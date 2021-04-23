Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đám cưới 'lần 2' tại Khánh Hòa, nhan sắc cô dâu tiếp tục chiếm spotlight

Sau đám cưới tại quê nhà chú rể ở Nghệ An, cặp đôi Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy vừa tổ chức tiệc mừng tại Khánh Hoà - quê của người đẹp vào ngày 22/4.

Trong đám cưới 'lần 2', Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục khiến dân tình GATO với "vợ người ta" khi liên tục tay trong tay tình tứ với cô dâu mới. Riêng cô dâu Khánh Vy tiếp tục lựa chọn tông màu đơn giản trắng truyền thống, nhưng không vì thế mà nhan sắc bị lu mờ. Cô dâu nổi bật trong đám cưới với nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ và đặc biệt hút hồn "dân chúng" với vòng eo con kiến.

Nhan sắc 'không đùa được đâu' của cô dâu Khánh Vy

Lễ vu quy diễn ra tại quê nhà cô dâu ngày 22/4

Nhan sắc tươi tắn của cô dâu khi sánh đôi cùng chú rể và cha mẹ

Các thiết kế giúp cô dâu khoe trọn vòng eo con kiến

Toàn cảnh 'hai họ' trong lễ vu quy

Ngoài đám cưới tại quê nhà cô dâu, chú rể, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi tiệc cưới tại TP.HCM vào ngày 7/5 tới đây.

*Ảnh: Linh Nga Bridal

Giữa drama 'lỗi ảnh', Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy 'cú chót' xuất hiện trong loạt ảnh cưới cực tình tứ, lãng mạn Đám cưới của Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã diễn ra vào ngày 17/4, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng và fan hâm mộ của nam nhạc sĩ. Tuy nhiên, đến hôm nay thì bộ ảnh cưới "chót nhất" của cặp vợ chồng trẻ mới chính thức được tung ra, ai cũng ngỡ ngàng vì quá lãng mạn.

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