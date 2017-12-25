Quen Cường Đô la, Đàm Thu Trang 'một bước lên tiên' thế này đây!

Hậu trường 25/12/2017 16:40

Là người tình của "đại gia phố núi", Đàm Thu Trang không chỉ dùng toàn hàng hiệu đắt tiền mà còn được tự tay lái siêu xe tiền tỷ khiến ai cũng choáng.

Mới đây, Đàm Thu Trang và Cường Đô la gây chú ý khi xuất hiện tình tứ trên phố cùng 2 chiếc siêu xe đắt tiền. Trong lúc Hồ Ngọc Hà bận ra Hà Nội biễu diễn thì "đại gia phố núi" đảm nhận nhiệm vụ đưa đón con trai đi chơi giáng sinh. Trên phố đông, cặp đôi nổi tiếng cùng diện đồ ton sur ton và nắm tay Subeo đầy tình cảm như một gia đình.

Sau khi vui chơi ở một trung tâm thương mại, Cường Đô la đưa Đàm Thu Trang và con trai ra xe trở về. Vì đi cùng một người bạn, "đại gia phố núi" điều động hai siêu xe tiền tỷ để tiện di chuyển.

Clip hai chiếc siêu xe của Cường Đô la chạy trên đường phố Sài Gòn

Nam doanh nhân dường như rất tin tưởng bạn gái người Lạng Sơn. Anh thoải mái giao chiếc xe màu đen cho Đàm Thu Trang cầm lái để chở con trai mình. Riếng chiếc màu cam còn lại anh tự tay lái và chở bạn thân về nhà riêng ở quận 7.

Kể từ ngày quen Cường Đô la, cuộc sống của Đàm Thu Trang có nhiều thay đổi. Cô thường xuyên được bạn trai tặng những món quà đắt tiền như iPhone X, túi hàng hiệu… Nhờ sự khôn khéo của mình, người đẹp 9x cũng rất được lòng con trai riêng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà.

Quen Cường Đô la, Đàm Thu Trang 'một bước lên tiên' thế này đây! - Ảnh 1

Cường Đô la và Đàm Thu Trang đưa bé Subeo đi chơi nhân dịp giáng sinh - Ảnh: Kênh 14

Quen Cường Đô la, Đàm Thu Trang 'một bước lên tiên' thế này đây! - Ảnh 2

Hai chiếc siêu xe của Cường Đô la gây chú ý với người đi đường - Ảnh: Kênh 14

Quen Cường Đô la, Đàm Thu Trang 'một bước lên tiên' thế này đây! - Ảnh 3

Cường Đô la tin tưởng giao siêu xe cho bạn gái cầm lái - Ảnh: Kênh 14

Quen Cường Đô la, Đàm Thu Trang 'một bước lên tiên' thế này đây! - Ảnh 4

Còn anh chạy chiếc siêu xe màu cam để chở người bạn đi cùng - Ảnh: Kênh 14

Quen Cường Đô la, Đàm Thu Trang 'một bước lên tiên' thế này đây! - Ảnh 5

Sau buổi vui chơi, cả hai ghé về biệt thự của Cường Đô la ở quận 7 để nghỉ ngơi - Ảnh: Kênh 14

Quen Cường Đô la, Đàm Thu Trang 'một bước lên tiên' thế này đây! - Ảnh 6

Đàm Thu Trang chia sẻ clip chạy “siêu xe” của bé Subeo trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Quen Cường Đô la, Đàm Thu Trang 'một bước lên tiên' thế này đây! - Ảnh 7

Từ ngày quen bạn trai giàu có, Đàm Thu Trang thường xuyên được tặng quà đắt tiền - Ảnh: FBNV

Lần đầu đăng ảnh cận mặt Cường Đô La, Đàm Thu Trang ngọt ngào nói lời yêu bạn trai trong ngày sinh nhật

Lần đầu đăng ảnh cận mặt Cường Đô La, Đàm Thu Trang ngọt ngào nói lời yêu bạn trai trong ngày sinh nhật

Chia sẻ mới nhất của Đàm Thu Trang đang thu hút đông đảo sự chú ý từ phía cư dân mạng.

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