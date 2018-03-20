Khoe vòng ba ngoại cỡ, Angela Phương Trinh khiến dân tình lo sợ... nổ tung

Hậu trường 20/03/2018 17:26

Cư dân mạng bày tỏ sự ngán ngẩm khi Angela Phương Trinh tiếp tục khoe đôi mông khủng như sắp nổ tung.

Được mệnh danh là mỹ nhân siêu vòng 3 của làng giải trí Việt, Angela Phương Trinh không ít lần diện bikini khoe đôi mông khủng, khiến nhiều người “nghẹt thở”. Mới đây, chân dài này lại một lần nữa “đốt mắt” người đối diện khi mặc chiếc váy ngắn khoe vòng ba ngoại cỡ lên đến 100 cm.

Khoe vòng ba ngoại cỡ, Angela Phương Trinh khiến dân tình lo sợ... nổ tung - Ảnh 1
Angela Phương Trinh tự hào khoe vòng mông 100 cm của mình - Ảnh: Internet

"Thật không thể tin, lần đầu trong đời 55 kí và vòng mông là 100... Một con số thật tròn trĩnh", "Bà mẹ nhí" công khai số đo vòng ba với công chúng.

Hình ảnh khoe vòng 3 ngoại cỡ của Angela Phương Trinh khiến cư dân mạng thở dài ngao ngán. Bên cạnh một số lời khen, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, khó chịu khi chân dài này cứ liên tục khoe mông to phản cảm trên mạng xã hội.

Khoe vòng ba ngoại cỡ, Angela Phương Trinh khiến dân tình lo sợ... nổ tung - Ảnh 2

Khoe vòng ba ngoại cỡ, Angela Phương Trinh khiến dân tình lo sợ... nổ tung - Ảnh 3
Dân tình bức xúc khi chân dài sinh năm 1995 liên tục khoe mông to phản cảm - Ảnh: Internet
Khoe vòng ba ngoại cỡ, Angela Phương Trinh khiến dân tình lo sợ... nổ tung - Ảnh 4
Trước đó, 'Bà mẹ nhí' cũng không ít lần khoe mông ngoại cỡ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Khoe vòng ba ngoại cỡ, Angela Phương Trinh khiến dân tình lo sợ... nổ tung - Ảnh 5
Nhiều người ngao ngán khi bị cô nàng "tra tấn" bằng cách này - Ảnh: FBNV

Khoe vòng ba ngoại cỡ, Angela Phương Trinh khiến dân tình lo sợ... nổ tung - Ảnh 6

Khoe vòng ba ngoại cỡ, Angela Phương Trinh khiến dân tình lo sợ... nổ tung - Ảnh 7
Với sự nóng bỏng, sexy của mình, Angela Phương Trinh được mệnh danh là một trong những mỹ nhân có vòng 3 khủng nhất showbiz Việt - Ảnh: FBNV
Hình ảnh tố cáo Angela Phương Trinh chính là "thánh sống ảo"

Hình ảnh tố cáo Angela Phương Trinh chính là "thánh sống ảo"

Angela Phương Trinh chính là người bị bóc mẽ chuyện "sống ảo" nhiều nhất showbiz Việt.

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