Phản ứng đầu tiên của diễn viên Hồng Đăng khi bị réo tên là 'nam chính' vụ lộ ảnh 'giường chiếu' với fan cứng?

Sau vụ án chấn động tại Tây Ban Nha chưa kịp lắng xuống, diễn viên Hồng Đăng tiếp tục vướng vào một vụ bê bối khác. Cụ thể, ngày 22/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh "giường chiếu" bị nghi là của Hồng Đăng và một cô gái. Được biết, người tung những bức ảnh nhạy cảm này là chính là cô gái xuất hiện trong bức ảnh có tài khoản Facebook viết tắt A.H.



Người tung những bức ảnh nhạy cảm này là chính là cô gái xuất hiện trong bức ảnh có tài khoản Facebook viết tắt A.H. - Ảnh: Chụp màn hình

Theo cô gái chia sẻ, 'nam chính' của những bức ảnh là một nam diễn viên điển trai có tiếng, từng đóng nhiều phim truyền hình đình đám. Không chỉ vậy, cô còn chỉ đích danh nam diễn viên đó chính là Hồng Đăng và cô nhận mình là fan của anh.