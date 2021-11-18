Phát hiện Ngọc Trinh 'đại náo' chợ Hồ Thị Kỷ, vận cả cây đồ hiệu nhưng vẫn khiến dân mạng la ó vì thiếu thứ này!

Hình ảnh Ngọc Trinh cùng ekip của mình tại khu ăn uống hot nhất Sài Gòn lập tức thành tâm điểm tranh cãi của dân mạng.
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Trên kênh Youtube cá nhân, Ngọc Trinh thường xuyên đăng tải những đoạn clip vu vi khắp nơi để tìm quán ngon vì vậy cô thường được gọi với nickname "Cô bé ăn hàng". Từ ngày Sài Gòn mở cửa trở lại, nữ hoàng nội y cũng bắt đầu tái xuất trên các nẻo đường lớn nhỏ giới thiệu những món ngon đến cho người hâm mộ.
Mới đây, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin Ngọc Trinh xuất hiện tại khu ẩm thực chợ Hồ Thị Kỷ vào chiều ngày 17/11. Tại những bức ảnh được team qua đường chụp lại, cô nàng diện trang phục đơn giản với áo thun trắng, quần jeans và cầm dù Chanel. Đi cùng cô là một ekip khá đông nên nhiều netizen đoán rằng chắc cô đang ghi hình cho một show mới nào đó.
Trên Instagram cá nhân, Ngọc Trinh cũng đăng vài story xuất hiện tại đây, nữ hoàng nội y còn nhiệt tình mua ủng hộ hàng chục tờ vé số. Cô tag tên trợ lý Thuý Kiều vào rồi nói vui nếu trúng thì nhớ mang tiền đi… cất nhà.
Tuy nhiên, chuyện nghệ sĩ đi ăn uống, quay phim tại khu ẩm thực không có gì đáng nói nhưng dưới phần bình luận netizen để lại khá nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc Ngọc Trinh không đeo khẩu trang mà chỉ sử dụng kính chắn giọt bắn. Nhiều người gay gắt rằng, trong tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp thì nên đeo cả khẩu trang dù có kính chắn giọt bắn.
Bên cạnh các ý kiến trái chiều thì nhiều người khác cũng bênh vực và mong thông cảm cho cô, bởi lẽ chắc phải lên sóng nên Ngọc Trinh chỉ đeo kính chắn giọt bắn chứ không mang khẩu trang. Hiện, khoảnh khắc này vẫn đang gây ra tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.