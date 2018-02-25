Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh

Hậu trường 25/02/2018 11:25

Không kém cạnh bà chị nổi tiếng, em gái Angela Phương Trinh cũng là tín đồ của mốt thời trang hở bạo. Cô nàng thu hút lượng người theo dõi cực lớn trên Facebook nhờ sở hữu vẻ đẹp "đốt mắt" người nhìn.

Tuy không có vòng 3 siêu khủng như Angela Phương Trinh nhưng Phương Trang - cô em gái duy nhất của "Bà mẹ nhí" cũng là một mỹ nhân có đường cong "nóng bỏng" không thua kém bất kỳ người đẹp nào trong showbiz.

Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh - Ảnh 1
Phương Trang đôi lúc còn hở bạo, vượt mặt cả bà chị nổi tiếng - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh - Ảnh 2
Em gái Angela Phương Trinh thường xuyên khiến nhiều người đỏ mặt với những bộ váy kiệm vải tối đa - Ảnh: FBNV

Với làn da trắng sứ cùng vòng 1 "bốc lửa", Phương Trang rất thích diện những bộ trang phục khoét sâu để khoe khéo ưu điểm hình thể nổi trội. Ngoài ra, vòng eo con kiến và đôi chân thẳng tắp cũng là thế mạnh giúp Phương Trang phù hợp với nhiều mốt thời trang độc đáo.

Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh - Ảnh 3
Thời trang đi biển của cô nàng cũng sexy hết cỡ - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh - Ảnh 4
Phương Trang sở hữu vòng 1 'bốc lửa' không thua kém các mỹ nhân trong showbiz - Ảnh: FBNV

Cô nàng 9x này không đi theo con đường nghệ thuật giống chị gái mà tự xây dựng hệ thống kinh doanh mỹ phẩm của riêng mình. Nhờ có lợi thế về nhan sắc, Phương Trang tự làm mẫu quảng cáo và bán hàng rất đắt khách trên mạng xã hội.

Dù trước đây, chân dài sinh năm 1996 hơi lép vế so với bà chị nổi tiếng nhưng hiện tại cô đã lột xác hoàn toàn. Khi đi bên cạnh Angela Phương Trinh, Phương Trang thậm chí còn gây chú ý hơn cả "Bà mẹ nhí" nhờ gu thời trang sành điệu và gương mặt sắc sảo.

Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh - Ảnh 5
Cô bạn 9x rất hay khoe ảnh diện đồ ngủ táo bạo - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh - Ảnh 6
Gương mặt của Phương Trang càng ngày càng khó nhận ra - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh - Ảnh 7
Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh - Ảnh 8
Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh - Ảnh 9
Em gái 'bà mẹ nhí' thích diện đồ hở để khoe hình xăm táo bạo - Ảnh: FBNV
Từ đen nhẻm em gái Angela Phương Trinh giờ đẹp không kém Hoa hậu

Từ đen nhẻm em gái Angela Phương Trinh giờ đẹp không kém Hoa hậu

Vốn sở hữu khuôn mặt góc cạnh, cánh mũi to và thô cùng nước da đen nhẻm, Lê Ngọc Phương Trang - em gái Angela Phương Trinh "lột xác" ngoạn mục để nóng bỏng, xinh đẹp "đốn tim" đấng mày râu.

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Từ khóa:   em gái Angela Phương Trinh Angela Phương Trinh Phương Trang

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