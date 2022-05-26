Ông xã Phan Như Thảo dạy con đúng chuẩn 'nhà nghèo' dù sinh ra ở 'vạch đích', dân tình gật gù vì lý do đặc biệt này

Hậu trường 26/05/2022 09:18

Sau khi tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật, Phan Như Thảo tiếp tục gây chú ý vì cuộc hôn nhân với ông xã hơn 26 tuổi - Đức An. Đáng chú ý hơn là cư dân mạng không khỏi gật gù trước cách dạy con đặc biệt của nữ diễn viên và ông xã.

Phan Như Thảo được biết đến là người mẫu, diễn viên nổi tiếng với lối diễn xuất tự nhiên, nhan sắc thu hút và thân hình quyến rũ trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, gác lại sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, cô bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Đức An ở tuổi 27.

Sau khi thành gia lập thất, ông xã của Phan Như Thảo khiến nhiều người bất ngờ khi thay vì tập trung vào việc kinh doanh mà ông lại dành phần lớn thời gian để chăm con. Đáng chú ý, trái với việc nuông chiều "cậu ấm, cô chiêu", đại gia Đức An lại được nhận xét là khá "hà khắc" trong việc nuôi con. Theo đó, Phan Như Thảo tiết lộ bản thân anh áp dụng cách nuôi dạy con gái theo kiểu "nhà nghèo" cũng như áp dụng kỷ luật "thép" cho con cái.

Vị doanh nhân này khẳng định: "Nghĩa là đòi gì cũng không cho và nói nhà mình nghèo, không có tiền, con muốn gì tự kiếm tiền mà mua. Anh muốn con anh biết quý trọng đồng tiền và không sống ỷ lại vào người khác".

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Cách dạy con của ông xã Phan Như Thảo có thưởng thì phải có phạt, đặc biệt phải áp dụng chế độ kỷ luật sắt - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về lý do của việc này, ông xã Phan Như Thảo tiết lộ việc bản thân từng tự lập sớm, khi theo học tại trường nội trú. Vị đại gia nhấn mạnh: "Con nít đứa nào cũng cần giáo dục kỹ lưỡng nên anh hay phải suy nghĩ về cách dạy con như thế nào. Anh nghĩ có thưởng thì phải có phạt, đặc biệt phải áp dụng chế độ kỷ luật sắt. Vì vậy, có đôi lúc anh cũng hơi nuông chiều con nhưng anh nhất quyết phải áp dụng kỷ luật sắt và sẽ nuôi dạy tụi nó theo kiểu con nhà nghèo".

Đặc biệt, doanh nhân Đức An cũng khiến nhiều người chú ý khi tiết lộ quá trình nuôi con. Anh bộc bạch: "Ông bà hay nói cha mẹ sanh con trời sanh tánh, con hư thì cũng là khúc ruột, bỏ không đành. Anh may mắn chưa rơi vào hoàn cảnh con hư nên không biết anh sẽ cư xủ ra sao. Liệu anh có mạnh mẽ bỏ mặc đứa con hư hay anh sẽ yếu lòng. Anh nghĩ noi thì dễ chú gặp chuyện thì rất khó lòng, con bỏ cha mẹ thì có chứ cha mẹ bỏ con thì chắc không bao giờ. Giờ anh mới thấy con cái là hên xui. Không cần con có hiếu, chỉ cần con đừng làm chuyện bất hiếu. Vậy mà đâu phải đứa con nào cũng thành nhân".

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Đức An lại được nhận xét là khá 'hà khắc' trong việc nuôi con- Ảnh: FBNV

Ngoài việc học tập, Phan Như Thảo còn chú trọng dạy con các kỹ năng sống cần thiết. Bồ Câu mới hơn 3 tuổi nhưng đã được mẹ dạy làm bánh, học làm kẹo dẻo, tập rửa bát,... Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng cả hai luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian để cùng con chơi đùa, khám phá mọi điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Chính vì vậy mà Bồ Câu ngày càng lém lỉnh, năng động và hiểu biết nhiều hơn so với một số đứa trẻ cùng độ tuổi. 

Hiện tại, bên cạnh sự giàu có, gia đình Phan Như Thảo - Đức An còn nhận được sự ngưỡng mộ của dư luận bởi gia đình hạnh phúc, viên mãn. Không còn hình ảnh người đàn ông quyết đoán trên thương trường, vị doanh nhân này trở về làm người cha mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con. 

Phan Như Thảo được chồng đại gia xây tặng biệt thự sát biển, dân tình choáng ngợp vì như lâu đài cổ tích

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Căn biệt thự rộng 800 m2 sát bờ biển, được vợ chồng Phan Như Thảo xây dựng theo lối kiến trúc Địa Trung Hải với tường trắng và cửa vòm.

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