Phản ứng đầu tiên của diễn viên Hồng Đăng khi bị réo tên là 'nam chính' vụ lộ ảnh 'giường chiếu' với fan cứng?

Nhiều cư dân mạng hy vọng anh sẽ sớm lên tiếng chính thức về nghi vấn này để không làm ảnh hưởng thêm về danh tiếng của mình.
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Sau vụ án chấn động tại Tây Ban Nha chưa kịp lắng xuống, diễn viên Hồng Đăng tiếp tục vướng vào một vụ bê bối khác. Cụ thể, ngày 22/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh "giường chiếu" bị nghi là của Hồng Đăng và một cô gái. Được biết, người tung những bức ảnh nhạy cảm này là chính là cô gái xuất hiện trong bức ảnh có tài khoản Facebook viết tắt A.H.
Theo cô gái chia sẻ, 'nam chính' của những bức ảnh là một nam diễn viên điển trai có tiếng, từng đóng nhiều phim truyền hình đình đám. Không chỉ vậy, cô còn chỉ đích danh nam diễn viên đó chính là Hồng Đăng và cô nhận mình là fan của anh.
Loạt ảnh ngay khi được cô gái đăng tải đã lập tức được cộng đồng mạng truyền tay rầm rộ. Nhiều người thậm chí còn khẳng định, "nam chính" xuất hiện trong hình ảnh đích thị là Hồng Đăng.
Giữa ồn ào của vụ bê bối này, theo thông tin trang Đời sống, dù cố gắng liên lạc Hồng Đăng để tìm hiểu rõ thực hư của bức ảnh trên tuy nhiên các cuộc gọi đều bị anh dập máy. Nhiều cư dân mạng hy vọng anh sẽ sớm lên tiếng chính thức về nghi vấn này để không làm ảnh hưởng thêm về danh tiếng của mình.
Kể từ khi trở về sau sự cố ở Tây Ban Nha, nam diễn viên dần trở lại cuộc sống như trước và hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống, gia đình và khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến du lịch cùng vợ.