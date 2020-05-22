Ngắm ảnh Lâm Vỹ Dạ thuở ngố tàu, dân tình phải thốt lên 'không tin được'

Hậu trường 22/05/2020 15:32

Bức ảnh nhiều năm trước do chính diễn viên Lâm Vỹ Dạ đăng tải khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Ngay cả diễn viên Anh Đức cũng vào góp vui.

Lâm Vỹ Dạ là nghệ sĩ hài đang được công chúng yêu mến hiện nay. Cô tạo ấn tượng bởi lối diễn xuất duyên dáng, tính cách hài hước dễ mang đến tiếng cười cho mọi người. Bên cạnh đó, nữ diễn viên hài còn gây chú ý bởi diện mạo xinh đẹp, rạng ngời.

Ngắm ảnh Lâm Vỹ Dạ thuở ngố tàu, dân tình phải thốt lên 'không tin được' - Ảnh 1
Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên ở tuổi 31 sau hai lần sinh nở - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Lâm Vỹ Dạ thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ khi chia sẻ lại bức ảnh thuở ngố tàu bên diễn viên Gia Linh và gửi lời chúc sinh nhật đến đàn em.

Trong ảnh, hai nữ nghệ sĩ vui vẻ tạo dáng để chụp ảnh. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại là biểu cảm của Lâm Vỹ Dạ. Nhiều dân mạng không nhận ra bà xã Hứa Minh Đạt bởi tóc mái ngố cùng biểu cảm nhí nhố.

Ngắm ảnh Lâm Vỹ Dạ thuở ngố tàu, dân tình phải thốt lên 'không tin được' - Ảnh 2
Thuở mới vào nghề, diễn viên Gia Linh vô cùng trẻ trung và xinh xắn - Ảnh: FB
Ngắm ảnh Lâm Vỹ Dạ thuở ngố tàu, dân tình phải thốt lên 'không tin được' - Ảnh 3
So với quá khứ, Lâm Vỹ Dạ được nhận xét 'dậy thì thành công' sau khi lấy chồng và sinh con - Ảnh: FB

Mọi người để lại vô số nhận xét: "Nhìn hông ra 2 bà chế tui luôn", "Dậy thì quá thành công", "Chị Dạ dậy thì thành công quá nhỉ", "Trời ơi 2 đứa em hồi xưa nhìn dễ thương mộc mạc ghê luôn á", "Không tin được", "Chị Dạ ngày xưa và bây giờ khác quá he", "Đúng là có tính hài hước bẩm sinh"... Diễn viên Anh Đức vào góp vui: "Đúng cái thời 2 chị em tâm sự ở ghế đá nè".

Ngắm ảnh Lâm Vỹ Dạ thuở ngố tàu, dân tình phải thốt lên 'không tin được' - Ảnh 4
Bức ảnh Lâm Vỹ Dạ năm 20 tuổi thuở còn son rỗi - Ảnh: FB

So với quá khứ, Lâm Vỹ Dạ ở hiện tại xinh đẹp và đằm thắm hơn. Từ khi kết hôn và làm mẹ, bà xã Hứa Minh Đạt được khen trẻ trung, nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Lâm Vỹ Dạ khoe ảnh năm 20 tuổi thời chưa chồng chưa con, dân mạng thốt lên 'nhìn hoài không ra'

Lâm Vỹ Dạ khoe ảnh năm 20 tuổi thời chưa chồng chưa con, dân mạng thốt lên 'nhìn hoài không ra'

Hầu hết mọi người đều nhận xét rằng so với lúc 20 tuổi, diễn viên Lâm Vỹ Dạ của hiện tại xinh đẹp và duyên dáng hơn rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Vỹ Dạ Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ diễn viên Gia Linh

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 26 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 27 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 45 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026