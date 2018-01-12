Xuất hiện bên Trường Giang và mẹ sau tin đồn chia tay, Nhã Phương lộ mặt mộc tàn tạ đến khó tin

Hậu trường 12/01/2018 17:13

Sau nghi án chia tay Trường Giang vì có sự chen ngang của hot girl Sam, Nhã Phương lần đầu xuất hiện tình tứ bên bạn trai, xóa tan tin đồn rạn nứt.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh Nhã Phương và Trường Giang hẹn hò đi ăn tối. Đặc biệt, cuộc vui còn có sự góp mặt của mẹ Nhã Phương. Điều này cho thấy những tin đồn rạn nứt trước nay giữa Trường Giang và nữ diễn viên Tuổi thanh xuân là không có căn cứ. Trong những bức hình do một fan ghi lại, cặp đôi cùng diện đồ đơn giản và ngồi dùng bữa ở một quán ăn khá bình dân.

Xuất hiện bên Trường Giang và mẹ sau tin đồn chia tay, Nhã Phương lộ mặt mộc tàn tạ đến khó tin - Ảnh 1
Nhã Phương để mặt mộc và mặc giản dị khi đi ăn cùng mẹ và bạn trai - Ảnh: Internet

Trong khi "Mười Khó" và mẹ Nhã Phương rất vui vẻ khi được chụp hình thì nữ diễn viên lại khá khó chịu trước ống kính. Khi không trang điểm, gương mặt người đẹp Tuổi thanh xuân lộ rõ vẻ mệt mỏi, xuống sắc trầm trọng.

Xuất hiện bên Trường Giang và mẹ sau tin đồn chia tay, Nhã Phương lộ mặt mộc tàn tạ đến khó tin - Ảnh 2
Nhã Phương lộ gương mặt mệt mỏi, xuống sắc sau khi đăng tải tâm sự buồn trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
Xuất hiện bên Trường Giang và mẹ sau tin đồn chia tay, Nhã Phương lộ mặt mộc tàn tạ đến khó tin - Ảnh 3
Nhã Phương - Trường Giang xuất hiện tình tứ bên nhau, đập tan tin đồn chia tay - Ảnh: Internet

Cách đây vài ngày, Nhã Phương khiến fan hoang mang khi chia sẻ status buồn bã về chủ đề tình yêu. Nhiều người đồn đoán rằng cặp đôi đã chính thức “đường ai nấy đi” sau khi những hình ảnh thân thiết giữa Trường Giang và hot girl Sam bị chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, phía Sam đã phủ nhận tin đồn trên, khẳng định chỉ xem nam danh hài là người anh trai thân thiết. Khoảnh khắc thân mật giữa Trường Giang – Nhã Phương mới đây cũng đã giúp người hâm mộ tạm yên tâm phần nào.

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