Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017

Hậu trường 18/01/2018 13:46

POPS Awards 2017 thực sự bùng nổ khi có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Đan Trường và hàng loạt tên tuổi đình đám trong showbiz.

Tối qua (17/1), tại nhà thi đấu Quân Khu 7 (TP. HCM) đã diễn ra lễ trao giải POPS Awards 2017. Chương trình được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Thanh Hằng, Trường Giang, Đan Trường, Bảo Anh…

Chương trình thực sự khiến người hâm mộ phấn khích khi cống hiến rất nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đẳng cấp với sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời là những gương mặt cực hot trong thị trường âm nhạc Việt.

Cùng điểm qua một số hình ảnh được Phụ nữ & Gia đình ghi lại tại lễ trao giải:

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại thảm đỏ POPS Awards 2017 từ rất sớm - Ảnh:

Thu Hà

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 2

Ca sĩ Phi Nhung đến cùng giọng ca nhí Hồ Văn Cường - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 3

Diễm My 9x một mình đến sự kiện - Ảnh: Thu Hà

POPS Awards là giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh các sản phẩm giải trí kỹ thuật số. Qua 3 lần tổ chức, POPS Awards đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.

Lần này, cơ cấu chương trình có nhiều thay đổi với 8 hạng mục giải thưởng gồm: Dự án đột phá: La La School; Kênh giải trí của năm: FAPTV; Kênh hài của năm: Kênh Trường Giang; Video ca nhạc của năm: Sống xa anh chẳng dễ dàng của Bảo Anh; Nhạc sĩ của năm: Mr. Siro; Show âm nhạc truyền cảm hứng: See Sing Share của Hà Anh Tuấn; Giọng ca Bolero triển vọng: Quỳnh Trang; Giải thưởng cống hiến: Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 4

Thanh Hằng có mặt trên sân khấu để trao giải Show âm nhạc truyền cảm hứng cho Hà Anh Tuấn - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 5

Nam ca sĩ làm hội trường bùng nổ với ca khúc Mãi mãi - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 6

Người mẫu Thanh Hằng diện chiếc đầm trắng vô cùng quyến rũ tại POPS Awards 2017 - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 7

Mr. Siro cũng có phần trình diễn vô cùng cảm xúc - Ảnh: Thu Hà

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 8

Ca sĩ Bảo Anh nổi bật với thiết kế vô cùng cá tính - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 9
Ca sĩ Vũ Hà vui vẻ chụp ảnh cùng các khách mời khác tại sự kiện - Ảnh:

Thu Hà

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 10

Ca sĩ Ngọc Sơn cũng có mặt tại sự kiện lần này - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 11

Nghệ sĩ Kim Xuân vui vẻ chụp ảnh cùng fan tại lễ trao giải - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 12

Pha Lê thu hút sự chú ý khi diện chiếc đầm đuôi cá, khoe vóc dáng chuẩn - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 13

Ca sĩ Đan Trường giao lưu với MC Trường Giang  - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 14
Nam ca sĩ cũng gửi đến khán giả liên khúc vô cùng sôi động - Ảnh:

Thu Hà

Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn cùng loạt sao khủng đổ bộ POPS Awards 2017 - Ảnh 15

Hoài Lâm cũng có mặt tại lễ trao giải - Ảnh: Thu Hà

Lúc cha mất không có tiền mua quan tài, đây chính là người giúp đỡ Đàm Vĩnh Hưng khi đó

Lúc cha mất không có tiền mua quan tài, đây chính là người giúp đỡ Đàm Vĩnh Hưng khi đó

Người giúp đỡ Đàm Vĩnh Hưng lúc khó khăn nhất chính là cậu ruột thứ 10. Nam ca sĩ trả ơn ân nhân ngày xưa bằng cách sẽ chăm sóc và tìm vợ giúp cậu.

Xem thêm
Từ khóa:   hà anh tuấn POPS Awards 2017 đàm vĩnh hưng Trường Giang thanh hằng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 25 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 26 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 56 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42