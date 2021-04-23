Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đám cưới 'lần 2' tại Khánh Hòa, nhan sắc cô dâu tiếp tục chiếm spotlight

Sau đám cưới tại quê nhà chú rể ở Nghệ An, cặp đôi Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy vừa tổ chức tiệc mừng tại Khánh Hoà - quê của người đẹp vào ngày 22/4.
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Trong đám cưới 'lần 2', Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục khiến dân tình GATO với "vợ người ta" khi liên tục tay trong tay tình tứ với cô dâu mới. Riêng cô dâu Khánh Vy tiếp tục lựa chọn tông màu đơn giản trắng truyền thống, nhưng không vì thế mà nhan sắc bị lu mờ. Cô dâu nổi bật trong đám cưới với nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ và đặc biệt hút hồn "dân chúng" với vòng eo con kiến.
Ngoài đám cưới tại quê nhà cô dâu, chú rể, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi tiệc cưới tại TP.HCM vào ngày 7/5 tới đây.
*Ảnh: Linh Nga Bridal