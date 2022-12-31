Ông xã Việt Hương ủng hộ việc lấy vợ tên Hương, hài hước tiết lộ câu chuyện bị vợ mắng

Với nét diễn cực kỳ duyên dáng, Việt Hương được nhiều khán giả quý mến. Không chỉ vậy, nhiều người còn ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân viên mãn của cô bên ông xã là nhạc sĩ Hoài Phương. Trong suốt quá trình yêu đương đến cho đến kết hôn, ông xã Việt Hương luôn đồng hành, hỗ trợ hết mình để nữ nghệ sĩ có thể làm tốt các hoạt động của mình.

Vừa qua, ông xã Việt Hương đã có chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, nam nhạc sĩ đã chia sẻ lại một đoạn trích trên mạng có nội dung như sau: "Nhất định phải lấy con gái tên Hương. Vì Hương hiền lành, xinh gái, nấu ăn ngon và đặc biệt không bao giờ quát mắng chồng một tiếng".

Không chỉ bày tỏ sự đồng tình với việc lấy vợ tên Hương, nhạc sĩ Hoài Phương cũng có thêm chia sẻ cực hài hước về chuyện quát mắng chồng đến mức nhức đầu của bà xã mình: "Toàn viết đúng thôi, chưa bao giờ quát mắng chồng 1 tiếng, nửa tiếng là tôi nhức đầu rồi, giọng trầm ấm đi thẳng vào tim". Chưa kể, ông xã Việt Hương cũng dặn dò cộng đồng mạng đừng tag Việt Hương vào bài viết này: "Status ở trang bà vợ kiệm lời! Đừng ai tag Hương vào nhé".

Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ này của nhạc sĩ Hoài Phương đã khiến khán giả không khỏi thích thú. Bởi bên cạnh cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, Hoài Phương và Việt Hương hẳn cũng có những lúc cãi nhau "chí chóe" đến mức nhức đầu thế này. Dù vậy, chuyện tình cảm của cả 2 qua bao năm vẫn được người người ngưỡng mộ.

Ông xã Việt Hương từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi không ngại dành cho vợ những lời "có cánh" ngay cả trước đám đông: "Với anh, em là một người vợ thương yêu chồng con hết mực, một người dâu hiếu thảo, chu đáo, một người bạn tri kỷ để trải lòng, một người đồng nghiệp giỏi giang, và một "bà sếp" khó tính nhưng có con mắt tinh tường, đầu óc vô cùng nhạy bén để mọi người luôn phải nể phục".