Phát cuồng với khoảnh khắc ‘cha nào con nấy’ siêu cute của ông xã Khánh Thi và con trai

Hậu trường 02/03/2018 16:57

Khánh Thi khiến cư dân mạng thích thú khi khoe ảnh siêu đáng yêu của ông xã Phan Hiển và con trai lúc ngủ.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Khánh Thi – Phan Hiển còn là một trong những cặp đôi lệch tuổi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Đôi vợ chồng trẻ khiến công chúng ghen tỵ khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, viên mãn của gia đình mình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi lại khiến cư dân mạng "phát hờn" khi chia sẻ hình ảnh “cha nào con nấy” cực đáng yêu của ông xã Phan Hiển và con trai kèm dòng trạng thái đầy mãn nguyện: “Ngồi xem hình Kubi hồi nhỏ tự nhiên Thi thấy 2 tấm hình siêu đáng yêu này. Hai ba con ổng giống nhau từ bé mà".

Phát cuồng với khoảnh khắc ‘cha nào con nấy’ siêu cute của ông xã Khánh Thi và con trai - Ảnh 1
Khánh Thi chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của Phan Hiển và Kubi - Ảnh: FBNV
Phát cuồng với khoảnh khắc ‘cha nào con nấy’ siêu cute của ông xã Khánh Thi và con trai - Ảnh 2
Nhiều người bật cười khi nhìn dáng ngủ giống hệt nhau của hai cha con Phan Hiển - Ảnh: FBNV
Phát cuồng với khoảnh khắc ‘cha nào con nấy’ siêu cute của ông xã Khánh Thi và con trai - Ảnh 3
Khánh Thi mãn nguyện khi ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này - Ảnh: FBNV
Phát cuồng với khoảnh khắc ‘cha nào con nấy’ siêu cute của ông xã Khánh Thi và con trai - Ảnh 4
Tổ ấm nhỏ của cặp đôi dancesport nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng - Ảnh: FBNV
Phát cuồng với khoảnh khắc ‘cha nào con nấy’ siêu cute của ông xã Khánh Thi và con trai - Ảnh 5
Không chỉ chúc phúc, một số người còn để lại bình luận hài hước: 'Rồi thì cả ba cha con ổng sẽ giống y chang nhau cho coi' - Ảnh: FBNV
Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn rạng rỡ cùng chồng con đi du xuân cầu bình an

Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn rạng rỡ cùng chồng con đi du xuân cầu bình an

Sau khi đi chúc tết nội ngoại, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cùng nhau đi hành hương cầu bình an trong năm mới.

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Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển con trai Khánh Thi Nữ hoàng Dancesport

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