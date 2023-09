Lộ bằng chứng Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã 'đường ai nấy đi'?

Chuyện tình giữa Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Vướng nghi án hẹn hò đầu tháng 8/2017, mọi "nhất cử, nhất động" của cả hai đều được báo chí và công chúng "soi" kỹ. Dù chưa bao giờ lên tiếng chính thức, song qua nhiều hành động lãng mạn cả hai dành cho nhau, không khó đoán cặp đôi đang hẹn hò.

Tuy nhiên, mới đây trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang khiến công chúng xôn xao bàn tán khi bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái khá tâm trạng. Bạn gái Cường Đô la viết: “I’m just tired … I just want the world to be quiet for a bit - (tạm dịch: Em chỉ thấy mệt mỏi… Em muốn thế giới yên lặng trong giây lát)”.