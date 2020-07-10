'Phát sốt' với diện mạo bảnh bao, ra dáng công tử của 2 con nhà Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt

Bố mẹ là người nổi tiếng nên hai nhóc tỳ nhà Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt luôn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là một trong những cặp đôi "vàng" của làng hài hiện nay. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, vợ chồng nghệ sĩ còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau 10 năm "về chung nhà", họ có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu. Không thị phi hay dùng scandal để đánh bóng tên tuổi, vợ chồng Hứa Minh Đạt đi lên bằng chính thực lực. Cả hai xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc bên hai quý tử Hứa Lê Khôi Vỹ (Bánh Mì) và Hứa Lê Khôi Nguyên (Xá Xị).

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - Ảnh: FB Là con của người nổi tiếng, hai cậu nhóc cũng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Trên trang cá nhân, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ thường xuyên đăng tải hình ảnh và những câu chuyện thú vị về hai quý tử. Ngoài những khoảnh khắc nhí nhố, đáng yêu... ... Bánh Mì và Xá Xị còn biết tạo dáng chuyên nghiệp với vest lịch lãm đến thế này đây! - Ảnh: FB Mới đây, Lâm Vỹ Dạ nhận được "cơn mưa" lời khen khi đăng tải bức ảnh hai "hoàng tử bé" lên Facebook. Bà mẹ hai con được khen vì chăm con quá khéo, hai cậu bé ngày càng cao lớn, thông minh, lanh lợi.

Bức ảnh mới nhất vừa được Lâm Vỹ Dạ đăng tải lên trang cá nhân - Ảnh: FB Hứa Minh Đạt thường quay các clip hài vui nhộn tại nhà và cho các con tham gia - Ảnh: FB Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt kết hôn vào năm 2010. Bên nhau khi chỉ là những gương mặt rất mới trong làng giải trí, họ đã trải qua nhiều khó khăn để được như hôm nay. Lâm Vỹ Dạ từng rời khỏi showbiz Việt nhiều năm, ở nhà chăm con cho chồng an tâm lo sự nghiệp. Mãi đến khi Bánh Mì và Xá Xị cứng cáp, nữ nghệ sĩ mới quay lại Vbiz, tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

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