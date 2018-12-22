Nói là làm, Hà Hồ đưa Kim Lý và cả gia đình đi châu Âu nghỉ dưỡng mùa Giáng sinh

Như lời hứa cách đây vài tuần, Hồ Ngọc Hà đã đưa bạn trai cùng gia đình đến châu Âu ngắm tuyết dịp Giáng sinh.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi du lịch cùng cả gia đình ở châu Âu. Cô cho biết vì đây là yêu cầu của bé Subeo nên dù bận rộn vẫn phải đáp ứng. Đi cùng mẹ con 'Nữ hoàng giải trí' có bố mẹ ruột Hồ Ngọc Hà và một nhân vật đặc biệt đó chính là Kim Lý. "Cả nhà bắt đầu kỳ nghỉ Noel tại Pháp, Thụy Điển và trượt tuyết ở Thụy Sĩ theo yêu cầu của Cậu", Hồ Ngọc Hà viết.

Hà Hồ đưa cả gia đình cùng bạn trai đi nghỉ dưỡng ở Pháp dịp Noel - Ảnh: Internet Ngay lập tức, bài chia sẻ này nhận về hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Hầu hết, cư dân mạng đều tỏ ra ghen tỵ với độ chịu chi của 'Nữ hoàng giải trí'. Cuối năm là thời điểm nhiều nghệ sĩ khác tranh thủ chạy show kiếm tiền nhưng Hồ Ngọc Hà sẵn sàng chi một khoản không hề nhỏ để chiều lòng ý thích của con trai. Ngoài ra, hình ảnh Kim Lý sánh bước cùng gia đình bạn gái mùa Giáng sinh cũng gây sốt trong cộng đồng fan. Trông họ như một gia đình thật sự dù Kim Lý chưa chính thức trở thành con rể. Nhiều người mong, sau chuyến đi này có sớm có một đám cưới hoành tráng nhất showbiz Việt.

Mẹ Hà Hồ ăn diện sành điệu không thua kém con gái - Ảnh: Internet Bố mẹ Hồ Ngọc Hà đều sở hữu chiều cao nổi bật - Ảnh: Internet Nhìn hình ảnh này, nhiều người hy vọng về một đám cưới không xa giữa Kim Lý và Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet 'Nữ hoàng giải trí' chụp ảnh nhắng nhít bên con trai - Ảnh: Internet Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ mong muốn đưa cả gia đình đi châu Âu nghỉ dưỡng. Cô muốn Subeo có cơ hội trải nghiệm cảm giác ném tuyết thật, ngắm ông già Noel thực tế và tận hưởng không khí lạnh của năm mới ở trời Tây. Thời gian qua, giọng ca Cả một trời thương nhớ làm việc không ngừng nghỉ để tích cóp cho chuyến đi ý nghĩa này.

Chụp ảnh cùng Kim Lý nhưng vị trí đặt tay của Hồ Ngọc Hà mới đáng để tâm Không chỉ có phong cách tạo dáng lạ mắt mà Hồ Ngọc Hà còn đặt tay lên đùi Kim Lý như ngầm khẳng định chủ quyền.

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