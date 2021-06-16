Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều tin đồn như giữ tiền cát xê suốt 5 năm, đối xử thậm tệ với con nuôi hay chèn ép bóc lột sức lao động nam ca sĩ... khiến Phi Nhung đứng trước loạt chỉ trích của CĐM. Giữa những ồn ào vừa qua, hoa hậu Phương Lê đã liên tục bày tỏ quan điểm về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" của cặp mẹ con bolero. Ngay cả khi Phi Nhung đã lên tiếng hứa sẽ trả tiền cho Hồ Văn Cường thì nàng hậu cũng không quên đăng bài "nhắc nhở".

Phương Lê nhắc khéo chuyện trả tiền của Phi Nhung

Trong bài đăng của mình, nàng hậu gay gắt: "Phải làm gì ức chế thằng nhỏ mới nói như vậy! Và nếu nó vì ức chế mà vô tình chị đau lòng cũng lỗi ở người mẹ nuôi không dạy dỗ con, nếu con có cảm giác an toàn thì nó đâu có nói vậy. Con hư tại mẹ!". Nguyên do là vì trong bài chia sẻ chiều nay, Phi Nhung có thừa nhận bản thân đã sai trên cương vị là 1 người mẹ, khi đã không dạy dỗ và quan tâm con cái đúng mực.