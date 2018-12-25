Phát sốt với khoảnh khắc Kim Lý khoa môi Hà Hồ nồng nàn giữa trời Tây lạnh giá

Tối 24/12, Kim Lý gây sốt khi đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh ôm hôn Hồ Ngọc Hà đắm đuối trước tháp Eiffel trong tiết trời đông lạnh giá. Nam diễn viên gửi lời chúc Giáng sinh đến mọi người, đồng thời ngầm khoe kỷ niệm hạnh phúc bên người yêu nổi tiếng.

Bức ảnh này lập tức nhận về hàng ngàn lượt like và bình luận. Một năm qua, Kim Lý hiếm khi đăng ảnh bạn gái trên trang cá nhân nên khiến cư dân mạng hết sức bất ngờ. Động thái này của anh cho thấy tình yêu với Hồ Ngọc Hà đã đạt đến độ chín muồi và dường như sắp tiến đến một đám cưới trong thời gian không xa.