Phạm Hương bất ngờ khoe ảnh mẹ chồng quyền lực trên đất Mỹ, netizen ngay lập tức trầm trồ vì điều này!

Dân mạng đã dành nhiều lời khen với vẻ ngoài của mẹ chồng Phạm Hương sau khi nàng Hậu đăng tải ảnh trên trang cá nhân.

Hoa hậu Phạm Hương hiện tại đang định cư tại Mỹ và có cuộc sống viên mãn nơi đất khách. Còn nhớ, cuối năm 2018 Phạm Hương bất ngờ rời khỏi showbiz và quyết định sang xứ cờ hoa định cư đã khiến cho khán giả vô cùng hoang mang và bất ngờ.

Đến hiện tại, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã chính thức hạ sinh 2 quý tử kháu khỉnh. Dù vậy, Phạm Hương vẫn chưa một lần tiết lộ vẻ ngoài của vị hôn phu.

Mới đây, dân mạng đã vô cùng bất ngờ khi Phạm Hương đăng ảnh một người phụ nữ lớn tuổi trên trang cá nhân. Được biết, Phạm Hương chú thích dưới bức ảnh với dòng chữ #grandma khiến nhiều người dự đoán đây chính là bà nội của hai nhóc tỳ và cũng là mẹ chồng của nàng Hậu.

Chân dung mẹ chồng của Hoa hậu Phạm Hương khiến ai cũng xuýt xoa.

Có vẻ Phạm Hương đã tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng và một chi tiết khiến dân mạng không khỏi chú ý nằm ở chiếc bánh kem. Mẹ chồng của Phạm Hương hiện đã bước sang tuổi 75, điều này đã khiến cho netizen vô cùng bất ngờ.

Dù đã hơn 70 nhưng qua hình ảnh cho thấy mẹ chồng Phạm Hương rất trẻ trung và đẹp lão. Đông đảo dân mạng mong rằng sắp tới nàng Hậu sẽ lộ diện chồng của cô để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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