Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017

POPS Awards 2017 thực sự bùng nổ khi có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Đan Trường và hàng loạt tên tuổi đình đám trong showbiz.
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Tối qua (17/1), tại nhà thi đấu Quân Khu 7 (TP. HCM) đã diễn ra lễ trao giải POPS Awards 2017. Chương trình được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Thanh Hằng, Trường Giang, Đan Trường, Bảo Anh…
Chương trình thực sự khiến người hâm mộ phấn khích khi cống hiến rất nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đẳng cấp với sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời là những gương mặt cực hot trong thị trường âm nhạc Việt.
Cùng điểm qua một số hình ảnh được Phụ nữ & Gia đình ghi lại tại lễ trao giải:
POPS Awards là giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh các sản phẩm giải trí kỹ thuật số. Qua 3 lần tổ chức, POPS Awards đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.
Lần này, cơ cấu chương trình có nhiều thay đổi với 8 hạng mục giải thưởng gồm: Dự án đột phá: La La School; Kênh giải trí của năm: FAPTV; Kênh hài của năm: Kênh Trường Giang; Video ca nhạc của năm: Sống xa anh chẳng dễ dàng của Bảo Anh; Nhạc sĩ của năm: Mr. Siro; Show âm nhạc truyền cảm hứng: See Sing Share của Hà Anh Tuấn; Giọng ca Bolero triển vọng: Quỳnh Trang; Giải thưởng cống hiến: Đàm Vĩnh Hưng.