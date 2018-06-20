Á hậu Tú Anh xác nhận lên xe hoa với bạn trai cũ Văn Mai Hương vào tháng tới

Hậu trường 20/06/2018 12:02

Á hậu Tú Anh chia sẻ những dòng tâm sự xúc động cùng bức ảnh cưới lãng mạn, xác nhận sẽ về nhà chồng vào ngày 21/7 tới đây.

Thời gian qua, thông tin Á hậu Tú Anh sắp lên xe hoa với bạn trai kém 1 tuổi gây xôn xao trên mạng xã hội. Thông qua một vài tấm ảnh cưới bị lộ ra ngoài, nhiều người đoán chắc Á hậu Việt Nam 2012 sẽ về nhà chồng trong vài tháng tới. Trước thông tin này, Á hậu Việt Nam 2012 nhất quyết giữ im lặng dù không ít người nghi ngờ cô cưới chạy do mang bầu.

Sáng nay, người đẹp sinh năm 1993 đã chính thức xác nhận thông tin kết hôn trên trang cá nhân. Theo đó, Tú Anh chia sẻ những dòng tâm sự ngọt ngào gửi đến ông xã và tiết lộ ngày cưới vào 21/7 tới.

"Ít ngày nữa thôi, Tú Anh sẽ bước sang một trang mới, một hành trình mới rất khác với những ngày đã qua trong cuộc đời, một hành trình mà ở đó luôn có một người đàn ông sẽ che chở và cùng Tú Anh nắm tay bước đi hết quãng đời còn lại", cô viết. Á hậu cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người vì không thể hé lộ sớm hơn về chuyện kết hôn.

Nói về ông xã tương lai, Tú Anh dành những lời yêu thương: "Từ những ngày đầu yêu nhau, anh vẫn thường nói với tôi rằng: 'Xuất phát điểm mình đến với nhau đã không dễ dàng như nhiều cặp đôi khác, phải chăng vì thế mà mỗi ngày trôi qua, hai đứa lại càng thấy trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn... Yêu thương là không ngừng cố gắng, cố gắng vì tất cả, cố gắng vì nhau, để rồi giờ đây sẽ được cùng nhau đón đợi ngày đặc biệt và thiêng liêng nhất", Tú Anh viết.

Á hậu Tú Anh xác nhận lên xe hoa với bạn trai cũ Văn Mai Hương vào tháng tới - Ảnh 1
Tú Anh khoe ảnh cưới, xác nhận ngày lên xe hoa - Ảnh: FBNV

Trước đó, Tú Anh nhiều lần bị lộ khoảnh khắc đi chơi cùng bạn trai cũ Văn Mai Hương nhưng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Đặc biệt, vào thời điểm giọng ca Nếu như anh đến chia sẻ bức tâm thư xúc động về tình cũ thì cặp đôi cũng bị bắt gặp đi chơi chung, ngồi kế bên nhau rất thân thiết. Do luôn yêu nhau một cách kín đáo nên việc họ công khai tổ chức đám cưới khiến ai nấy đều bất ngờ. 

Được biết, ông xã Tú Anh là con của một đại gia khét tiếng ở Hà Nội, hiện đang làm thanh tra trong ngành xây dựng. Anh chàng này sinh năm 1994 và từng có mối tình sâu đậm với ca sĩ Văn Mai Hương.

Á hậu Tú Anh xác nhận lên xe hoa với bạn trai cũ Văn Mai Hương vào tháng tới - Ảnh 2
Tú Anh sinh năm 1993 và từng đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 - Ảnh: Internet
Á hậu Tú Anh xác nhận lên xe hoa với bạn trai cũ Văn Mai Hương vào tháng tới - Ảnh 3
Tú Anh gửi lời yêu thương đến ông xã trước thềm đám cưới - Ảnh: FBNV
Bị cư dân mạng đồn đoán cưới chạy bầu, Tú Anh phản ứng bất ngờ

Bị cư dân mạng đồn đoán cưới chạy bầu, Tú Anh phản ứng bất ngờ

Sau thông tin kết hôn vào ngày 21/7 tới, Tú Anh lại bị đồn cưới vì mang thai. Trước những thông tin bất lợi này, Tú Anh đã có phản ứng đáp trả.

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