài viết, khán giả dành nhiều lời khen "có cánh" như: - Chị ngày càng xinh đẹp, đẹp bất chấp tuổi tác.

- Anh chị đẹp đôi quá, chúc anh chị có chuyến đi chơi vui vẻ. - Cho em xin vía xinh đẹp như chị với ạ. Nhìn chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nam diễn viên Bình Minh và bà xã Anh Thơ thời điểm kết hôn không nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả vì chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, nữ doanh nhân lại ngày càng khoe nhan sắc xinh đẹp, xứng đôi khi đứng cạnh ông xã. Đặc biệt nhan sắc của cô qua ảnh camera thường rất được lòng người hâm mộ. Nữ doanh nhân lại ngày càng khoe nhan sắc xinh đẹp, xứng đôi khi đứng cạnh ông xã - Ảnh: FBNV Nhan sắc của cô qua ảnh camera thường rất được lòng người hâm mộ. - Ảnh: FBNV Bà xã Bình Minh luôn thể hiện được sự giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng - Ảnh: FBNV Bình Minh và bà xã doanh nhân Anh Thơ có cuộc hôn nhân đã hơn chục năm. Thời điểm quyết định về chung một nhà, nam diễn viên và vợ vấp nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cả hai đã bỏ qua những bàn tán đó của dư luận để sánh đôi. Dù bận rộn với những công việc riêng, cả hai luôn cố gắng dành thời gian để vun vén cho tổ ấm nhỏ - Ảnh: FBNV Sự chênh lệch tuổi tác khiến nữ doanh nhân phải đối diện với những nhận xét không hay. Dẫu vậy, Bình Minh và vợ vẫn trải qua cuộc hôn nhân tròn vẹn. Hai vợ chồng đều có sự nghiệp thành công. Dù bận rộn với những công việc riêng, cả hai luôn cố gắng dành thời gian để vun vén cho tổ ấm nhỏ.

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