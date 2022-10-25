Phương Oanh bất ngờ 'tái xuất' MXH, khoe diện mạo mới đã hết 'phèn' như khi du lịch Thái Lan

Nữ diễn viên Phương Oanh mới đây đã mở lại trang cá nhân của mình sau gần 1 tháng tạm khóa để nghỉ ngơi.

Chiều ngày 25/10, sau gần 1 tháng thông báo tạm khóa Facebook. Nữ diễn viên Phương Oanh đã "đánh úp" người hâm mộ với bài đăng mới nhất trên trang cá nhân.

Bài đăng mới nhất của Phương Oanh trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình

"Oanh nè, tháng mới tốt lành nha mọi người." - Phương Oanh viết. Kèm theo đó là hình ảnh của cô với diện mạo hoàn toàn mới. Trong ảnh, cô mặc áo phông trắng và quần jean năng động cùng với màu tóc nâu trà sữa rất hợp "trend".

Đầu tháng 10 vừa qua, trong buổi trò chuyện với Zing News, Phương Oanh cho biết cô tiến hành khóa trang cá nhân vì muốn nghỉ ngơi, tập trung cho công việc kinh doanh.

"Tôi muốn nghỉ ngơi sau thời gian vừa rồi có những lùm xùm không đáng có xảy ra và chính tôi cũng không mong muốn. Trong thời gian hơn một tháng, tôi đã đối diện và xử lý những gì cần thiết.

Những gì muốn làm, cần làm, tôi đã hoàn tất trong khoảng thời gian qua. Sau khi đối diện với sự cố, giờ tôi thấy đủ rồi và muốn nghỉ ngơi." - Phương Oanh cho hay.

Một số hình ảnh của cặp đôi bên đất Thái được netizen chụp lại - Ảnh: Internet

Hình ảnh mới của Phương Oanh được cho là đã được "nâng cấp" đáng kể so với những bức ảnh được "team qua đường" chụp trộm trong chuyến du lịch trước đó của cô và Shark Bình tại Thái Lan. Trong chuyến đi này, nữ diễn viên được nhận xét là có trang phục khá "phèn" khi diện một chiếc quần ngắn cũn cỡn, để lộ nhiều da thịt.

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