Cuối cùng Lâm Vỹ Dạ cũng chịu tung ảnh diện bikini rồi này, dân tình khen nức nở 'sexy ghê'

Bức ảnh gợi cảm vừa được diễn viên Lâm Vỹ Dạ đăng tải thu hút sự chú ý lớn từ dân mạng. Mọi người dành nhiều lời khen cho sắc vóc của bà mẹ hai con.
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Trên trang cá nhân, diễn viên Lâm Vỹ Dạ vừa đăng tải loạt ảnh mừng Ngày của Cha. Trong đó, đáng chú ý nhất là khoảnh khắc bà xã Hứa Minh Đạt diện áo tắm gợi cảm chụp ảnh lưu niệm cùng đấng sinh thành. Đây là lần đầu tiên "mỹ nhân làng hài" đăng tải công khai hình ảnh gợi cảm như vậy lên Facebook.
Bức ảnh Lâm Vỹ Dạ diện bikini ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ bạn bè và người hâm mộ. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, nhưng sắc vóc của bà xã Hứa Minh Đạt vẫn được khen ngợi hết lời. Cô sở hữu làn da mịn màng, cơ thể săn chắc cùng vòng eo thon gọn bất ngờ.
Bà mẹ hai con nhận được cơn mưa lời khen: "Ôi ảnh đầu sexy quá", "Dạ mặc bikini sexy ghê", "Chịu gì nổi xinh lung linh", "Chị đẹp quá"... Một dân mạng nhắc nhở: "Chế ơi có chụp hình với cha thì chế mặc đồ kín chút nha chế, em chúc chế luôn luôn tươi đẹp".
Lâm Vỹ Dạ là nữ diễn viên hài được yêu mến hiện nay. Cô xuất hiện dày đặc trên các chương trình gameshow truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn khéo vun vén gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Đến với nhau từ khi chưa nổi tiếng, giờ đây vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ đều là những tên tuổi lớn của làng hài. Hiện cặp đôi có với nhau hai cậu con trai ngoan ngoãn, thông minh.