Phương Oanh bất ngờ 'tái xuất' MXH, khoe diện mạo mới đã hết 'phèn' như khi du lịch Thái Lan

Hậu trường 25/10/2022 20:16

Nữ diễn viên Phương Oanh mới đây đã mở lại trang cá nhân của mình sau gần 1 tháng tạm khóa để nghỉ ngơi.

Chiều ngày 25/10, sau gần 1 tháng thông báo tạm khóa Facebook. Nữ diễn viên Phương Oanh đã "đánh úp" người hâm mộ với bài đăng mới nhất trên trang cá nhân.

phuong oanh 1
 Bài đăng mới nhất của Phương Oanh trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình

"Oanh nè, tháng mới tốt lành nha mọi người." - Phương Oanh viết. Kèm theo đó là hình ảnh của cô với diện mạo hoàn toàn mới. Trong ảnh, cô mặc áo phông trắng và quần jean năng động cùng với màu tóc nâu trà sữa rất hợp "trend".

phuong oanh 2

Đầu tháng 10 vừa qua, trong buổi trò chuyện với Zing News, Phương Oanh cho biết cô tiến hành khóa trang cá nhân vì muốn nghỉ ngơi, tập trung cho công việc kinh doanh.

"Tôi muốn nghỉ ngơi sau thời gian vừa rồi có những lùm xùm không đáng có xảy ra và chính tôi cũng không mong muốn. Trong thời gian hơn một tháng, tôi đã đối diện và xử lý những gì cần thiết.

Những gì muốn làm, cần làm, tôi đã hoàn tất trong khoảng thời gian qua. Sau khi đối diện với sự cố, giờ tôi thấy đủ rồi và muốn nghỉ ngơi." - Phương Oanh cho hay.

phuong oanh 3
Một số hình ảnh của cặp đôi bên đất Thái được netizen chụp lại - Ảnh: Internet 

Hình ảnh mới của Phương Oanh được cho là đã được "nâng cấp" đáng kể so với những bức ảnh được "team qua đường" chụp trộm trong chuyến du lịch trước đó của cô và Shark Bình tại Thái Lan. Trong chuyến đi này, nữ diễn viên được nhận xét là có trang phục khá "phèn" khi diện một chiếc quần ngắn cũn cỡn, để lộ nhiều da thịt.

Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có?

Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có?

Vào ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam, Shark Bình đã có hành động cực ngọt ngào được cho là dành tặng ‘người tình’ Phương Oanh. Ngay lập tức, vợ Shark Bình cũng cập nhật trạng thái mới đầy ẩn ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh diễn viên Phương Oanh shark Bình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh