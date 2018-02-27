Angela Phương Trinh lại diện quần trong suốt, khoe thân táo bạo dưới vòi hoa sen

Hậu trường 27/02/2018 10:25

Nối gót các mỹ nhân Việt, Angela Phương Trinh khiến nhiều người "xịt máu mũi" khi đăng tải bức ảnh lộ da thịt lên đến 80% trong phòng tắm.

Trong khi hầu hết mỹ nhân Việt thích khoe vòng 1 bốc lửa, vòng eo con kiến dịp đầu năm thì "bà mẹ nhí" lại nghiện khoe vòng 3 siêu khủng.

Tìm vào trang cá nhân của cô, dễ dàng bắt gặp những hình ảnh người đẹp 9X diện trang phục kiệm vải để làm bật tối đa ưu điểm nổi trội của mình. Thậm chí, thi thoảng cô nàng còn diện cả đồ lót ra bãi biển và chụp ảnh tự nhiên như chỗ không người.

Angela Phương Trinh lại diện quần trong suốt, khoe thân táo bạo dưới vòi hoa sen - Ảnh 1
Angela Phương Trinh gây sốc với bức ảnh khoe thân táo bạo trong phòng tắm - Ảnh: FBNV

Mới đây, "bà mẹ nhí" tiếp tục gây choáng khi đăng tải khoảnh khắc đang tắm dưới vòi hoa sen trong tình trạng chỉ diện độc nhất chiếc quần trong suốt. 

Người đẹp ngồi quay lưng về phía ống kính, khoe trọn tấm lưng trần gợi cảm cùng vòng 3 to dữ dội. Ghi chú vào bức hình, Angela Phương Trinh viết: "Mình sinh vào tuổi heo thật đúng chứ... toàn thích ăn, tắm mát rồi ngủ rất dễ rất nhanh".

Angela Phương Trinh lại diện quần trong suốt, khoe thân táo bạo dưới vòi hoa sen - Ảnh 2
Diện đồ lót ra biển là chuyện bình thường với Angela Phương Trinh - Ảnh: FBNV
Angela Phương Trinh lại diện quần trong suốt, khoe thân táo bạo dưới vòi hoa sen - Ảnh 3
Sau nhiều nỗ lực trên phòng tập, Angela Phương Trinh hiện tại sở hữu thân hình săn chắc với 3 vòng nảy nở, là niềm mơ ước của nhiều người - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh

Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh

Không kém cạnh bà chị nổi tiếng, em gái Angela Phương Trinh cũng là tín đồ của mốt thời trang hở bạo. Cô nàng thu hút lượng người theo dõi cực lớn trên Facebook nhờ sở hữu vẻ đẹp "đốt mắt" người nhìn.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Phương Trinh Angela Phương Trinh khoe thân Angela Phương Trinh hở bạo

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 55 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42