Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do 'xuống tóc' khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thương cảm

Hậu trường 22/06/2023 11:22

Thông tin Phùng Ngọc Huy sẽ về Việt nam đón con gái nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh đó, lý do ''thay đổi ngoại hình'' mới đây của anh cũng khiến nhiều người ''đoán già đoán non''.

Vào ngày 20/6 vừa qua, trên trang cá nhân, ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý kèm theo đó là hình ảnh cạo trọc đầu. Anh cho biết: "Buông bỏ mái tóc sau 40 năm gắn bó. Cám ơn vì tất cả". Khi được một khán giả hỏi lí do vì sao cạo trọc, nam ca sĩ đáp: "Không có gì đâu em. Anh cạo đầu thôi em".

Sau vài ngày đăng tải, không để người hâm mộ ''đoán già đón non'' lý do khiến anh quyết định thay đổi ngoại hình, nam ca sĩ đã có những chia sẻ thẳn thắng trên trang cá nhân. Cụ thể, Phùng Ngọc Huy chia sẻ có một cái ý nguyện rằng khi bản thân thực hiện được điều mà mình mong muốn thì nam ca sĩ sẽ cắt mái tóc này. Hành động cạo mái tóc xem như là một lời tạ ơn.

Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do 'xuống tóc' khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thương cảm - Ảnh 1
Dòng trạng thái ''ẩn ý'' của nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy 
Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do 'xuống tóc' khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thương cảm - Ảnh 2
Phùng Ngọc Huy đăng tải hình ảnh cạo trọc đầu khiến nhiều người bất ngờ 

 

Bên cạnh đó Phùng Ngọc Huy cũng mong khán giả thông cảm cho quyết định này của anh vì đã hứa từ rất lâu. Nam ca sĩ cho biết thêm, những ai muốn mời anh show hát trong hình ảnh không có tóc như vậy thì cũng mong nhận được sự thông cảm từ mọi người. Phùng Ngọc Huy cho biết khi anh đã hứa là sẽ thực hiện ngay lập tức chứ không chờ đến sau show diễn.  

Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do 'xuống tóc' khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thương cảm - Ảnh 3
Phùng Ngọc Huy chia sẻ lý do quyết định ''xuống tóc'' 
Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do 'xuống tóc' khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thương cảm - Ảnh 4
Phùng Ngọc Huy gây ấn tượng với ngoại hình khác lạ 

Trước đó, Phùng Ngọc Huy đã chính thức thông báo thời gian về Việt Nam thăm con gái là bé Lavie"Huy cám ơn vì tất cả ạ. Tháng 8, Việt Nam chào đón em với nha". Như vậy, sau bao ngày xa cách, hai cha con của nam ca sĩ sắp được đoàn tụ cùng nhau. Thông tin này khiến ai nấy vui mừng thay cho nam ca sĩ.

Phùng Ngọc Huy từng chia sẻ ước mơ lớn nhất hiện tại của anh là muốn con gái ở cùng với mình. Nam ca sĩ hy vọng sắp tới sẽ may mắn trọn vẹn về được Việt Nam rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Phùng Ngọc Huy rất thích chở con gái đi học, dù có vất vả anh cũng muốn có được sự vất vả đó. Nghe những tâm sự của diễn viên "Công mặt trời", nhiều người tỏ lòng cảm thông và mong nam ca sĩ sẽ hoàn thành mong ước. 

Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do 'xuống tóc' khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thương cảm - Ảnh 5
Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do 'xuống tóc' khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thương cảm - Ảnh 6
Con gái Phùng Ngọc Huy là bé Lavie, cô bé chính là minh chứng tình yêu của nam ca sĩ và cố diễn viên Mai Phương 

Được biết, công việc đầu tiên của anh khi sang Mỹ sinh sống chính là bán mỹ phẩm. Vì không có biết chạy xe hơi nên anh đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm mất 15-20 phút. Công việc này đã giúp nam ca sĩ có thể trụ vững kinh tế tại xứ người một thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Huy cho biết, mỗi ngày anh ngủ được 5-6 tiếng, thời gian còn lại để dành “cày”. Từ công việc tiếp thị tư vấn, soạn hàng, khuân vác, shipper,… đều đã trải qua. Những lần đi giao hàng cách xa hàng chục cây số, phải chờ đợi và nhận phản hồi không tốt từ khách khiến Phùng Ngọc Huy nản lòng. Thế nhưng nghĩ đến tương lai của mình và con gái, anh lại xốc tinh thần để tiếp tục lao vào kiếm tiền mưu sinh. 

Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do 'xuống tóc' khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thương cảm - Ảnh 7
Phùng Ngọc Huy chia sẻ khi sang Mỹ, công việc đầu tiên của anh chính là bán mỹ phẩm

Hơn 8 năm bôn ba trên xứ người, nam ca sĩ xây dựng sự nghiệp lại từ đầu. Tại Mỹ, nam ca sĩ cũng thi thoảng được mời đi hát, những ngày không có show diễn anh kiếm sống thêm bằng nghề livestream bán hàng online. Hiện tại, kinh tế của Phùng Ngọc Huy cũng phần nào ổn định, dù không quá giàu có nhưng anh có thể lo được cho bản thân và gia đình. 

Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do 'xuống tóc' khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thương cảm - Ảnh 8
Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do 'xuống tóc' khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thương cảm - Ảnh 9
Phùng Ngọc Huy hiện đang kinh doanh online 
Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng

Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng

Mới đây, Phùng Ngọc Huy đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi đăng tải hình ảnh với ngoại hình khác lạ của mình kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng.

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Từ khóa:   Phùng Ngọc Huy bé Lavie cố diễn viên Mai Phương

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