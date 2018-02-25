Đỏ mặt với những bộ trang phục hở bạo, lộ da thịt nhạy cảm của em gái Angela Phương Trinh

Tuy không có vòng 3 siêu khủng như Angela Phương Trinh nhưng Phương Trang - cô em gái duy nhất của "Bà mẹ nhí" cũng là một mỹ nhân có đường cong "nóng bỏng" không thua kém bất kỳ người đẹp nào trong showbiz.

Phương Trang đôi lúc còn hở bạo, vượt mặt cả bà chị nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Em gái Angela Phương Trinh thường xuyên khiến nhiều người đỏ mặt với những bộ váy kiệm vải tối đa - Ảnh: FBNV

Với làn da trắng sứ cùng vòng 1 "bốc lửa", Phương Trang rất thích diện những bộ trang phục khoét sâu để khoe khéo ưu điểm hình thể nổi trội. Ngoài ra, vòng eo con kiến và đôi chân thẳng tắp cũng là thế mạnh giúp Phương Trang phù hợp với nhiều mốt thời trang độc đáo.