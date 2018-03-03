Angela Phương Trinh lại diện váy 'kéo trên hở dưới' để khoe vòng 3

Trong khi cư dân mạng đã chán ngán đến tận cổ thì Angela Phương Trinh vẫn mải miết khoe vòng 3 nở nang bất chấp bị chỉ trích.

Tự hào với vòng 3 khủng - kết quả của những ngày tháng ăn ngủ trên phòng tập, Angela Phương Trinh luôn cố gắng khoe ra khắp mọi nơi. Khi đi biển, đi bơi, đi tắm hay thậm chí là đi masage thư giãn, "bà mẹ nhí" cũng phải chọn những bộ cánh kiệm vải nhất để làm bật ưu điểm nổi trội của mình.

Showbiz Việt không thiếu những mỹ nhân có vòng 3 nở nang nhưng hiếm có ai chịu khó chụp ảnh ở mọi góc độ như Angela Phương Trinh. Mới đây, người đẹp lại tiếp tục kéo váy lên cao để khoe bờ mông sexy ở góc nghiêng. Cô viết: "Vừa sauna xong giờ lại lao đi tập thôi, ngày nào không tập là sống không nổi đâu nè".

Angela Phương Trinh khiến nhiều người đỏ mặt khi mặc đồ quá táo bạo - Ảnh: Internet

Không chỉ hở da thịt quá nhiều ở phần dưới, chiếc áo khoét cổ quá sâu cũng khiến "bà mẹ nhí" lộ hơn nửa vòng 1 "bốc lửa". Bên cạnh những ý kiến ngưỡng mộ thân hình săn chắc của Angela Phương Trinh thì cũng không ít người mệt mỏi với sở thích khoe body của mỹ nhân Gleev.

'Bà mẹ nhí' có sở thích khoe vòng 3 khắp mọi nơi - Ảnh: Internet

Mải mê khoe thân, Angela Phương Trinh còn có thể làm gì? Gần một năm trước, nữ diễn viên ra mắt BST thời trang, tuyên bố muốn khán giả coi mình là "nghệ sĩ đa năng". Nhưng nay, hình ảnh cô trong mắt khán giả chỉ sót lại hai chữ: vòng ba.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-phuong-trinh-lai-dien-vay-keo-tren-ho-duoi-de-khoe-vong-3-273528.html