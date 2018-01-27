Em gái Angela Phương Trinh khoe môi và mắt sưng húp khiến nhiều người phát hoảng

Là em gái của mỹ nhân nổi đình nổi đình nổi đám showbiz nhưng diện mạo trước đây của Phương Trang không mấy nổi bật. Cách đây nhiều năm, cô từng bị nhiều người chê kém sắc hơn chị gái. Tuy nhiên, trong những năm qua Phương Trang đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi vẻ ngoài.

Từ một cô gái đen nhẻm với gương mặt thiếu điểm nhấn, em gái Angela Phương Trinh đã lột xác ngoạn mục, trở thành một mỹ nhân nóng bỏng với những đường cong hút mắt. Nhờ vậy, Phương Trang thu hút rất nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Ai nấy đều dành tặng cô những lời khen có cánh cho vẻ đẹp hết sức quyến rũ.