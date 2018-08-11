Không thể quên nỗi đau sảy thai, Pha Lê quyết định tâm sự với khán giả. Cô nhận được rất nhiều sự quan tâm và động viên từ bạn bè, đồng nghiệp.

Tuy không mấy nổi bật trong showbiz Việt nhưng Pha Lê lại được nhiều công chúng biết đến khi có những phát ngôn sốc, đá xéo đồng nghiệp. Ngoài ra, cô từng khiến nhiều người hoang mang khi chia sẻ về chuyện cá nhân, từng bị người yêu đánh đập, yêu người có vợ... Yên ắng một thời gian, cách đây ít giờ, chân dài này lại tiếp tục khiến công chúng chú ý khi bất ngờ kể chuyện từng mang thai.

Pha Lê kể trên trang Facebook cá nhân: "Cách đây... ABC tháng (tôi không muốn nhắc chính xác ngày nào mặc dù tôi sẽ không bao giờ quên ngày tháng ấy)... tôi bị trễ kinh 3 ngày! Và đương nhiên đó là hiện tượng lạ bởi tôi là đứa hiểu bản thân mình nhất! Cho nên như lẽ thường, tôi thử que! Tin nổi không: 2 vạch! Bao nhiêu năm trời tôi không có nổi 1 lần được trải qua cảm giác đó thì hôm ấy, thật sự nó là 2 vạch! Tôi không tin, không bao giờ tin, tôi mua gần như hết que thử thai của mấy tiệm thuốc gần nhà, đều chung 1 kết quả! Thật sự là vẫn ngỡ ngàng... Không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Tôi ráng chờ tới sáng hôm sau để tiếp tục dành cả thanh xuân để thử thai... và vẫn như vậy... Pha Lê chia sẻ anh chụp siêu âm khi mang thai - Ảnh: FBNV Done! Hạnh phúc dâng trào tột cùng, báo vội về gia đình trong 2 hàng nước mắt hạnh phúc... Và quả nhiên, bà ngoại đang nằm viện bỗng nhiên khỏe lại “Vậy là điều bà mong nhất đã đến, Tết này có tiếng trẻ con rồi cháu nhỉ, bà mừng lắm cháu à, gớm bà mong lắm cháu ơi...” còn ba tôi đang tai biến mà trở nên minh mẫn tế nhị khác thường “Nghe mẹ bảo mày có tin mừng hả...”... rồi thì người thân duy nhất ruột thịt của tôi ở Sài Gòn là cô cũng đã mất hơn 2 ngày đưa tôi đi khám, đưa đi siêu thị mua không biết bao nhiêu là đồ ăn “dưỡng thai”, đồ bổ đồ tốt đồ gì cô có bao nhiêu kinh nghiệm là cô mua hết... Khi tới bệnh viện gặp bác sĩ là lúc đó báo tôi có thai được 5 tuần 2 ngày".

Nữ ca sĩ vô cùng đau buồn vì bị sảy thai ngay khi biết tin có em bé được 1 tuần - Ảnh: FBNV Thế nhưng vui mừng chưa bao lâu, Pha Lê lại đau đớn tột cùng khi biết mình bị động thai và em bé mất khi chưa thể nhìn mặt mẹ: “Rồi tới tuần thứ 6, chỉ đúng 1 tuần sau tin vui đó... 12h đêm, máu chảy ướt đẫm chân tôi! Chắc khỏi phải tả cảm giác lúc đó rồi đúng không! Người duy nhất ở cạnh tôi khi đó là cậu em khá thân những ngày chị bầu bí đã sát cánh bên cạnh chăm sóc lo lỡ chị ở 1 mình cần gì lại không có ai! Toàn những đứa cuộc đời biết có bầu là cái quái gì đâu, giờ thấy máu lại càng không hiểu tại sao... tôi đã sảy". Hình ảnh được Pha Lê công khai trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Câu chuyện của nữ ca sĩ khiến nhiều người vô cùng xúc động. Dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè và fan gửi lời chia buồn, mong cô sớm quên đi nỗi đau và bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Cư dân mạng vào động viên, an ủi Pha Lê nhanh chóng vượt qua nỗi buồn - Ảnh: FBNV

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