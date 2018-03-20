Khoe vòng ba ngoại cỡ, Angela Phương Trinh khiến dân tình lo sợ... nổ tung

Được mệnh danh là mỹ nhân siêu vòng 3 của làng giải trí Việt, Angela Phương Trinh không ít lần diện bikini khoe đôi mông khủng, khiến nhiều người “nghẹt thở”. Mới đây, chân dài này lại một lần nữa “đốt mắt” người đối diện khi mặc chiếc váy ngắn khoe vòng ba ngoại cỡ lên đến 100 cm.

Angela Phương Trinh tự hào khoe vòng mông 100 cm của mình - Ảnh: Internet

"Thật không thể tin, lần đầu trong đời 55 kí và vòng mông là 100... Một con số thật tròn trĩnh", "Bà mẹ nhí" công khai số đo vòng ba với công chúng.