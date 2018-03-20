Khoe vòng ba ngoại cỡ, Angela Phương Trinh khiến dân tình lo sợ... nổ tung

Cư dân mạng bày tỏ sự ngán ngẩm khi Angela Phương Trinh tiếp tục khoe đôi mông khủng như sắp nổ tung.
- Ảnh Angela Phương Trinh nude trong bồn tắm đọc sách bị "bóc mẽ sống ảo"
- Angela Phương Trinh lại diện váy 'kéo trên hở dưới' để khoe vòng 3
Được mệnh danh là mỹ nhân siêu vòng 3 của làng giải trí Việt, Angela Phương Trinh không ít lần diện bikini khoe đôi mông khủng, khiến nhiều người “nghẹt thở”. Mới đây, chân dài này lại một lần nữa “đốt mắt” người đối diện khi mặc chiếc váy ngắn khoe vòng ba ngoại cỡ lên đến 100 cm.
"Thật không thể tin, lần đầu trong đời 55 kí và vòng mông là 100... Một con số thật tròn trĩnh", "Bà mẹ nhí" công khai số đo vòng ba với công chúng.
Hình ảnh khoe vòng 3 ngoại cỡ của Angela Phương Trinh khiến cư dân mạng thở dài ngao ngán. Bên cạnh một số lời khen, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, khó chịu khi chân dài này cứ liên tục khoe mông to phản cảm trên mạng xã hội.