Quán quân kế nhiệm Vietnam Idol Kids đáp trả 'cao tay' khi bị so sánh ác ý với 'đàn anh' Hồ Văn Cường

Hậu trường 19/06/2021 08:32

Mới đây, trước những thông tin bị đem ra so sánh với Hồ Văn Cường, quán quân kế nhiệm Vietnam Idol Kids Nguyễn Minh Thiên Khôi đã có những chia sẻ trên trang cá nhân.

Những ngày gần đây, ồn ào của ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường đang ngày càng gay gắt. Dư luận chưa kịp hết hoang mang với những tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường nói xấu Phi Nhung thì lại tiếp tục đón nhận tin đồn nữ ca sĩ cố tình chiếm đoạt tiền cát xê của con nuôi. Dù Hồ Văn Cường đã nhiều lần quay clip trần tình, xin lỗi nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

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Ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc "đào bới" những tình tiết xung quanh scandal, nhiều netizen cũng không quên so sánh cuộc sống của Hồ Văn Cường với những người bạn có chung điểm xuất phát từ chương trình Vietnam Idol Kids như Phương Mỹ Chi và gần đây nhất là Nguyễn Minh Thiên Khôi - quán quân kế nhiệm Hồ Văn Cường.

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Cả hai đều giành giải cao nhất Vietnam Idol Kids - Ảnh: Internet

Trước những thông tin trên, mới đây, nam ca sĩ nhí Thiên Khôi đã đã đăng tải một bài viết lên tiếng về sự việc. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ lại link một bài báo về việc so sánh trên và gửi lời cảm ơn giới truyền thông vì đã quan tâm mình. Đồng thời, cậu cũng mong "đàn anh" Hồ Văn Cường có thể vượt qua được khó khăn trước mặt để đi trên con đường đã lựa chọn.

"Cám ơn quý báo đã quan tâm.

Và mong Anh Cường vượt qua những khó khăn để tập trung trong học tập và đi đúng hướng mình lựa chọn" - bài viết của Thiên Khôi.

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Nguyễn Minh Thiên Khôi - Ảnh: Internet
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Bài viết của nam ca sĩ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, bài viết đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người đã dành lời khen cho cách cư xử khéo léo của nam ca sĩ dù mới học cấp 3. Thậm chí, khi đối mặt với những bình luận có tính ác ý, cố tình "gây chiến" của một cư dân mạng, nam ca sĩ cũng cho thấy thái độ vô cùng trưởng thành của mình.

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Và cách đáp trả bình luận ác ý - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi có người cho rằng Thiên Khôi vốn đã "sinh ra ở vạch đích" còn Hồ Văn Cường được giúp đỡ lại "vô ơn". Thiên Khôi đã không ngần ngại trả lời rằng: "Dạ em mong Anh ổn về cuộc sống Anh ạ vì mỗi người đều có hướng đi riêng ạ". Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy được tấm lòng lương thiện của cậu bé.

Được biết, Nguyễn Minh Thiên Khôi đăng quang Thần tượng âm nhạc nhí năm 2017 với phong cách âm nhạc mới lạ, độc đáo. Hiện tại, nam ca sĩ nhí đang học cấp 3 tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Không chỉ sở hữu giọng hát ấn tượng, càng lớn, Thiên Khôi càng điển trai cách nói chuyện chững chạc khiến nhiều người yêu mến. 

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Từ khóa:   ns Phi Nhung con nuôi Phi Nhung Vietnam Idol Kids

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