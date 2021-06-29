Phương Mỹ Chi đăng bài xin lỗi vì PR sản phẩm trắng da, CĐM 'soi' ra điểm bất hợp lý vì 'đạo văn'

Bài đăng xin lỗi vì PR kẹo ngậm trắng da mới đây của Phương Mỹ Chi tiếp tục vướng phải chỉ trích từ một số cư dân mạng vì ý tưởng, câu văn, ngôn từ có nhiều điểm tương đồng đến ngỡ ngàng với đàn chị.

Mới đây, giọng ca nhí Phương Mỹ Chi khiến CĐM bức xúc vì đăng bài quảng cáo cho sản phẩm "kẹo ngậm trắng da" với nội dung "thổi phồng" công dụng. Sau khi hứng trọn chỉ trích từ netizen, "chị Bảy" đã nhanh chóng xóa bài quảng cáo và lên tiếng xin lỗi, đồng thời thừa nhận bản thân không tìm hiểu kỹ công dụng mà chỉ nghe bạn bè giới thiệu. Giọng ca nhí trần tình: "Song song việc nhận quảng cáo về sản phẩm, một mặt là xuất phát từ mong muốn trải nghiệm của bản thân, mặt khác nôn nóng giới thiệu đến mọi người vì tin tưởng từ trải nghiệm bản thân và lời giới thiệu của bạn bè. Và hơn hết là tin tưởng vào giấy kiểm định sản phẩm được cung cấp mà bỏ quên những yếu tố khác cũng quan trọng không kém”.

Bài đăng xin lỗi của Phương Mỹ Chi - Ảnh chụp màn hình Mặc dù đã xin lỗi và được nhiều người nhắc nhở cẩn thận, nên tập trung ca hát nhưng nhiều cư dân mạng ngay lập tức phát hiện ra chi tiết "sai quá sai" trong bài đăng của Phương Mỹ Chi. CĐM cho rằng nữ ca sĩ 'mượn' ý tưởng xin lỗi từ Diệu Nhi - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nhiều người cho rằng cách viết bài xin lỗi của Phương Mỹ Chi khá giống với lời xin lỗi về việc quảng cáo một thực phẩm chức năng giảm cân trước đó của Diệu Nhi. Nữ diễn viên hài từng nhận lỗi vì đăng quảng cáo sản phẩm giảm cân mặc dù không trực tiếp trải nghiệm. Đáng nói đây lại là sản phẩm chưa qua kiểm định và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong bài đăng, Diệu Nhi cũng từng viết: "Đây là sản phẩm được chị Nguyên - chị gái của Nhi sử dụng và đã có những dấu hiệu hiệu quả khả quan. Nên bản thân Nhi có sự tin tưởng và nhiều phần nôn nóng giới thiệu tới quý khán giả của mình”.

Câu văn 'mẫu' của Diệu Nhi được CĐM cho là Phương Mỹ Chi đã 'tham khảo' - Ảnh chụp màn hình "Nghệ sĩ lớn" chia sẻ sản phẩm được chị gái sử dụng và có hiệu quả. "Nghệ sĩ bé" khẳng định bạn bè sử dụng cho phản hồi tốt. Và điểm giống nhau chính là đều "nôn nóng" giới thiệu cho khán giả nên đã dẫn đến việc không kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm. Mặc dù bài viết của cả 2 có nhiều từ ngữ giống nhau không rõ là do vô tình hay "dùng văn mẫu" như lời CĐM nói nhưng phát hiện này khiến dư luận không khỏi đặt ra nghi vấn: "Đây là một bài xin lỗi chung của nghệ sĩ hả?". Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ tên tuổi liên tục vướng phải ồn ào quảng cáo sản phẩm kém chất lượng mà không qua kiểm định, không ít những bài xin lỗi dài cả trang nhưng vẫn khiến netizen chỉ trích. Thậm chí CĐM còn cho rằng "quảng cáo sai rồi xin lỗi" đang dần trở thành "thói quen", "văn hóa" của nhiều người nổi tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-my-chi-dang-bai-xin-loi-vi-pr-san-pham-trang-da-cdm-soi-ra-diem-bat-hop-ly-vi-dao-van-410484.html