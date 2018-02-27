Angela Phương Trinh lại diện quần trong suốt, khoe thân táo bạo dưới vòi hoa sen

Nối gót các mỹ nhân Việt, Angela Phương Trinh khiến nhiều người "xịt máu mũi" khi đăng tải bức ảnh lộ da thịt lên đến 80% trong phòng tắm.

Trong khi hầu hết mỹ nhân Việt thích khoe vòng 1 bốc lửa, vòng eo con kiến dịp đầu năm thì "bà mẹ nhí" lại nghiện khoe vòng 3 siêu khủng.

Tìm vào trang cá nhân của cô, dễ dàng bắt gặp những hình ảnh người đẹp 9X diện trang phục kiệm vải để làm bật tối đa ưu điểm nổi trội của mình. Thậm chí, thi thoảng cô nàng còn diện cả đồ lót ra bãi biển và chụp ảnh tự nhiên như chỗ không người.

Angela Phương Trinh gây sốc với bức ảnh khoe thân táo bạo trong phòng tắm - Ảnh: FBNV

Mới đây, "bà mẹ nhí" tiếp tục gây choáng khi đăng tải khoảnh khắc đang tắm dưới vòi hoa sen trong tình trạng chỉ diện độc nhất chiếc quần trong suốt.

Người đẹp ngồi quay lưng về phía ống kính, khoe trọn tấm lưng trần gợi cảm cùng vòng 3 to dữ dội. Ghi chú vào bức hình, Angela Phương Trinh viết: "Mình sinh vào tuổi heo thật đúng chứ... toàn thích ăn, tắm mát rồi ngủ rất dễ rất nhanh".

Diện đồ lót ra biển là chuyện bình thường với Angela Phương Trinh - Ảnh: FBNV

Sau nhiều nỗ lực trên phòng tập, Angela Phương Trinh hiện tại sở hữu thân hình săn chắc với 3 vòng nảy nở, là niềm mơ ước của nhiều người - Ảnh: FBNV

Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh Không kém cạnh bà chị nổi tiếng, em gái Angela Phương Trinh cũng là tín đồ của mốt thời trang hở bạo. Cô nàng thu hút lượng người theo dõi cực lớn trên Facebook nhờ sở hữu vẻ đẹp "đốt mắt" người nhìn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-phuong-trinh-lai-dien-quan-trong-suot-khoe-than-tao-bao-duoi-voi-hoa-sen-272984.html