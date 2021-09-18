Phạm Hương bất ngờ khoe ảnh mẹ chồng quyền lực trên đất Mỹ, netizen ngay lập tức trầm trồ vì điều này!

Hậu trường 18/09/2021 06:00

Dân mạng đã dành nhiều lời khen với vẻ ngoài của mẹ chồng Phạm Hương sau khi nàng Hậu đăng tải ảnh trên trang cá nhân.

Hoa hậu Phạm Hương hiện tại đang định cư tại Mỹ và có cuộc sống viên mãn nơi đất khách. Còn nhớ, cuối năm 2018 Phạm Hương bất ngờ rời khỏi showbiz và quyết định sang xứ cờ hoa định cư đã khiến cho khán giả vô cùng hoang mang và bất ngờ. 

Phạm Hương bất ngờ khoe ảnh mẹ chồng quyền lực trên đất Mỹ, netizen ngay lập tức trầm trồ vì điều này! - Ảnh 1

Đến hiện tại, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã chính thức hạ sinh 2 quý tử kháu khỉnh. Dù vậy, Phạm Hương vẫn chưa một lần tiết lộ vẻ ngoài của vị hôn phu.

Mới đây, dân mạng đã vô cùng bất ngờ khi Phạm Hương đăng ảnh một người phụ nữ lớn tuổi trên trang cá nhân. Được biết, Phạm Hương chú thích dưới bức ảnh với dòng chữ #grandma khiến nhiều người dự đoán đây chính là bà nội của hai nhóc tỳ và cũng là mẹ chồng của nàng Hậu.

Phạm Hương bất ngờ khoe ảnh mẹ chồng quyền lực trên đất Mỹ, netizen ngay lập tức trầm trồ vì điều này! - Ảnh 2
Phạm Hương bất ngờ khoe ảnh mẹ chồng quyền lực trên đất Mỹ, netizen ngay lập tức trầm trồ vì điều này! - Ảnh 3
Chân dung mẹ chồng của Hoa hậu Phạm Hương khiến ai cũng xuýt xoa. 

Có vẻ Phạm Hương đã tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng và một chi tiết khiến dân mạng không khỏi chú ý nằm ở chiếc bánh kem. Mẹ chồng của Phạm Hương hiện đã bước sang tuổi 75, điều này đã khiến cho netizen vô cùng bất ngờ. 

Phạm Hương bất ngờ khoe ảnh mẹ chồng quyền lực trên đất Mỹ, netizen ngay lập tức trầm trồ vì điều này! - Ảnh 4 

Dù đã hơn 70 nhưng qua hình ảnh cho thấy mẹ chồng Phạm Hương rất trẻ trung và đẹp lão. Đông đảo dân mạng mong rằng sắp tới nàng Hậu sẽ lộ diện chồng của cô để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Triệu phú Vương Phạm kể chuyện 'cua' vợ xinh, chỉ nói duy nhất 1 câu đã có thể 'rước nàng về dinh'

Triệu phú Vương Phạm kể chuyện 'cua' vợ xinh, chỉ nói duy nhất 1 câu đã có thể 'rước nàng về dinh'

Đây cũng là lần hiếm hoi triệu phú người Việt chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Phạm Hương Hoa hậu Phạm Hương sinh con chồng Hoa hậu Phạm Hương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36