Á hậu Tú Anh khoe vòng 1 gợi cảm trong bộ ảnh cưới cùng bạn trai cũ của Văn Mai Hương

Hậu trường 20/06/2018 17:14

Sau khi xác nhận tổ chức lễ cưới với bạn trai làm trong ngành xây dựng vào ngày 21/7, Á hậu Tú Anh tiếp tục chia sẻ bộ ảnh cưới đẹp lung linh được thực hiện tại Nha Trang.

Sáng nay, trên trang cá nhân, Á hậu Tú Anh đã bất ngờ thông báo sẽ kết hôn vào ngày 21/7 với bạn trai làm trong ngành xây dựng. Đồng thời, Á hậu Việt Nam 2012 cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè, khán giả vì thông báo tin vui muộn.

Á hậu Tú Anh khoe vòng 1 gợi cảm trong bộ ảnh cưới cùng bạn trai cũ của Văn Mai Hương - Ảnh 1
Người đẹp chia sẻ, hôn lễ của cô sẽ được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở quận Long Biên, Hà Nội - Ảnh: Internet

Bộ ảnh cưới của Tú Anh và chồng sắp cưới được thực hiện trong 1 ngày rưỡi tại Nha Trang bởi nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn. Anh cho biết, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2012 đã thay hai bộ váy cưới trong buổi chụp. Trong đó bộ đầm cúp ngực sang trọng đã tôn lên vóc dáng gợi cảm của Tú Anh.

Á hậu Tú Anh khoe vòng 1 gợi cảm trong bộ ảnh cưới cùng bạn trai cũ của Văn Mai Hương - Ảnh 2
Tú Anh khéo léo khoe vòng 1 gợi cảm trong bộ váy cưới cúp ngực - Ảnh: Internet
Á hậu Tú Anh khoe vòng 1 gợi cảm trong bộ ảnh cưới cùng bạn trai cũ của Văn Mai Hương - Ảnh 3
Người đẹp hạnh phúc cho biết đã tìm được một người đàn ông luôn che chở và nắm tay cô đi hết quãng đường còn lại - Ảnh: Internet
Á hậu Tú Anh khoe vòng 1 gợi cảm trong bộ ảnh cưới cùng bạn trai cũ của Văn Mai Hương - Ảnh 4
Tú Anh trao ánh nhìn đắm đuối cho vị hôn phu soái ca - Ảnh: Internet

Chồng sắp cưới của Tú Anh tên Gia Lộc, kém cô 1 tuổi và hiện đang công tác tại Bộ Xây dựng. Anh là con trai một trong một gia đình giàu có ở Hà Nội và từng có thời gian hẹn hò với nữ ca sĩ Văn Mai Hương. 

Á hậu Tú Anh khoe vòng 1 gợi cảm trong bộ ảnh cưới cùng bạn trai cũ của Văn Mai Hương - Ảnh 5
Á hậu Tú Anh và chồng sắp cưới chính thức hẹn hò từ tháng 10/2017 - Ảnh: Internet
Á hậu Tú Anh xác nhận lên xe hoa với bạn trai cũ Văn Mai Hương vào tháng tới

Á hậu Tú Anh xác nhận lên xe hoa với bạn trai cũ Văn Mai Hương vào tháng tới

Á hậu Tú Anh chia sẻ những dòng tâm sự xúc động cùng bức ảnh cưới lãng mạn, xác nhận sẽ về nhà chồng vào ngày 21/7 tới đây.

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