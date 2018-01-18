Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017

Tối qua (17/1), tại nhà thi đấu Quân Khu 7 (TP. HCM) đã diễn ra lễ trao giải POPS Awards 2017. Chương trình được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Thanh Hằng, Trường Giang, Đan Trường, Bảo Anh…

Chương trình thực sự khiến người hâm mộ phấn khích khi cống hiến rất nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đẳng cấp với sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời là những gương mặt cực hot trong thị trường âm nhạc Việt.