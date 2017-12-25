Quen Cường Đô la, Đàm Thu Trang 'một bước lên tiên' thế này đây!

Mới đây, Đàm Thu Trang và Cường Đô la gây chú ý khi xuất hiện tình tứ trên phố cùng 2 chiếc siêu xe đắt tiền. Trong lúc Hồ Ngọc Hà bận ra Hà Nội biễu diễn thì "đại gia phố núi" đảm nhận nhiệm vụ đưa đón con trai đi chơi giáng sinh. Trên phố đông, cặp đôi nổi tiếng cùng diện đồ ton sur ton và nắm tay Subeo đầy tình cảm như một gia đình.

Sau khi vui chơi ở một trung tâm thương mại, Cường Đô la đưa Đàm Thu Trang và con trai ra xe trở về. Vì đi cùng một người bạn, "đại gia phố núi" điều động hai siêu xe tiền tỷ để tiện di chuyển.