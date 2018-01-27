Em gái Angela Phương Trinh khoe môi và mắt sưng húp khiến nhiều người phát hoảng

Hậu trường 27/01/2018 10:34

Dựa vào những bức ảnh mới nhất, nhiều người đoán rằng, Phương Trang - em gái Angela Phương Trinh đã đụng chạm dao kéo khá nhiều bộ phận trên gương mặt.

Là em gái của mỹ nhân nổi đình nổi đình nổi đám showbiz nhưng diện mạo trước đây của Phương Trang không mấy nổi bật. Cách đây nhiều năm, cô từng bị nhiều người chê kém sắc hơn chị gái. Tuy nhiên, trong những năm qua Phương Trang đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi vẻ ngoài.

Từ một cô gái đen nhẻm với gương mặt thiếu điểm nhấn, em gái Angela Phương Trinh đã lột xác ngoạn mục, trở thành một mỹ nhân nóng bỏng với những đường cong hút mắt. Nhờ vậy, Phương Trang thu hút rất nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Ai nấy đều dành tặng cô những lời khen có cánh cho vẻ đẹp hết sức quyến rũ.

Thế nhưng, cô nàng 9x này dường như vẫn chưa hài lòng với nhan sắc hiện tại. Khi ngắm những bức ảnh mà người đẹp chia sẻ thời gian gần đây, nhiều người đoán em gái “Bà mẹ nhí” đã đụng chạm dao kéo trên gương mặt, dẫn đến đôi môi dày hơn bình thường và cặp mí mắt cũng mất đi vẻ tự nhiên vốn có.

Em gái Angela Phương Trinh khoe môi và mắt sưng húp khiến nhiều người phát hoảng - Ảnh 1

Nhiều người đoán Phương Trang đã cắt mí mắt và bơm môi - Ảnh: FBNV

Em gái Angela Phương Trinh khoe môi và mắt sưng húp khiến nhiều người phát hoảng - Ảnh 2

Gương mặt của cô bị cho là gượng gạo, thiếu tự nhiên - Ảnh: FBNV

Em gái Angela Phương Trinh khoe môi và mắt sưng húp khiến nhiều người phát hoảng - Ảnh 3

Tuy vậy, vẫn có một số người dành lời khen cho vẻ đẹp Tây hóa của Phương Trang - Ảnh: FBNV

Em gái Angela Phương Trinh khoe môi và mắt sưng húp khiến nhiều người phát hoảng - Ảnh 4

Gương mặt trước đây của Phương Trang xinh xắn và tự nhiên hơn bây giờ - Ảnh: FBNV

Em gái Angela Phương Trinh khoe môi và mắt sưng húp khiến nhiều người phát hoảng - Ảnh 5

Không thua kém chị là mấy, Phương Trang là tín đồ của mốt thời trang hở bạo - Ảnh: FBNV

Em gái Angela Phương Trinh khoe môi và mắt sưng húp khiến nhiều người phát hoảng - Ảnh 6

Cô nàng chăm chỉ tập gym để giữ gìn vóc dáng - Ảnh: FBNV

Em gái Angela Phương Trinh khoe môi và mắt sưng húp khiến nhiều người phát hoảng - Ảnh 7

Vẻ đẹp nóng bỏng của em gái Angela Phương Trinh khiến nhiều đấng mày râu thổn thức - Ảnh: FBNV

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