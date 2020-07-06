Phan Anh nói về thói quen làm từ thiện vào tháng 7 hàng năm, tiết lộ số tiền 'khủng' từng quyên góp

Gần 10 năm qua, MC Phan Anh có thói quen dùng tất cả số tiền lương kiếm được trong tháng 7 ủng hộ cho các hoạt động từ thiện.

Trên trang cá nhân, MC Phan Anh vừa đăng tải bài viết chia sẻ về việc làm từ thiện của mình. Ông bố 3 con tiết lộ, gần 10 năm qua, anh luôn có thói quen dành toàn bộ số tiền lương trong tháng 7 cho các hoạt động xã hội. MC Phan Anh một lần nữa lên tiếng về dự án từ thiện năm 2016 - Ảnh: FB 4 năm trước, Phan Anh ký được hợp đồng quảng cáo lớn nên đã ủng hộ 500 triệu cho đồng bào miền Trung lũ lụt.

Phan Anh bộc bạch: "Mình nghĩ đằng nào số tiền lương tháng 7 đó cũng chỉ dành cho hoạt động xã hội. Ai ngờ nó thành hiện tượng. Một số người đã chỉ nhìn vào con số mà không biết lý do cơ bản lại khá đơn giản như vậy. Đến bây giờ, vẫn có người không tin mình lại thực tâm bỏ ra số tiền đó và còn nghĩ thêm nhiều chuyện khác nữa". Nam MC có thói quen dùng tiền lương tháng 7 làm từ thiện kể từ năm 2012 - Ảnh: FB Phan Anh cho biết, đó chỉ là một phần nhỏ trong thu nhập của mình hàng năm. Anh khẳng định làm từ thiện bằng chính tấm lòng.

"Khi nhận lương một chương trình gần bằng công sức cả năm của một người lao động phổ thông, mình ý thức được đây không phải là trả cho sự giỏi giang hay tài năng gì của mình cả, mà đó là trả thêm cho sự yêu mến của rất nhiều người. Thực ra, mình thấy mình nợ cuộc đời rất nhiều. Hầu hết những gì mình có được phải khẳng định chính là nhờ sự yêu mến đó!", Phan Anh viết. Sau ồn ào 4 năm trước, Phan Anh không kêu gọi ủng hộ từ thiện rầm rộ mà chỉ hoạt động nhỏ cùng nhóm bạn thân - Ảnh: FB Cuối bài viết, anh nhắn nhủ: "Khi viết những dòng này lên đây, từ bên trong, mình nhận thấy mình có sự khoe ngấm ngầm nhất định, muốn chứng tỏ nhất định, nhưng còn một thứ lớn hơn, đó là mình hi vọng rằng nó có thể truyền cảm hứng cho ai đó. Chúng ta cần thực tập sống với lòng biết ơn sâu sắc. Chúng ta mang ơn cuộc đời, mang ơn nhiều người và chúng ta cần có ý thức trả ơn. Vì chúng ta là con người! Xin cám ơn".

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