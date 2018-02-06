Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi nghe tin Cường Đô la và Đàm Thu Trang rạn nứt

Hậu trường 06/02/2018 13:48

Hồ Ngọc Hà chia sẻ trách nhiệm của những người làm bố mẹ giữa tin đồn Cường Đô la và bạn gái người Tày rạn nứt tình cảm.

Sau 6 tháng yêu nhau, cặp đôi kín tiếng Cường Đô laĐàm Thu Trang vừa dính nghi án rạn nứt khiến nhiều người lo lắng. Nguyên nhân dấy lên tin đồn này là vì thời gian gần đây, hot girl xứ Lạng hay chia sẻ tâm trạng buồn phiền trên trang cá nhân.

Không chỉ than mệt mỏi với cuộc sống, Đàm Thu Trang còn đăng tải bức ảnh đầy tâm trạng và tự nhận mình đang cô đơn. Trong khi đó, Cường Đô la tỏ ra dửng dưng trước những chia sẻ bất ổn của bạn gái người Tày.

Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi nghe tin Cường Đô la và Đàm Thu Trang rạn nứt - Ảnh 1
Sau sáu tháng hẹn hò với Cường Đô la, Đàm Thu Trang chia sẻ tâm trạng bất ổn trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trước thông tin trên, nhiều người thắc mắc Hồ Ngọc Hà sẽ phản ứng thế nào. Tuy nhiên, cũng giống như những lần trước, bà mẹ một con không hề đề cập gì đến tin đồn rạn nứt của chồng cũ. Cô chỉ chia sẻ một clip nhắc nhở những bậc làm cha, làm mẹ hãy biết dành thời gian để giáo dục con cái thật tốt.

Không ít người cho rằng, Hồ Ngọc Hà cũng muốn an ủi Cường Đô la nhưng ngại nói thẳng. Cô chọn cách này vì tin rằng bé Subeo là nguồn động viên lớn nhất, giúp “Đại gia phố núi” tạm quên đi nỗi buồn.

Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi nghe tin Cường Đô la và Đàm Thu Trang rạn nứt - Ảnh 2

Hồ Ngọc Hà chia sẻ trách nhiệm làm cha, làm mẹ trước trước nghi vấn chồng cũ và bạn gái người Tày rạn nứt - Ảnh: FBNV

Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi nghe tin Cường Đô la và Đàm Thu Trang rạn nứt - Ảnh 3

Thời gian này, bé Subeo hay đi cùng mẹ chứ không đi cùng Đàm Thu Trang như trước đây - Ảnh: FBNV

Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi nghe tin Cường Đô la và Đàm Thu Trang rạn nứt - Ảnh 4

Từ ngày yêu nhau, cặp đôi này chưa từng công khai đăng ảnh chụp chung trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

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