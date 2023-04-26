Á hậu đầu tiên của Việt Nam được phong NSƯT: Hôn nhân viên mãn, sắc vóc ngoài 50 nhưng vẫn nuột nà, quyến rũ

Hậu trường 26/04/2023 10:46

Cô là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Trịnh Kim Chi sinh ngày 20/8/1971, quê quán tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị giành giải Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Hiện tại chị đang sống và làm việc tại TP. HCM. Trịnh Kim Chi tốt nghiệp khoa Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Á hậu đầu tiên của Việt Nam được phong NSƯT: Hôn nhân viên mãn, sắc vóc ngoài 50 nhưng vẫn nuột nà, quyến rũ - Ảnh 1
Diễn viên Trịnh Kim Chi (bên trái) là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994. Ảnh: Internet

Trịnh Kim Chi giành giải Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994. Cùng năm đó, người giành giải á hậu 1 là Tô Hương Lan, ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Nguyễn Thu Thủy. 

Năm 2015, Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu NSƯT. Với những đóng góp cho nhiều lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực sân khấu. Thời điểm đó, cô trở thành Á hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam được phong tặng danh hiệu này.

 

Á hậu đầu tiên của Việt Nam được phong NSƯT: Hôn nhân viên mãn, sắc vóc ngoài 50 nhưng vẫn nuột nà, quyến rũ - Ảnh 2
Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình với tài năng diễn xuất và nhan sắc xinh đẹp, ấn tượng - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, người đẹp cùng với các ngôi sao màn ảnh một thời như Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương… đã tham gia nhiều bộ phim ăn khách và tạo nên một thời đại phim Việt hưng thịnh.

Á hậu đầu tiên của Việt Nam được phong NSƯT: Hôn nhân viên mãn, sắc vóc ngoài 50 nhưng vẫn nuột nà, quyến rũ - Ảnh 3
Các vai diễn của Trịnh Kim Chi từng là tuổi thơ của nhiều người - Ảnh: Internet 

Mới đây, vào tháng 7.2022, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, trong đó có diễn viên Trịnh Kim Chi (Hội Sân khấu TPHCM).

Á hậu đầu tiên của Việt Nam được phong NSƯT: Hôn nhân viên mãn, sắc vóc ngoài 50 nhưng vẫn nuột nà, quyến rũ - Ảnh 4
Nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt - Ảnh: FBNV

 Trịnh Kim Chi từng có mối tình 9 năm với MC Quyền Linh khi cả 2 mới chập chững bước vào thế giới nghệ thuật. Tuy nhiên, sau 9 năm gắn bó cặp đôi nhận ra giữa họ có khá nhiều khoảng cách nên quyết định đường ai nấy đi. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: "Linh thấy tôi dễ gần nên Linh 'cua'. Và 'cua' một thời gian thì tôi 'đổ'. Chúng tôi có mối tình 9 năm, đó là mối tình lớn, rất đẹp, lại là diễn viên nên báo chí quan tâm, có rất nhiều bài báo viết...".

Á hậu đầu tiên của Việt Nam được phong NSƯT: Hôn nhân viên mãn, sắc vóc ngoài 50 nhưng vẫn nuột nà, quyến rũ - Ảnh 5
Diễn viên Trinh Kim Chi hiện tại đang có cuộc hôn nhân viên mãn cùng ông xã doanh nhân - Ảnh: FBNV

 Dù đã ở tuổi ngoài 50 nhưng nữ nghệ sĩ vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vóc dáng nuột nà cùng nhan sắc trẻ trung, quyến rũ. Dù đã là bà mẹ hai con và đã bước sang tuổi 51 nhưng người đẹp vẫn khiến nhiều người ghen tị bởi vóc dáng nuột nà, thần sắc rạng ngời, tươi trẻ.

 

Á hậu đầu tiên của Việt Nam được phong NSƯT: Hôn nhân viên mãn, sắc vóc ngoài 50 nhưng vẫn nuột nà, quyến rũ - Ảnh 6
Sắc vóc ở tuổi 51 của á hậu khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: FBNV

 

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo 'tin vui', netizen ồ ạt gửi lời chúc mừng!

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo 'tin vui', netizen ồ ạt gửi lời chúc mừng!

Chia sẻ của nữ nghệ sĩ ngay lập tức nhận nhiều sự ủng hộ, lời chúc mừng từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   NSƯT Trịnh Kim Chi Á hậu Trịnh Kim Chi MC Quyền Linh

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