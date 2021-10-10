Quản lý nhận trách nhiệm và xử lý ồn ào cát xê với Hồ Văn Cường, nghẹn ngào bộc bạch: 'Hi vọng Phi Nhung của tôi yên lòng nơi đó'

Sau khi tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung được Việt Hương đưa về Mỹ để lo hậu sự, chuyện lùm xùm tiền cát xê với Hồ Văn Cường bất ngờ bị cộng đồng mạng khui lại. Mới đây, quản lý của giọng ca Bông Điên Điển đã lên tiếng nói rõ sự việc.

Vào sáng nay, ngày 10/10, tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung đã về đến đất Mỹ. Khoảnh khắc con gái ruột cùng người thân ôm di ảnh, đón nhận hũ tro từ nghệ sĩ Việt Hương khiến CĐM không cầm nổi nước mắt. Con gái đón hũ tro cốt của mẹ từ NS Việt Hương - Ảnh: Internet Giữa lúc khán giả đang một lòng thương nhớ nữ ca sĩ tài năng nhưng bạc mệnh thì nhiều người khui lại ồn ào tiền cát xê cách đây không lâu giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Không để dư luận xôn xao thêm, quản lý chính thức của ca sĩ Phi Nhung đã viết tâm thư dài bức xúc và đáp lại vấn đề này.

Bài đăng của quản lý Diễm Phạm - Ảnh chụp màn hình Theo đó, người này cho hay, những ngày vừa qua lo tang sự cho cố ca sĩ nên hôm nay, sau khi tro cốt của cô đã về đến Mỹ, mới chính thức lên tiếng giải đáp 1 lần duy nhất. Cụ thể, quản lý khẳng định khi nhận nuôi Hồ Văn Cường, cố ca sĩ Phi Nhung chỉ tạo điều kiện để con nuôi đi học đầy đủ, phát triển năng khiếu. Chính ca sĩ Phi Nhung cũng không rõ số tiền cát xê của bản thân, toàn bộ đều do quản lý nắm rõ và sắp xếp. Do đó, việc cát xê của giọng ca nhí sẽ được quản lý giải quyết ổn thỏa. Quản lý cũng nhấn mạnh sẽ giải quyết mọi việc trực tiếp với Hồ Văn Cường vào hôm nay để Phi Nhung được yên lòng nơi chín suối. Vị quản lý khẳng định chắc nịch sẽ giải quyết vấn đề này trong hôm nay - Ảnh: Internet Cuối tâm thư, quản lý ca sĩ Phi Nhung không quên tuyên bố: "Tất cả những chuyện liên quan đến tiền của Hồ Văn Cường tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và đứng ra xử lý. Tôi sẽ giải quyết những chuyện này với Hồ Văn Cường chứ không phải ai khác trong ngày hôm nay. Hi vọng Phi Nhung của tôi yên lòng nơi đó".

Trước đó, vào tối ngày hôm qua, cựu người mẫu Trang Khàn khiến MXH dậy sóng khi bất ngờ ghé nhà Hồ Văn Cường vào đêm muộn và phát trực tiếp hỏi hàng loạt câu hỏi liên quan đến vấn đề cát xê. Song, nam ca sĩ chỉ cúi đầu không nói gì, vẻ mặt thất thần và buồn bã thấy rõ. Cựu mẫu nhận về nhiều phản ứng trái chiều khi đến nhà Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình Hiện, nhưng ồn ào liên quan đến vấn đề cát xê của giọng ca nhí vẫn đang tiếp tục được dư luận quan tâm, chú ý.

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