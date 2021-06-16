Phi Nhung hứa trả lại tiền cho con nuôi, 'kẻ thù 200 tỷ' nhắc nhở: 'Đừng trừ cấn tiền sinh hoạt nhé'

Hậu trường 16/06/2021 08:12

Giữa làn sóng chỉ trích nhiều chiều đến từ CĐM, chiều 15/6 Phi Nhung đã lên tiếng ấn định thời gian trả lại tiền cho Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, hành động này của nữ ca sĩ tiếp tục bị hoa hậu Phương Lê "nhắc nhở".

Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều tin đồn như giữ tiền cát xê suốt 5 năm, đối xử thậm tệ với con nuôi hay chèn ép bóc lột sức lao động nam ca sĩ... khiến Phi Nhung đứng trước loạt chỉ trích của CĐM. Giữa những ồn ào vừa qua, hoa hậu Phương Lê đã liên tục bày tỏ quan điểm về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" của cặp mẹ con bolero. Ngay cả khi Phi Nhung đã lên tiếng hứa sẽ trả tiền cho Hồ Văn Cường thì nàng hậu cũng không quên đăng bài "nhắc nhở".

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Phương Lê nhắc khéo chuyện trả tiền của Phi Nhung

Trong bài đăng của mình, nàng hậu gay gắt: "Phải làm gì ức chế thằng nhỏ mới nói như vậy! Và nếu nó vì ức chế mà vô tình chị đau lòng cũng lỗi ở người mẹ nuôi không dạy dỗ con, nếu con có cảm giác an toàn thì nó đâu có nói vậy. Con hư tại mẹ!". Nguyên do là vì trong bài chia sẻ chiều nay, Phi Nhung có thừa nhận bản thân đã sai trên cương vị là 1 người mẹ, khi đã không dạy dỗ và quan tâm con cái đúng mực. 

Giọng ca hải ngoại còn khẳng định sẽ trao lại toàn bộ số tiền cho con nuôi: "Chúng tôi đang tính đến ngày trao lại toàn bộ số tiền cho Cường và con sẽ thực hiện được ước mơ ra riêng để tự lập. Có thể, ngày đó sẽ diễn ra khi Cường thi xong. Thật ra bố mẹ Cường lẫn quản lý đều đã luôn trao đổi và nắm con số. Tiền của Cường tôi không đụng đến. Ngày đưa lại tiền cho Cường, tôi sẽ đưa trọn số tiền con có". 

Đây không phải là lần đầu tiên Phương Lê lên tiếng chỉ trích "bà mẹ đông con" này. Trước đó, cô từng 5 lần 7 lượt đăng bài, livestream để bày tỏ quan điểm cá nhân và không ngần ngại tố Phi Nhung bằng những lời lẽ hết sức gay gắt, chung quy cũng chỉ muốn nữ ca sĩ trả lại tiền cho con nuôi. Đến khi giọng ca Bông điên điển ấn định ngày trả tiền, cô cũng không quên nhắc khéo: "Trả lại tiền nhớ trả đủ, nếu được thì giữ lời hứa đừng có trừ cấn tiền sinh hoạt của nó nhé. Người lớn hứa phải giữ lấy lời nha chị". 

Qua những lần lên tiếng của Phương Lê, CĐM không ngần ngại gọi cô là "nàng hậu gắt nhất MXH" với những phát ngôn và quan điểm về vụ ồn ào của 2 mẹ con nhà Phi Nhung.

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Trong 1 livestream mới đây, hoa hậu Hòa bình 2017 Phương Lê đã có những màn chỉ trích Phi Nhung rất gay gắt. Nàng hậu còn đưa chuyện nữ ca sĩ từng đưa Hồ Văn Cường lên MXH cho CĐM "dạy dỗ" hồi Tết để chứng minh hiện tại Phi Nhung đang bị "quả báo".

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