Phan Hiển đăng ảnh bà xã bên tình cũ Chí Anh, không quên nói lời cảm ơn vì điều này

Mới đây, Phan Hiển đăng tải hình ảnh bà xã Khánh Thi bên tình cũ Chí Anh gây xôn xao dư luận.
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Trước đó, vào ngày 15/5, Phan Hiển cùng bạn nhảy Thu Hương đoạt ba huy chương vàng ở nội dung năm điệu toàn năng Latin, điệu đơn Paso Doble và điệu đơn Jive tại SEA Games 31.
Trên trang cá nhân, Phan Hiển đăng tải tấm hình bà xã chụp chung bên tình cũ Chí Anh kèm lời cảm ơn: "Xin chân thành cảm ơn 2 người vô cùng đặc biệt đối với Hiển. Không có 2 người này thì nền khiêu vũ thể thao không được như ngày hôm nay. Không có 2 người này cũng sẽ không có Phan Hiển cũng như những tấm HCV cho Việt Nam. Vô cùng biết ơn".
Tại kỳ SEA Games 31, Khánh Thi giữ vai trò HLV trưởng của đội tuyển dancesport Việt Nam bên cạnh kiện tướng Chí Anh. Chính vì thế, Phan Hiển gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bà xã Khánh Thi và thầy Chí Anh. Hai người có công không nhỏ giúp Phan Hiển gặt hái được thành tích ấn tượng tại cuộc thi này.
Dù từng trải qua mối tình sâu nặng trong quá khứ và sau đó chia tay, nhưng đến hiện tại, Khánh Thi và Chí Anh vẫn giữ được mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, luôn giúp đỡ nhau trong mọi công việc.
Sau khi ông xã giành được HCV tại SEA Games 31, Khánh Thi xúc động chia sẻ: "Không chỉ là một người vợ mà còn là HLV của chồng nữa, nên tôi cảm thấy rất áp lực. Tuy nhiên, ông xã luôn tạo cho tôi cảm giác yên tâm, sự chia sẻ và đặc biệt là anh ấy luôn nói lời cảm ơn với tôi. Cho nên tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc".
Khánh Thy và Phan Hiển từng là mối tình gây nhiều tranh cãi khi cô sống chung cùng bạn trai kém 12 tuổi. Chứng minh tình yêu bền vững, cặp đôi đồng hành cùng nhau qua nhiều sóng gió và định kiến, hiện cặp đôi đã có nhóc tỳ dễ thương.