Quản lý Văn Mai Hương tiết lộ cuộc gọi sốc của chồng Tú Anh: 'Nhà tao ai mời con Hương đi đám cưới?'

Hậu trường 18/07/2018 12:59

Quản lý của ca sĩ Văn Mai Hương vô cùng bức xúc, cho rằng chồng tương lai của Á hậu Tú Anh quá phũ phàng với tình cũ.

Những ngày qua, khắp các trang mạng xã hội đều bàn tán xôn xao chuyện Văn Mai Hương và vợ chồng Tú Ạnh khẩu chiến chuyện mời đi dự đám cưới. Đầu tiên, Tú Anh đăng tải một dòng trạng thái mang hàm ý mỉa mai, sau đó ẩn ý cho rằng Văn Mai Hương xấu cả người lẫn nết. Tiếp sau đó, bạn trai khẳng định cả gia đình không hề mời người yêu cũ đến dự hôn lễ. Thậm chí, chồng sắp cưới của Tú Anh còn cho rằng Văn Mai Hương từng lợi dụng mình để làm công cụ PR sản phẩm.

"Phía nhà mình không ai mời Hương, đây là lời đính chính của mình và thay mặt gia đình mình. Còn nếu Hương luôn lôi mình ra làm công cụ PR sản phẩm thì mình không biết nói gì hơn, vì cũng từng một lần rồi", chồng Á hậu Tú Anh viết.

Quản lý Văn Mai Hương tiết lộ cuộc gọi sốc của chồng Tú Anh: 'Nhà tao ai mời con Hương đi đám cưới?' - Ảnh 1
Tú Anh bị cho là mỉa mai Văn Mai Hương xấu người xấu nết, làm khổ chồng tương lai của cô suốt thời gian dài - Ảnh: FBNV

Trước những ồn ào vừa qua, Văn Mai Hương chỉ đăng vài dòng trạng thái buồn bã và tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến người yêu cũ. Tuy nhiên, phía quản lý của nữ ca sĩ lại vô cùng bức xúc. Mới đây, Tuấn Anh (quản lý của Văn Mai Hương) đã đăng tải status dài, tag thẳng tên hôn phu Á hậu Tú Anh để dằn mặt.

Người này cho biết, anh từng muốn im lặng để mọi chuyện lắng xuống. Tuy nhiên khi nhận được cuộc gọi từ tình cũ Văn Mai Hương với cách nói chuyện phũ phàng thì đã không giữ được bình tĩnh.

"Ngày 15/7/2018 lúc 14h21 phút bạn gọi cho tôi. Tôi rất lịch sự xưng tên với bạn và tôi nói chuyện với bạn rất nhẹ nhàng tôn trọng. Nhưng câu đầu tiên bạn đập vào mặt tôi là: 'Nhà tao ai mời con Hương đi đám cưới!....' và bắt đầu những câu sau đó là nói 'mày -  tao' trong khi tôi lớn tuổi hơn bạn... Bạn nghĩ bạn mời mà Hương đi à?... Hai vợ chồng bạn kẻ tung người hứng, tự biên tự diễn trong khi em tôi nó có lên tiếng đề cập một lần nào đến cái đám cưới của hai bạn không?", Tuấn Anh gay gắt.

Quản lý Văn Mai Hương tiết lộ cuộc gọi sốc của chồng Tú Anh: 'Nhà tao ai mời con Hương đi đám cưới?' - Ảnh 2
Tú Anh và tình cũ Văn Mai Hương sẽ làm đám cưới vào ngày 21/7 tới - Ảnh: Internet
Quản lý Văn Mai Hương tiết lộ cuộc gọi sốc của chồng Tú Anh: 'Nhà tao ai mời con Hương đi đám cưới?' - Ảnh 3

 Quản lý Văn Mai Hương bức xúc với cuộc gọi của chồng sắp cưới Á hậu Tú Anh - Ảnh: FBNV

Quản lý Văn Mai Hương tiết lộ cuộc gọi sốc của chồng Tú Anh: 'Nhà tao ai mời con Hương đi đám cưới?' - Ảnh 4
Quản lý khẳng định Văn Mai Hương dù có được mời cũng không đi dự đám cưới - Ảnh: Internet
Quản lý Văn Mai Hương tiết lộ cuộc gọi sốc của chồng Tú Anh: 'Nhà tao ai mời con Hương đi đám cưới?' - Ảnh 5
Quản lý Văn Mai Hương tiết lộ cuộc gọi sốc của chồng Tú Anh: 'Nhà tao ai mời con Hương đi đám cưới?' - Ảnh 6
Quản lý Văn Mai Hương tiết lộ cuộc gọi sốc của chồng Tú Anh: 'Nhà tao ai mời con Hương đi đám cưới?' - Ảnh 7
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