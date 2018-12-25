Phát sốt với khoảnh khắc Kim Lý khoa môi Hà Hồ nồng nàn giữa trời Tây lạnh giá

Hậu trường 25/12/2018 10:30

Kim Lý khiến fan bấn loạn khi đăng tải bức ảnh hôn Hà Hồ đắm đuối kèm lời chúc Giáng sinh ngọt ngào.

Tối 24/12, Kim Lý gây sốt khi đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh ôm hôn Hồ Ngọc Hà đắm đuối trước tháp Eiffel trong tiết trời đông lạnh giá. Nam diễn viên gửi lời chúc Giáng sinh đến mọi người, đồng thời ngầm khoe kỷ niệm hạnh phúc bên người yêu nổi tiếng.

Bức ảnh này lập tức nhận về hàng ngàn lượt like và bình luận. Một năm qua, Kim Lý hiếm khi đăng ảnh bạn gái trên trang cá nhân nên khiến cư dân mạng hết sức bất ngờ. Động thái này của anh cho thấy tình yêu với Hồ Ngọc Hà đã đạt đến độ chín muồi và dường như sắp tiến đến một đám cưới trong thời gian không xa.

Phát sốt với khoảnh khắc Kim Lý khoa môi Hà Hồ nồng nàn giữa trời Tây lạnh giá - Ảnh 1
Kim Lý khoe khoảnh khắc Giáng sinh ngọt ngào bên Hà Hồ giữa thủ đô Paris hoa lệ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Kim Lý cùng gia đình Hồ Ngọc Hà đang có chuyến nghỉ dưỡng ở châu Âu nhân dịp Giáng sinh kết hợp đón chào năm mới. Sáng 24/12, giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng không giấu sự phấn khích khi có mặt tại Stockholm đúng ngày tuyết rơi, đây cũng là quê nhà Kim Lý.

Phát sốt với khoảnh khắc Kim Lý khoa môi Hà Hồ nồng nàn giữa trời Tây lạnh giá - Ảnh 2
Kim Lý, Hồ Ngọc Hà cùng gia đình nữ ca sĩ đang có chuyến du lịch châu Âu nhân dịp Giáng sinh và đầu năm mới - Ảnh: FBNV
Phát sốt với khoảnh khắc Kim Lý khoa môi Hà Hồ nồng nàn giữa trời Tây lạnh giá - Ảnh 3
Phát sốt với khoảnh khắc Kim Lý khoa môi Hà Hồ nồng nàn giữa trời Tây lạnh giá - Ảnh 4
Phát sốt với khoảnh khắc Kim Lý khoa môi Hà Hồ nồng nàn giữa trời Tây lạnh giá - Ảnh 5
Cuối năm bận rộn là thế nhưng Hà Hồ vẫn gác tất cả qua một bên để đưa gia đình đi du lịch - Ảnh: FBNV
Phát sốt với khoảnh khắc Kim Lý khoa môi Hà Hồ nồng nàn giữa trời Tây lạnh giá - Ảnh 6
Phát sốt với khoảnh khắc Kim Lý khoa môi Hà Hồ nồng nàn giữa trời Tây lạnh giá - Ảnh 7
Mỹ nhân Quảng Bình khoe nhan sắc đằm thắm giữa tiết trời đông lạnh giá ở châu Âu - Ảnh: FBNV

Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ mong muốn đưa cả gia đình đi châu Âu nghỉ dưỡng. Cô muốn Subeo có cơ hội trải nghiệm cảm giác ném tuyết thật, ngắm ông già Noel thực tế và tận hưởng không khí lạnh của năm mới ở trời Tây. Thời gian qua, người tình Kim Lý làm việc không ngừng nghỉ để tích cóp cho chuyến đi ý nghĩa này.

Nói là làm, Hà Hồ đưa Kim Lý và cả gia đình đi châu Âu nghỉ dưỡng mùa Giáng sinh

Nói là làm, Hà Hồ đưa Kim Lý và cả gia đình đi châu Âu nghỉ dưỡng mùa Giáng sinh

Như lời hứa cách đây vài tuần, Hồ Ngọc Hà đã đưa bạn trai cùng gia đình đến châu Âu ngắm tuyết dịp Giáng sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Lý Hồ Ngọc Hà - Kim Lý gia đình Hồ Ngọc Hà Kim Lý hôn Hà Hồ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 48 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 23 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 49 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 1 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 54 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42