Phi Thanh Vân diện váy 2 dây 'mặc có như không' lộ nguyên vòng 1 tại phòng gym khiến nhiều người đứng ngồi không yên

Hậu trường 18/09/2017 11:35

Sau ca đại trùng tu cơ thể lần thứ 15, Phi Thanh Vân lại tiếp tục khiến dân mạng choáng váng khi diện váy 2 dây hở trọn vòng 1 đi tập gym.

Người đẹp mặc “thiếu vải” hết cỡ để khoe trọn vòng 1 siêu “khủng” tại phòng tập gym.

Phi Thanh Vân diện váy 2 dây 'mặc có như không' lộ nguyên vòng 1 tại phòng gym khiến nhiều người đứng ngồi không yên - Ảnh 1
Sau 2 ngày tập gym, Phi Thanh Vân khiến dân mạng ngỡ ngàng khi diện váy hai dây khoe trọn vòng 1 - Ảnh: Internet

Phẫu thuật thẩm mỹ không còn xa lạ với làng giải trí Việt. Tuy nhiên, mạnh tay chi tiền tỷ để “đập làm lại” toàn thân thì không ai có thể vượt qua Phi Thanh Vân.

Trong khi nhiều mỹ nhân Việt vẫn thường chối đây đẩy trước các tin đồn hay nghi án phẫu thuật thẩm mỹ thì bà mẹ một con vẫn luôn tự tin công khai quá trình phẫu thuật. Đặc biệt, “Nữ hoàng dao kéo” luôn tự hào khoe thân hình đồng hồ cát sau ồn ào đại phẫu lần thứ 15. 

Phi Thanh Vân diện váy 2 dây 'mặc có như không' lộ nguyên vòng 1 tại phòng gym khiến nhiều người đứng ngồi không yên - Ảnh 2
Dân mạng bỏng mắt khi nhìn thấy vòng 1 ngoại cỡ của "Nữ hoàng dao kéo" - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân diện váy 2 dây 'mặc có như không' lộ nguyên vòng 1 tại phòng gym khiến nhiều người đứng ngồi không yên - Ảnh 3
Trước đó, bà mẹ một con cũng diện váy bó sát khoe vòng 3 nóng bỏng - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân diện váy 2 dây 'mặc có như không' lộ nguyên vòng 1 tại phòng gym khiến nhiều người đứng ngồi không yên - Ảnh 4
Chiếc váy lưới này cũng giúp Phi Thanh Vân khoe được vòng 1 cuốn hút sau phẫu thuật - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân diện váy 2 dây 'mặc có như không' lộ nguyên vòng 1 tại phòng gym khiến nhiều người đứng ngồi không yên - Ảnh 5
Trước đó, người đẹp cũng rất nhiều lần diện đầm bó sát khoe siêu vòng 3 sau phẫu thuật - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân diện váy 2 dây 'mặc có như không' lộ nguyên vòng 1 tại phòng gym khiến nhiều người đứng ngồi không yên - Ảnh 6
Bà mẹ một con từng tâm sự, cô thực hiện phẫu thuật nâng ngực, giảm vòng 2 và quyết tâm trở thành "siêu vòng 3" của Việt Nam - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân quyến rũ livestream toàn cảnh nhà hơn chục tỷ tặng con

Phi Thanh Vân quyến rũ livestream toàn cảnh nhà hơn chục tỷ tặng con

"Đẹp và rộng quá trời. Rộng 200m vuông. Vân thấy hài lòng và hạnh phúc. Sắp tới, Vân sẽ đặt nhà hàng lớn làm tân gia mấy ngày liền" - Phi Thanh Vân cho hay.

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