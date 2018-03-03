Angela Phương Trinh lại diện váy 'kéo trên hở dưới' để khoe vòng 3

Trong khi cư dân mạng đã chán ngán đến tận cổ thì Angela Phương Trinh vẫn mải miết khoe vòng 3 nở nang bất chấp bị chỉ trích.
- Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh
- Angela Phương Trinh lại diện quần trong suốt, khoe thân táo bạo dưới vòi hoa sen
Tự hào với vòng 3 khủng - kết quả của những ngày tháng ăn ngủ trên phòng tập, Angela Phương Trinh luôn cố gắng khoe ra khắp mọi nơi. Khi đi biển, đi bơi, đi tắm hay thậm chí là đi masage thư giãn, "bà mẹ nhí" cũng phải chọn những bộ cánh kiệm vải nhất để làm bật ưu điểm nổi trội của mình.
Showbiz Việt không thiếu những mỹ nhân có vòng 3 nở nang nhưng hiếm có ai chịu khó chụp ảnh ở mọi góc độ như Angela Phương Trinh. Mới đây, người đẹp lại tiếp tục kéo váy lên cao để khoe bờ mông sexy ở góc nghiêng. Cô viết: "Vừa sauna xong giờ lại lao đi tập thôi, ngày nào không tập là sống không nổi đâu nè".
Không chỉ hở da thịt quá nhiều ở phần dưới, chiếc áo khoét cổ quá sâu cũng khiến "bà mẹ nhí" lộ hơn nửa vòng 1 "bốc lửa". Bên cạnh những ý kiến ngưỡng mộ thân hình săn chắc của Angela Phương Trinh thì cũng không ít người mệt mỏi với sở thích khoe body của mỹ nhân Gleev.