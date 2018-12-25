Phát sốt với khoảnh khắc Kim Lý khoa môi Hà Hồ nồng nàn giữa trời Tây lạnh giá

Kim Lý khiến fan bấn loạn khi đăng tải bức ảnh hôn Hà Hồ đắm đuối kèm lời chúc Giáng sinh ngọt ngào.
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Tối 24/12, Kim Lý gây sốt khi đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh ôm hôn Hồ Ngọc Hà đắm đuối trước tháp Eiffel trong tiết trời đông lạnh giá. Nam diễn viên gửi lời chúc Giáng sinh đến mọi người, đồng thời ngầm khoe kỷ niệm hạnh phúc bên người yêu nổi tiếng.
Bức ảnh này lập tức nhận về hàng ngàn lượt like và bình luận. Một năm qua, Kim Lý hiếm khi đăng ảnh bạn gái trên trang cá nhân nên khiến cư dân mạng hết sức bất ngờ. Động thái này của anh cho thấy tình yêu với Hồ Ngọc Hà đã đạt đến độ chín muồi và dường như sắp tiến đến một đám cưới trong thời gian không xa.
Hiện tại, Kim Lý cùng gia đình Hồ Ngọc Hà đang có chuyến nghỉ dưỡng ở châu Âu nhân dịp Giáng sinh kết hợp đón chào năm mới. Sáng 24/12, giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng không giấu sự phấn khích khi có mặt tại Stockholm đúng ngày tuyết rơi, đây cũng là quê nhà Kim Lý.
Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ mong muốn đưa cả gia đình đi châu Âu nghỉ dưỡng. Cô muốn Subeo có cơ hội trải nghiệm cảm giác ném tuyết thật, ngắm ông già Noel thực tế và tận hưởng không khí lạnh của năm mới ở trời Tây. Thời gian qua, người tình Kim Lý làm việc không ngừng nghỉ để tích cóp cho chuyến đi ý nghĩa này.