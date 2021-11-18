Phát hiện Ngọc Trinh 'đại náo' chợ Hồ Thị Kỷ, vận cả cây đồ hiệu nhưng vẫn khiến dân mạng la ó vì thiếu thứ này!

Trên kênh Youtube cá nhân, Ngọc Trinh thường xuyên đăng tải những đoạn clip vu vi khắp nơi để tìm quán ngon vì vậy cô thường được gọi với nickname "Cô bé ăn hàng". Từ ngày Sài Gòn mở cửa trở lại, nữ hoàng nội y cũng bắt đầu tái xuất trên các nẻo đường lớn nhỏ giới thiệu những món ngon đến cho người hâm mộ.

Mới đây, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin Ngọc Trinh xuất hiện tại khu ẩm thực chợ Hồ Thị Kỷ vào chiều ngày 17/11. Tại những bức ảnh được team qua đường chụp lại, cô nàng diện trang phục đơn giản với áo thun trắng, quần jeans và cầm dù Chanel. Đi cùng cô là một ekip khá đông nên nhiều netizen đoán rằng chắc cô đang ghi hình cho một show mới nào đó.