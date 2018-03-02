Phát cuồng với khoảnh khắc ‘cha nào con nấy’ siêu cute của ông xã Khánh Thi và con trai

Khánh Thi khiến cư dân mạng thích thú khi khoe ảnh siêu đáng yêu của ông xã Phan Hiển và con trai lúc ngủ.
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Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Khánh Thi – Phan Hiển còn là một trong những cặp đôi lệch tuổi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Đôi vợ chồng trẻ khiến công chúng ghen tỵ khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, viên mãn của gia đình mình.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi lại khiến cư dân mạng "phát hờn" khi chia sẻ hình ảnh “cha nào con nấy” cực đáng yêu của ông xã Phan Hiển và con trai kèm dòng trạng thái đầy mãn nguyện: “Ngồi xem hình Kubi hồi nhỏ tự nhiên Thi thấy 2 tấm hình siêu đáng yêu này. Hai ba con ổng giống nhau từ bé mà".