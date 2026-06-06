Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), người tuổi Thân đang rất may mắn và sẽ có cơ hội được người lớn tuổi đánh giá cao, thể hiện khả năng của mình. Người lớn tuổi và cấp trên là ân nhân của bạn trong ngày mới. Thêm vào đó, tác động tích cực từ Chính quan giúp tuổi Thân gặt hái nhiều thành tích, xin việc thành công, thi cử điểm số cao, trong họ có người đỗ đạt làm vang danh họ hàng.

Đương số có thể nâng cao chuyên môn của bản thân để có thêm cơ hội nhận về những dự án béo bở nhiều tiền thưởng, hoa hồng cao trong thời gian tới. Hãy cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, con giáp này sẽ thấy mình nắm bắt được những điều còn thiếu sót nhanh hơn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), người tuổi Ngọ nên nhanh chóng tìm cách hóa giải những khúc mắc với người ấy. Đừng nghĩ rằng thời gian trôi đi, mọi việc sẽ được hóa giải. Người còn độc thân có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, nhưng đừng vì thế mà bạn biến mình thành kẻ trăng hoa. Nếu đang tìm hiểu ai, bạn nên chân thành với người đó, chớ có thêm những quan hệ khác bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn dẫn đường, con giáp này giải quyết công việc của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thậm chí bạn còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh nữa. Nhờ vậy mà bạn nhận được sự yêu mến và khâm phục của nhiều người.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), tuổi Thìn làm gì cũng dễ thành công. Mọi việc tiến triển thuận lợi, có đầu có cuối. Con giáp này có năng lực và biết phát huy đúng lúc, đưa ra những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo phục vụ hữu ích cho công việc. Vận tài lộc khá lạc quan. Tuổi Thìn may mắn tìm được phương hướng kinh doanh tốt nên doanh thu tăng vọt.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm ngày càng tốt đẹp hơn. Sau khi cùng trải qua sóng gió, mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia càng thêm được củng cố chắc chắn. Chỉ cần cả hai luôn trao đổi thẳng thắn và rõ ràng với nhau trong mọi chuyện thì sẽ hạn chế được rất nhiều khúc mắc.

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