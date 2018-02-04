Lộ bằng chứng Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã 'đường ai nấy đi'?

Sau nhiều tháng mặn nồng, Đàm Thu Trang và Cường Đô la bỗng dưng có nhiều biểu hiện khác lạ. Một số cư dân mạng hoài nghi cặp đôi đang trục trặc tình cảm hoặc đã âm thầm chia tay.
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Chuyện tình giữa Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Vướng nghi án hẹn hò đầu tháng 8/2017, mọi "nhất cử, nhất động" của cả hai đều được báo chí và công chúng "soi" kỹ. Dù chưa bao giờ lên tiếng chính thức, song qua nhiều hành động lãng mạn cả hai dành cho nhau, không khó đoán cặp đôi đang hẹn hò.
Tuy nhiên, mới đây trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang khiến công chúng xôn xao bàn tán khi bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái khá tâm trạng. Bạn gái Cường Đô la viết: “I’m just tired … I just want the world to be quiet for a bit - (tạm dịch: Em chỉ thấy mệt mỏi… Em muốn thế giới yên lặng trong giây lát)”.
Điều đáng nói nhất chính là ở phần trạng thái kèm theo, người đẹp xứ Lạng còn kèm theo một câu khá ẩn ý khiến dư luận hoang mang: “feeling alone - (tạm dịch: cảm thấy cô đơn)”.
Bài đăng của Đàm Thu Trang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Không ít người bày tỏ sự lo lắng cho chân dài này. Một số người hoài nghi phải chăng cô nàng đang gặp trục trặc lớn trong chuyện tình cảm với “đại gia phố núi”?