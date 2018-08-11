Pha Lê đau đớn kể chuyện sảy thai chỉ sau 1 tuần nhận tin vui sắp làm mẹ

Hậu trường 11/08/2018 11:45

Không thể quên nỗi đau sảy thai, Pha Lê quyết định tâm sự với khán giả. Cô nhận được rất nhiều sự quan tâm và động viên từ bạn bè, đồng nghiệp.

Tuy không mấy nổi bật trong showbiz Việt nhưng Pha Lê lại được nhiều công chúng biết đến khi  có những phát ngôn sốc, đá xéo đồng nghiệp. Ngoài ra, cô từng khiến nhiều người hoang mang khi chia sẻ về chuyện cá nhân, từng bị người yêu đánh đập, yêu người có vợ...

Yên ắng một thời gian, cách đây ít giờ, chân dài này lại tiếp tục khiến công chúng chú ý khi bất ngờ kể chuyện từng mang thai.

Pha Lê kể trên trang Facebook cá nhân: "Cách đây... ABC tháng (tôi không muốn nhắc chính xác ngày nào mặc dù tôi sẽ không bao giờ quên ngày tháng ấy)... tôi bị trễ kinh 3 ngày! Và đương nhiên đó là hiện tượng lạ bởi tôi là đứa hiểu bản thân mình nhất! Cho nên như lẽ thường, tôi thử que! Tin nổi không: 2 vạch! Bao nhiêu năm trời tôi không có nổi 1 lần được trải qua cảm giác đó thì hôm ấy, thật sự nó là 2 vạch! Tôi không tin, không bao giờ tin, tôi mua gần như hết que thử thai của mấy tiệm thuốc gần nhà, đều chung 1 kết quả! Thật sự là vẫn ngỡ ngàng... Không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Tôi ráng chờ tới sáng hôm sau để tiếp tục dành cả thanh xuân để thử thai... và vẫn như vậy...

Pha Lê đau đớn kể chuyện sảy thai chỉ sau 1 tuần nhận tin vui sắp làm mẹ - Ảnh 1
Pha Lê chia sẻ anh chụp siêu âm khi mang thai - Ảnh: FBNV

Done! Hạnh phúc dâng trào tột cùng, báo vội về gia đình trong 2 hàng nước mắt hạnh phúc... Và quả nhiên, bà ngoại đang nằm viện bỗng nhiên khỏe lại “Vậy là điều bà mong nhất đã đến, Tết này có tiếng trẻ con rồi cháu nhỉ, bà mừng lắm cháu à, gớm bà mong lắm cháu ơi...” còn ba tôi đang tai biến mà trở nên minh mẫn tế nhị khác thường “Nghe mẹ bảo mày có tin mừng hả...”... rồi thì người thân duy nhất ruột thịt của tôi ở Sài Gòn là cô cũng đã mất hơn 2 ngày đưa tôi đi khám, đưa đi siêu thị mua không biết bao nhiêu là đồ ăn “dưỡng thai”, đồ bổ đồ tốt đồ gì cô có bao nhiêu kinh nghiệm là cô mua hết... Khi tới bệnh viện gặp bác sĩ là lúc đó báo tôi có thai được 5 tuần 2 ngày".

Pha Lê đau đớn kể chuyện sảy thai chỉ sau 1 tuần nhận tin vui sắp làm mẹ - Ảnh 2
Nữ ca sĩ vô cùng đau buồn vì bị sảy thai ngay khi biết tin có em bé được 1 tuần - Ảnh: FBNV

Thế nhưng vui mừng chưa bao lâu, Pha Lê lại đau đớn tột cùng khi biết mình bị động thai và em bé mất khi chưa thể nhìn mặt mẹ: “Rồi tới tuần thứ 6, chỉ đúng 1 tuần sau tin vui đó... 12h đêm, máu chảy ướt đẫm chân tôi! Chắc khỏi phải tả cảm giác lúc đó rồi đúng không! Người duy nhất ở cạnh tôi khi đó là cậu em khá thân những ngày chị bầu bí đã sát cánh bên cạnh chăm sóc lo lỡ chị ở 1 mình cần gì lại không có ai! Toàn những đứa cuộc đời biết có bầu là cái quái gì đâu, giờ thấy máu lại càng không hiểu tại sao... tôi đã sảy".

Pha Lê đau đớn kể chuyện sảy thai chỉ sau 1 tuần nhận tin vui sắp làm mẹ - Ảnh 3
Hình ảnh được Pha Lê công khai trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Câu chuyện của nữ ca sĩ khiến nhiều người vô cùng xúc động. Dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè và fan gửi lời chia buồn, mong cô sớm quên đi nỗi đau và bắt đầu lại cuộc sống bình thường.

Pha Lê đau đớn kể chuyện sảy thai chỉ sau 1 tuần nhận tin vui sắp làm mẹ - Ảnh 4
Cư dân mạng vào động viên, an ủi Pha Lê nhanh chóng vượt qua nỗi buồn - Ảnh: FBNV

 

Pha Lê gây 'bão' dư luận với hình ảnh lột trần cơ thể, khoe thân nhạy cảm bên cửa sổ

Pha Lê gây 'bão' dư luận với hình ảnh lột trần cơ thể, khoe thân nhạy cảm bên cửa sổ

Pha Lê khiến người hâm mộ đỏ mặt khi công khai khoảnh khắc nude toàn thân ngồi tạo dáng bên cửa sổ.

Xem thêm
Từ khóa:   Pha Lê Ca sĩ Pha Lê

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42