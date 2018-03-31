Phối đồ không giống ai nhưng Angela Phương Trinh vẫn đẹp lạ lùng

Dù diện bộ trang phục bị cho là "sang chảnh nửa mùa" nhưng Angela Phương Trinh vẫn đẹp xuất sắc nhờ sở hữu vóc dáng chuẩn.
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Tối 30/3, Angela Phương Trinh ăn diện khá kín đáo khi đến tham gia sự kiện của một người bạn. Thay vì mặc đầm dạ hội lộng lẫy như thường thấy, lần này "Bà mẹ nhí" phối quận Jeans với áo crop top hai dây, điểm thêm chiếc băng đô xinh xắn sọc caro cùng màu.
Tuy nhiên, trang phục của cô nàng bị chê là không ăn nhập gì với nhau. Không ít người cho rằng mốt thời trang này chỉ thích hợp diện đi chơi, dã ngoại thay vì đi tiệc. Dù vậy, Angela Phương Trinh vẫn tỏa sáng ngời ngời mà không cần phải phô diễn vòng 3 ngoại cỡ. Nhờ sở hữu làn da trắng sứ cùng phong cách tạo dáng chuyên nghiệp, mỹ nhân Glee khiến nhiều người say đắm trước nhan sắc khuynh thành của mình.