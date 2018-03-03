Angela Phương Trinh lại diện váy 'kéo trên hở dưới' để khoe vòng 3

Hậu trường 03/03/2018 16:06

Trong khi cư dân mạng đã chán ngán đến tận cổ thì Angela Phương Trinh vẫn mải miết khoe vòng 3 nở nang bất chấp bị chỉ trích.

Tự hào với vòng 3 khủng - kết quả của những ngày tháng ăn ngủ trên phòng tập, Angela Phương Trinh luôn cố gắng khoe ra khắp mọi nơi. Khi đi biển, đi bơi, đi tắm hay thậm chí là đi masage thư giãn, "bà mẹ nhí" cũng phải chọn những bộ cánh kiệm vải nhất để làm bật ưu điểm nổi trội của mình.

Showbiz Việt không thiếu những mỹ nhân có vòng 3 nở nang nhưng hiếm có ai chịu khó chụp ảnh ở mọi góc độ như Angela Phương Trinh. Mới đây, người đẹp lại tiếp tục kéo váy lên cao để khoe bờ mông sexy ở góc nghiêng. Cô viết: "Vừa sauna xong giờ lại lao đi tập thôi, ngày nào không tập là sống không nổi đâu nè".

Angela Phương Trinh lại diện váy 'kéo trên hở dưới' để khoe vòng 3 - Ảnh 1
Angela Phương Trinh khiến nhiều người đỏ mặt khi mặc đồ quá táo bạo - Ảnh: Internet

Không chỉ hở da thịt quá nhiều ở phần dưới, chiếc áo khoét cổ quá sâu cũng khiến "bà mẹ nhí" lộ  hơn nửa vòng 1 "bốc lửa". Bên cạnh những ý kiến ngưỡng mộ thân hình săn chắc của Angela Phương Trinh thì cũng không ít người mệt mỏi với sở thích khoe body của mỹ nhân Gleev.

Angela Phương Trinh lại diện váy 'kéo trên hở dưới' để khoe vòng 3 - Ảnh 2
'Bà mẹ nhí' có sở thích khoe vòng 3 khắp mọi nơi - Ảnh: Internet
Mải mê khoe thân, Angela Phương Trinh còn có thể làm gì?

Mải mê khoe thân, Angela Phương Trinh còn có thể làm gì?

Gần một năm trước, nữ diễn viên ra mắt BST thời trang, tuyên bố muốn khán giả coi mình là "nghệ sĩ đa năng". Nhưng nay, hình ảnh cô trong mắt khán giả chỉ sót lại hai chữ: vòng ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Phương Trinh Angela Phương Trinh khoe vòng 3 vòng 3 của Angela Phương Trinh mỹ nhân siêu vòng 3

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42