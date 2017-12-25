Quen Cường Đô la, Đàm Thu Trang 'một bước lên tiên' thế này đây!

Là người tình của "đại gia phố núi", Đàm Thu Trang không chỉ dùng toàn hàng hiệu đắt tiền mà còn được tự tay lái siêu xe tiền tỷ khiến ai cũng choáng.
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Mới đây, Đàm Thu Trang và Cường Đô la gây chú ý khi xuất hiện tình tứ trên phố cùng 2 chiếc siêu xe đắt tiền. Trong lúc Hồ Ngọc Hà bận ra Hà Nội biễu diễn thì "đại gia phố núi" đảm nhận nhiệm vụ đưa đón con trai đi chơi giáng sinh. Trên phố đông, cặp đôi nổi tiếng cùng diện đồ ton sur ton và nắm tay Subeo đầy tình cảm như một gia đình.
Sau khi vui chơi ở một trung tâm thương mại, Cường Đô la đưa Đàm Thu Trang và con trai ra xe trở về. Vì đi cùng một người bạn, "đại gia phố núi" điều động hai siêu xe tiền tỷ để tiện di chuyển.
Clip hai chiếc siêu xe của Cường Đô la chạy trên đường phố Sài Gòn
Nam doanh nhân dường như rất tin tưởng bạn gái người Lạng Sơn. Anh thoải mái giao chiếc xe màu đen cho Đàm Thu Trang cầm lái để chở con trai mình. Riếng chiếc màu cam còn lại anh tự tay lái và chở bạn thân về nhà riêng ở quận 7.
Kể từ ngày quen Cường Đô la, cuộc sống của Đàm Thu Trang có nhiều thay đổi. Cô thường xuyên được bạn trai tặng những món quà đắt tiền như iPhone X, túi hàng hiệu… Nhờ sự khôn khéo của mình, người đẹp 9x cũng rất được lòng con trai riêng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà.