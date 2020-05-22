Ngắm ảnh Lâm Vỹ Dạ thuở ngố tàu, dân tình phải thốt lên 'không tin được'

Bức ảnh nhiều năm trước do chính diễn viên Lâm Vỹ Dạ đăng tải khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Ngay cả diễn viên Anh Đức cũng vào góp vui.

Lâm Vỹ Dạ là nghệ sĩ hài đang được công chúng yêu mến hiện nay. Cô tạo ấn tượng bởi lối diễn xuất duyên dáng, tính cách hài hước dễ mang đến tiếng cười cho mọi người. Bên cạnh đó, nữ diễn viên hài còn gây chú ý bởi diện mạo xinh đẹp, rạng ngời.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên ở tuổi 31 sau hai lần sinh nở - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Lâm Vỹ Dạ thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ khi chia sẻ lại bức ảnh thuở ngố tàu bên diễn viên Gia Linh và gửi lời chúc sinh nhật đến đàn em.

Trong ảnh, hai nữ nghệ sĩ vui vẻ tạo dáng để chụp ảnh. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại là biểu cảm của Lâm Vỹ Dạ. Nhiều dân mạng không nhận ra bà xã Hứa Minh Đạt bởi tóc mái ngố cùng biểu cảm nhí nhố.

Thuở mới vào nghề, diễn viên Gia Linh vô cùng trẻ trung và xinh xắn - Ảnh: FB

So với quá khứ, Lâm Vỹ Dạ được nhận xét 'dậy thì thành công' sau khi lấy chồng và sinh con - Ảnh: FB

Mọi người để lại vô số nhận xét: "Nhìn hông ra 2 bà chế tui luôn", "Dậy thì quá thành công", "Chị Dạ dậy thì thành công quá nhỉ", "Trời ơi 2 đứa em hồi xưa nhìn dễ thương mộc mạc ghê luôn á", "Không tin được", "Chị Dạ ngày xưa và bây giờ khác quá he", "Đúng là có tính hài hước bẩm sinh"... Diễn viên Anh Đức vào góp vui: "Đúng cái thời 2 chị em tâm sự ở ghế đá nè".



Bức ảnh Lâm Vỹ Dạ năm 20 tuổi thuở còn son rỗi - Ảnh: FB

So với quá khứ, Lâm Vỹ Dạ ở hiện tại xinh đẹp và đằm thắm hơn. Từ khi kết hôn và làm mẹ, bà xã Hứa Minh Đạt được khen trẻ trung, nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Lâm Vỹ Dạ khoe ảnh năm 20 tuổi thời chưa chồng chưa con, dân mạng thốt lên 'nhìn hoài không ra' Hầu hết mọi người đều nhận xét rằng so với lúc 20 tuổi, diễn viên Lâm Vỹ Dạ của hiện tại xinh đẹp và duyên dáng hơn rất nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngam-anh-lam-vy-da-thuo-ngo-tau-dan-tinh-phai-thot-len-khong-tin-duoc-359347.html