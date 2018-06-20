Á hậu Tú Anh khoe vòng 1 gợi cảm trong bộ ảnh cưới cùng bạn trai cũ của Văn Mai Hương

Sau khi xác nhận tổ chức lễ cưới với bạn trai làm trong ngành xây dựng vào ngày 21/7, Á hậu Tú Anh tiếp tục chia sẻ bộ ảnh cưới đẹp lung linh được thực hiện tại Nha Trang.
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Sáng nay, trên trang cá nhân, Á hậu Tú Anh đã bất ngờ thông báo sẽ kết hôn vào ngày 21/7 với bạn trai làm trong ngành xây dựng. Đồng thời, Á hậu Việt Nam 2012 cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè, khán giả vì thông báo tin vui muộn.
Bộ ảnh cưới của Tú Anh và chồng sắp cưới được thực hiện trong 1 ngày rưỡi tại Nha Trang bởi nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn. Anh cho biết, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2012 đã thay hai bộ váy cưới trong buổi chụp. Trong đó bộ đầm cúp ngực sang trọng đã tôn lên vóc dáng gợi cảm của Tú Anh.
Chồng sắp cưới của Tú Anh tên Gia Lộc, kém cô 1 tuổi và hiện đang công tác tại Bộ Xây dựng. Anh là con trai một trong một gia đình giàu có ở Hà Nội và từng có thời gian hẹn hò với nữ ca sĩ Văn Mai Hương.