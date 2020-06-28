Nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ không giấu được sự bức xúc khi fan gửi quà đến tận nhà nhưng lại bắt cô thanh toán hộ.

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc trên trang Facebook cá nhân: “Mang danh fan tôi mà đi quậy kiểu đó là không có được rồi đó. Bạn nghĩ bạn quậy lại tôi không? Bạn đặt mấy đơn hàng đến nhà tôi bắt tôi trả tiền, để số điện thoại quản lý tôi làm số liên lạc. Trời mưa trời gió bạn để shipper họ đến nhà tôi giao hàng như vậy bạn thấy vui?

Tôi không biết mục đích của bạn là gì nhưng bạn chọc điên tôi rồi đấy nhé! Bạn còn tiếp tục thì đừng trách tôi vì đây không phải là lần đầu. Đừng nghĩ là tôi không tìm ra được bạn nhé!”.

Bị fan chơi ác, Lâm Vỹ Dạ vô cùng tức giận – Ảnh: FB

Shipper lũ lượt kéo đến nhà nữ diễn viên - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ, một người hâm mộ đã gửi hàng loạt đơn hàng đến nhà cô và buộc cô phải thanh toán tất cả. Bên cạnh đó, người này còn tự ý sử dụng những thông tin mang tính cá nhân của cô đăng tải công khai trên tài khoản mạng xã hội.

Cuối bài viết, Lâm Vỹ Dạ khẳng định sẽ không bao giờ nhận những đơn hàng không rõ nguồn gốc: “Nhắn gửi luôn các fan là cũng nên bỏ cái kiểu đặt hàng tặng cho idol rồi bắt họ trả tiền nha. Nó khiếm nhã không thể tả”.

Bạn bè và người hâm mộ bình luận dưới bài viết của Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè thân thiết bức xúc thay cho Lâm Vỹ Dạ và khuyên cô nên bình tĩnh xử lý mọi việc. Trong khi đó, người hâm mộ lại muốn nữ diễn viên nhờ đến pháp luật can thiệp để răn đe những người khác: “Truy tới cùng luôn”, “Kiện nó đi chị”, “Fan nào chơi kỳ vậy”, “Bó tay luôn, kiểu này chắc không nhân nhượng nổi quá”…

Cuối cùng Lâm Vỹ Dạ cũng chịu tung ảnh diện bikini rồi này, dân tình khen nức nở 'sexy ghê' Bức ảnh gợi cảm vừa được diễn viên Lâm Vỹ Dạ đăng tải thu hút sự chú ý lớn từ dân mạng. Mọi người dành nhiều lời khen cho sắc vóc của bà mẹ hai con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-gui-qua-den-tan-nha-nhung-lam-vy-da-lai-gian-tim-mat-khi-nhan-vi-dieu-nay-364871.html