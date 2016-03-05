Quang Đăng, Lan Khuê trở thành đại sứ Giờ Trái đất

Mở đầu buổi lễ, Quang Đăng cùng các bạn sinh t? vi ên nhảy flashmob trên nền nhạc ca khúc "Việt Nam ơi". Với sự cổ vũ nhiệt tình, Quang Đăng luôn nở nụ cười tươi và tương tác cùng các bạn sinh viên khiến cho bài nhảy thêm phần sôi động và náo nhiệt. Bên cạnh đó, Quang Đăng cùng Đại sứ Lan Khuê và ca sĩ Hà Okio giao lưu với các bạn sinh viên. Nam vũ công gây ấn tượng bằng lối trả lời thân thiện và dí dỏm, mang lại bầu không khí gần gũi cho chương trình.

Hoa hậu Lan Khuê.

Lần thứ hai liên tiếp tham gia chương trình ở vai trò Đại sứ, Quang Đăng sẽ cùng hàng ngàn tình nguyện viên phát động, lan truyền mạnh mẽ các thông điệp về việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng trên trái đất. Anh cho biết: "Năm 2016 đánh dấu 10 năm ra đời chiến dịch Giờ Trái Đất trên thế giới. Ngày càng có nhiều gia đình và cơ sở kinh doanh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Quang Đăng vinh dự cùng hàng ngàn bạn trẻ khác lan truyền chiến dịch tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường đến với nhiều người dân Việt Nam hơn". Riêng với Lan Khuê, cô cảm thấy hạnh phúc vì trở thành Đại sứ một chương trình ý nghĩa và sẽ kêu gọi người thân, bạn bè hưởng ứng tham gia Giờ Trái Đất.

Quang Đăng nhảy flashmob cùng sinh viên bào vệ môi trường.

Sau buổi lễ ra quân, Quang Đăng cùng Lan Khuê và hàng trăm chiến sĩ trẻ đạp xe quanh các tuyến đường của trung tâm thành phố. Đây là hoạt động ấn tượng nhằm khởi động dự án đạp xe qua nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố của các tình nguyện viên. Quang Đăng hy vọng đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ hãy thường xuyên sử dụng xe đạp di chuyển giúp bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.

Quang Đăng đạp xe cùng Lan Khuê ủng hộ Giờ Trái đất

Quang Đăng chụp hình lưu niệm cùng các tình nguyện viên.