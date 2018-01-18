Phạm sai lầm tối kỵ này khi làm MC, Trường Giang viết tâm thư xin lỗi

Hậu trường 18/01/2018 16:35

Viết tâm thư dài xin lỗi Hà Anh Tuấn, Thanh Hằng và khán giả, Trường Giang nhận được sự cảm thông của công chúng.

Tối qua (17/1), Trường Giang đảm nhận vai trò MC trong chương trình tôn vinh các sản phẩm giải trí kỹ thuật số POPS Awards 2017 diễn ra tại TP. HCM. Với lối dẫn dắt tự nhiên và cách nói chuyện hài hước, thông minh, danh hài đã mang lại bầu không khí vui vẻ cho khán giả và các khách mời.

Tuy nhiên, đôi lúc một số câu bông đùa quá trớn của anh lại gây khó chịu. Chưa hết, bạn trai Nhã Phương còn phạm một lỗi tối kỵ của MC là gọi nhầm tên khách mời Hà Anh Tuấn thành... Bùi Anh Tuấn và nhóm La La School thành... LaLa Land.

Được biết, đây là chương trình lớn đầu tiên nam nghệ sĩ tham gia dẫn trực tiếp. Nhận ra sơ suất, Trường Giang đã gửi lời xin lỗi đến chương trình và toàn thể khán giả.

Phạm sai lầm tối kỵ này khi làm MC, Trường Giang viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 1

Trường Giang cúi người xin lỗi Thanh Hằng - Ảnh: Nhi Nguyễn

Danh hài viết trên Facebook: “…Hôm nay Trường Giang buồn vì mình không tốt... Giải thích thế nào thì mình vẫn là người sai! Là MC của POPS Award. Nhưng Trường Giang làm thật tệ! Xin lỗi nhóm La La School. Anh đã đọc tên mấy em thành LaLa Land (phim mà anh yêu thích). Khi tổng duyệt, đạo diễn nói đùa coi chừng thành thật. Và cuối cùng anh sai thật! Xin lỗi mấy em nhiều lắm! Xin lỗi Hà Anh Tuấn, Trường Giang không cố ý như vậy, vì chơi thân với Bùi Anh Tuấn nên đã gọi tên theo quán tính, nghệ sĩ bị đọc sai tên là buồn khủng khiếp. Trường Giang hay bị khán giả nhầm là Trấn Thành nên hiểu cảm giác đó. Xin lỗi Hà Anh Tuấn nhiều lắm... Xin lỗi Thanh Hằng thật nhiều... Trường Giang chưa bao giờ muốn ai tổn thương cả! Hôm nay đùa với Hằng hơi quá... xin lỗi thật nhiều! Lời cuối cùng... Trường Giang xin lỗi tận đáy lòng”.

Phạm sai lầm tối kỵ này khi làm MC, Trường Giang viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 2
Trên Facebook cá nhân, nam danh hài đăng dòng trạng thái xin lỗi gửi đến khán giả và các khách mời - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nam danh hài cũng không quên gửi lời xin lỗi của mình đến người mẫu Thanh Hằng vì những câu bông đùa quá trớn của mình: “Xin lỗi Thanh Hằng thật nhiều.... Trường Giang chưa bao giờ muốn ai tổn thương cả! Hôm nay đùa với Hằng hơi quá... xin lỗi thật nhiều! Lời cuối cùng... Trường Giang xin lỗi tận đáy lòng...”.

Phạm sai lầm tối kỵ này khi làm MC, Trường Giang viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 3

Phạm sai lầm tối kỵ này khi làm MC, Trường Giang viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 4
Thành thật nhận lỗi, Trường Giang nhận được rất nhiều lời động viên từ khán giả và fan - Ảnh: FBNV

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh nổi bật của Trường Giang được Phụ nữ & Gia đình ghi lại trong đêm trao giải POPS Awards 2017.

Phạm sai lầm tối kỵ này khi làm MC, Trường Giang viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 5

Trường Giang giao lưu cùng Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn - Ảnh: Thu Hà

Phạm sai lầm tối kỵ này khi làm MC, Trường Giang viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 6

Ngoài những sai lầm, Trường Giang làm khá tốt vai trò MC - Ảnh: Nhi Nguyễn

Phạm sai lầm tối kỵ này khi làm MC, Trường Giang viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 7

Bạn trai Nhã Phương giao lưu vui vẻ với nghệ sĩ Kim Xuân - Ảnh: Nhi Nguyễn

Phạm sai lầm tối kỵ này khi làm MC, Trường Giang viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 8

Trường Giang hạnh phúc khi nhận giải Kênh hài của năm - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017

POPS Awards 2017 thực sự bùng nổ khi có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Đan Trường và hàng loạt tên tuổi đình đám trong showbiz.

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