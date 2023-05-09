Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi

Hậu trường 09/05/2023 20:51

Qua dòng trạng thái Phan Hiển chia sẻ, nhiều người hâm mộ cho rằng có lẽ sắp lên chức bố 'lần 3' nên chàng "kiện tướng dancesport" cũng có chút tâm sự riêng.

Tháng 3 vừa qua, "kiện tướng dancesport" Phan Hiển tiết lộ anh và Khánh Thi hết sức bất ngờ khi sắp đón "thành viên mới" vào năm nay. Dù "vỡ kế hoạch" nhưng cả hai vẫn rất vui mừng và hạnh phúc. do vậy mọi động thái của cả hai luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và bạn bè. 

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 1
Vợ chồng "kiện tướng dancesport" Phan Hiển - Khánh Thi - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, nhân dịp facebook nhắc "kỷ niệm ngày này năm xưa", Phan Hiển đã chia sẻ lại những hình ảnh hồi nhỏ của Kubi 7 năm về trước. Ông bố sắp 3 con này cũng không khỏi bùi ngùi khi nhìn lại ảnh ngày bé của anh hai. 

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 2
 Nhân dịp facebook nhắc "kỷ niệm ngày này năm xưa", Phan Hiển đã chia sẻ lại loạt hình ảnh hồi nhỏ của Kubi 7 năm về trước - Ảnh: Chụp màn hình

 

Cụ thể Phan Hiển tâm sự: "Chàng ý của 7 năm trước... giờ nhìn khác quá rồi". Những hình ảnh lúc nhỏ của Kubi khiến dân tình không khỏi trầm trồ bởi Kubi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ. Ngay từ nhỏ, Kubi đã có gương mặt bụ bẫm, tròn trịa trông cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt thì to tròn và cả đôi tai giống hệt bố Phan Hiển. Với những hình ảnh này, có thể thấy diện mạo bé Kubi hiện tại cũng không khác gì lúc nhỏ là mấy. 

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 3Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 4

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 5
Ngay từ nhỏ, Kubi đã có gương mặt bụ bẫm, tròn trịa trông cực kỳ đáng yêu - Ảnh: FBNV

Chỉ sau vài giờ đăng tải, có rất nhiều khán giả bình luận khen ngợi, thích thú với biểu cảm lúc nhỏ của con trai nam kiện tướng. 

- "Cưng quá đi à, giống ba Hiển quá"

- "Cưng xỉu luôn, ghét quá"

- "Giống bố y đúc"

- "Bi hồi nhỏ cưng quá"

- "Ghét vậy trời"

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 6Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 7

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 8
Kubi có đôi mắt thì to tròn và cả đôi tai giống hệt bố Phan Hiển - Ảnh: FBNV

 

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 9
Diện mạo Kubi hiện tại không khác gì lúc nhỏ là mấy - Ảnh: Internet

Ngoài vẻ đẹp dễ thương, điển trai, bé Kubi còn bộc lộ khả năng "con nhà nòi" khi giành thành tích cao tại giải "Syllabus World Championship 2023", một cuộc thi khiêu vũ quốc tế dành cho thiếu nhi vừa được tổ chức tại Ý vào tháng 3 vừa qua. 

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 10
Từ nhỏ, Kubi đã bộc lộ năng khiếu nhảy múa giống bố mẹ, từng giành thành tích ở các cuộc thi trong nước - Ảnh: Internet

 

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 11
Kubi cùng bạn diễn trong giây phút nhận giải Nhất "Syllabus World Championship 2023" - Ảnh: Internet

Khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tích mà Kubi giành được. Kubi tên thật là Nguyễn Minh Cường, sinh năm 2015. Cậu bé là “trái ngọt" đầu tiên trong cuộc hôn nhân của vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi. Từ nhỏ, Kubi đã bộc lộ năng khiếu nhảy múa giống bố mẹ, từng giành thành tích ở các cuộc thi trong nước.

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 12

Phan Hiển bùi ngùi cảm xúc khi xem lại loạt ảnh hồi nhỏ 'siêu đáng yêu' của anh hai Kubi - Ảnh 13
Gia đình 4 người sắp đón thêm thành viên mới - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phan Hiển - Khánh Thi cũng được ngưỡng mộ bởi cách dạy con đầy hiện đại, luôn bớt đi một phần công việc để gần gũi với con nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà không chỉ Kubi, bé Anna cũng thông minh, hoạt bát, được phát triển theo hướng tự nhiên. 

 

 

 

 

 

 

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